Luego de que Flor Vigna dijera que Lourdes Sánchez tuvo “muchos affaires”, la frase desató un escándalo, el cual tuvo su punto álgido esta tarde cuando ambas se cruzaron cara a cara en los pasillos del Bailando 2023 (América) y se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando unos años atrás Marcelo Tinelli le preguntó a la mujer del Chato Prada quién era su permitido de la pareja y, aunque al principio ella decidió no contestar, la insistencia del conductor terminó obligándola a decir que se trataba de Luciano Castro. Este miércoles, antes de que la cantante comience con su performance, Ángel de Brito sacó a relucir el tema y ella tuvo fuertes dichos para con su compañera, quien esta tarde rompió en llanto en Intrusos.

Sin embargo, no todo quedó con el descargo que realizó Sánchez en Intrusos en el espectáculo (América). Horas más tarde, las cámaras de LAM -programa del mismo canal-, registraron el momento en el que ambas se vieron y no pudieron evitar su malestar.

“Sucedió lo que justo dijimos que iba a pasar”, expresó Vigna cuando vio al cronista junto a Lourdes y le dio un beso en la mejilla. Acto seguido, el periodista hizo hincapié en el enojo de la mujer del Chato Prada porque Flor “se había metido con su familia”. Al escucharlo, la artista miró a su compañera y le dijo: “No, no. Vos te metiste conmigo como tres veces, yo traté de no meterme nunca y nunca hablé de tu familia, pero dejémoslo así, no quiere hablar pobrecita”, y preguntó: “¿Por qué no podemos hablar nosotras solas?”.

En ese sentido, Sánchez le comentó Vigna que no quería hablar a solas y la novia de Luciano Castro redobló la apuesta: “Me buscaste mucho a mí, Lu. Antes del Bailando me metiste en un quilombo”. Sin entender, Lourdes arremetió: “¿Te metí en un quilombo? Creo que tenés un problema de comprensión. Dejá de mentir y sacate la careta”.

Mientras la intérprete de “Eres tú” intentaba acercarse y darle la mano, la modelo se molestó: “No me des la mano”. “Vos Lu, te has metido con todas las mujeres del Bailando, sos reconocida por todas tus peleas y discusiones”, le dijo Flor y Lourdes lanzó: “Vos sos conocida por ser mala compañera. Y si yo me metí con otras mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada. Vos tuviste quilombo con Laurita (Fernández) por Nicolás Cabré, tuviste quilombo con Paula por Pedro Alfonso, por Agustín Casanova”.

Tras el tenso ida y vuelta, Vigna amenazó con abandonar el móvil. “Yo me voy a ir del móvil, no haciéndome la diva, sino porque dicen que si te tenés que agachar porque a alguien le gusta pelear en el barro te vas a manchar”, manifestó y Sánchez la interrumpió: “Vos te vas a manchar. Vos te metiste en mi familia diciéndome que soy pu** e infiel, teniéndolo al Chato ahí y tengo un hijo”.

Como la conversación parecía no llegar a buen puerto, el periodista les sugirió hablar en privado y ambas decidieron hacerlo.

Unos minutos más tarde del fuerte cruce, el Chato Prada habló para el ciclo que conduce De Brito y calificó a Vigna como “desubicada”. “Quiero que sepas que nosotros estamos súper bien con Lourdes. Si intentó desestabilizar algo, fue feo. Es algo vintage, pero está todo bien”, aseguró, e intentó dar por terminado un tema y una pelea que parece no tener fin.