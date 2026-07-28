Sabrina Rojas recordó las infidelidades que sufrió y lanzó una propuesta que dio que hablar: “Lo voy a hacer”

A pesar de que lleva cinco años separada de Luciano Castro, el padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto, Sabrina Rojas aún tiene varias cosas para decir de él, especialmente de los aspectos negativos de su relación de 11 años. Y justamente una de ellas fueron las infidelidades de parte de él. La conductora habló de esta situación y lanzó una propuesta para un emprendimiento personal que no pasó inadvertida.

Todo comenzó cuando en Pasó en América (América TV) comentaron sobre el curso online que lanzó Wanda Nara destinado a mujeres que quieren emprender y conseguir la independencia económica y con el que garantiza que “al terminar se van a sentir una persona distinta, esa versión de sí mismas que estaban buscando”. “Son tres módulos sobre redes, ventas y cómo manejar las críticas”, advirtió Guido Záffora y Sabrina Rojas lanzó: “Es brillante. Vieron que Wanda no es inimitable”.

Sabrina Rojas propuso hacer su propio curso sobre cómo superar una infidelidad (Foto: América TV)

En este sentido, la conductora dijo que no solo estaba dispuesta a pagar para hacer el curso —que tiene un valor de 100.000 pesos para inscripciones desde la Argentina y 67 dólares desde el exterior—, sino que al escuchar la propuesta que armó Wanda Nara, empezó a pensar en un emprendimiento que ella misma podría llevar a cabo basado en su propia experiencia. “Se me está ocurriendo una brillante que es cómo superar los cuernos. Lo voy a hacer”, lanzó sin vueltas, sobre la posibilidad de ayudar a otras personas a superar un engaño.

“Voy a hacer el mío propio. Empiezo a cobrar los 67 dólares, aunque con 20 ya estoy bien”, siguió. Aunque advirtió que aún tenía que “armarlo”, Rojas deslizó que el primer módulo podría tratarse de cómo descubrir la infidelidad y el segundo sobre cómo trabajar la autoestima. Aunque no profundizó en el tema, rápidamente se especuló en que sus dichos podrían haberse basado en la experiencia que tuvo durante el tiempo que estuvo en pareja con Luciano Castro.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron 11 años juntos y tuvieron dos hijos en común Instagram: @castrolucianook

Y es que en reiteradas oportunidades la modelo reflexionó públicamente sobre lo que sintió al descubrir que le fueron infiel. Hace un mes, cuando en su programa se debatió sobre este tema, sorprendió a todos al admitir que alguna vez se vengó de una pareja que la engañó. Explicó que, después de haber perdonado varias veces esa clase de situaciones, sintió que ya no tenía motivos para reprimir una reacción similar. “Cuando perdonaste tanto, decís: ‘Tengo un crédito, ¿por qué me lo voy a reprimir? Si del otro lado no se lo reprimieron’ (...) Vos me metiste una, dos, tres veces... Una vez que te meto yo, sigamos. ¿O no?”, expresó y, lejos de describirlo como un episodio aislado, aseguró que se trató de una etapa determinada de su vida y recordó que la situación salió a la luz.

Sabrina Rojas recordó cómo reaccionó tras sufrir reiteradas infidelidades

Asimismo, cuando se hizo pública la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Rojas no dudó en arremeter contra su ex. “Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís: ‘Dale bol***, no te podés equivocar tantas veces’”, expresó en Ángel responde (Bondi Live). Además de recordarle a Castro la viralización de su video íntimo, le aconsejó tener “otro cuidado” frente a este tipo de situaciones. “De verdad, o quedate soltero o dejá de lastimar minas porque yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima”, expresó.