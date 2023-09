escuchar

Aunque Paula Chaves y Pedro Alfonso cuentan con gran popularidad, muchas de sus cuestiones personales prefieren mantenerlas en la intimidad y es así cómo por un largo tiempo poco se supo el motivo del distanciamiento del grupo de amigos que conformaban con Ximena Capristo, Gustavo Conti, Sabrina Rojas y Luciano Castro. Sin embargo, los secretos se terminaron y ahora salió a la luz algo que sorprendió a más de uno.

Recientemente, se dio a conocer que Paula Chaves y Zaira Nara cortaron lo que se creía que era un inquebrantable vínculo luego de que la hermana de Wanda comenzara un romance con Facundo “Polito” Pieres, ex de su amiga. Desde entonces, se alejaron. Este distanciamiento reavivó otros conflictos del pasado de la esposa de Pedro Alfonso y de los que poco se sabía, debido al silencio que elige mantener al respecto.

Los amigos compartían diversos momentos privados (Foto archivo)

La historia se remonta a 2016 cuando Alfonso y Gustavo Conti comenzaron a trabajar juntos en obras teatrales y forjaron un vínculo cercano tanto arriba como abajo del escenario. A partir de ahí comenzaron las reuniones con Paula Chaves y Ximena Capristo, sus respectivas parejas, a las que se les sumaron Sabrina Rojas y Luciano Castro, que en aquel entonces estaban juntos (se separaron en 2021). Si bien todos parecían llevarse excelente, de un momento a otro se distanciaron y manejaron la situación con total hermetismo.

Pero, fue ahora Ximena Capristo quien durante una entrevista sacó a la luz el motivo del distanciamiento. “Yo sí soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y una me habla mal de la otra ya digo ‘¿vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos?’. Esa otra pareja era la de Sabrina Rojas y Luciano Castro”, reveló en LAM (América). De esta manera contó que Chaves, al parecer, era quien criticaba a los demás.

Sabrina y Paula se mostraban divertidas en redes sociales (Foto archivo)

En esa misma línea recordó que en ese entonces Pedro comenzó a mostrarse distante de Gustavo Conti, a quien apenas le hablaba cuando compartían elenco en la obra teatral Abracadabra. Al finalizar el proyecto laboral, cortaron todo tipo de relación.

Lo cierto es que el grupo de seis quedó reducido a cuatro y poco tardó en disolverse en su totalidad, con la ruptura del vínculo entre Paula y Sabrina.

“El problema fue porque una le había prestado a otra el SUM de su casa para un festejo y no había pagado los gastos que ameritaba ese lugar”, contó Adrián Pallares en Socios del espectáculo (eltrece) sobre el motivo del distanciamiento entre las modelos. Si bien no reveló cuál fue la que tuvo esa actitud, sí dio a conocer que este habría sido el porqué tomaron distancia.

Revelaron el motivo de pelea entre Paula Chaves y Sabrina Rojas

Consultada por esto, Capristo fue contundente: “La verdad que eso no lo sé. Son cosas que prefiero no contar y no acordarme”. Asimismo, remarcó que aún no encuentra explicación por la situación que se desencadenó y que hizo que el grupo de amigos se disolviera. Eso sí, dejó en claro que fueron Pedro y Paula quienes se acoplaron a las reuniones que ella y Gustavo mantenían con Sabrina y Luciano, ya que su amistad databa de largo tiempo.