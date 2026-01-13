Sabrina Rojas arremetió contra Luciano Castro y Griselda Siciliani tras la infidelidad: “Quedate soltero”

Desde hace una semana Luciano Castro está en el ojo de la tormenta. Una serie de audios que se viralizaron evidenciaron que le fue infiel a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una mujer danesa de 28 años que conoció el año pasado cuando viajó por trabajo a Madrid. Lejos de negar las acusaciones, el actor reconoció su accionar y aseguró que atraviesa “una vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”. En medio del escándalo, intervino su exmujer y madre de sus hijos menores, Sabrina Rojas, quien, fiel a su estilo, no se guardó sus opiniones.

“Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís ‘dale bol***, no te podés equivocar tantas veces’”, expresó tajante Sabrina Rojas durante su paso por Ángel responde (Bondi Live) el lunes 12 de enero. Le recordó a su ex que ya se le viralizó un video íntimo y le aconsejó tener “otro cuidado” frente a este tipo de situaciones. “De verdad, o quedate soltero o dejá de lastimar minas porque yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima”, arremetió.

Luego de que su infidelidad a Siciliani se hiciera pública, Castro aseguró que sentía tristeza y una vergüenza absoluta (Foto: Instagram @castrolucianook)

En esta mima línea, apuntó contra la protagonista de Envidiosa (Netflix) con quien no tiene precisamente la mejor de las relaciones. “Me parece también que ella que es tan empoderada no puede estar diciendo ‘bueno, al gordo lo conozco así y así lo acepto’. ¡No, así no acepto no! No tiene por qué tener que estar pasando por este momento de estar dando la cara, es un papelón, ¡no! Ojos que no ven, corazón que no siente. No me quiero enterar, pero nos terminamos enterando, entonces ahí es cuando decís, ‘pará, ¿qué tan empoderado es este discurso?’. Si lo está escuchando mi hija y amigas, digo no, no está bien lo que está diciendo, no está bueno que aceptemos cualquier cosa con tal de estar con un cuerpo bonito“, sentenció.

Por su parte, en diálogo con Puro Show (eltrece) Luciano Castro lamentó lo que hizo y aseguró: “Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y amo en mi vida”. En cuanto a Siciliani, explicó que le molestó más que lo que le dolió: “No se enojó, no gritó, pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea y eso es algo que, como siempre, me deja en un lugar muy meme, muy absurdo”.

Mientras que estaba en Madrid, Castro le fue infiel a Siciliani con la danesa Sarah Borrell

Unos días antes, la actriz contó cómo descubrió la infidelidad. “Estaba con Luciano viendo que Messi había dicho que le gusta Envidiosa. Yo me sentía Dios. Entonces estaba viendo en el teléfono todas las réplicas que había de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’ y yo digo ‘¿y esto?’“, relató en una entrevista con La mañana con Moria (eltrece). Como su pareja estaba ahí, le preguntó directamente si lo que decían era verdad. Él reconoció que sí y ella le respondió: “No bol***, esto va a ser un quilo***”.

Griselda Siciliani habló sobre los audios de Luciano Castro

Lejos de separarse, Siciliani decidió apoyar a su pareja. “Nosotros tenemos cierta complicidad con estas cosas, con quién es él, con lo que le pasa, con su síntoma neurótico, ni idea. No necesita negar nada porque no lo voy a retar porque se quiso levantar una mina”, sostuvo y admitió que lo que le dolía “profundamente” era la exposición pública.