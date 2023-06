Sabrina Rojas reveló qué momento atraviesa en su relación con el Tucu López: “Estamos probando”

escuchar

Sabrina Rojas confirmó su separación de Luis “el Tucu” López a principios de abril, tras más de un año y medio de relación. Los rumores de distanciamiento entre la actriz y el locutor de radio surgieron y la noticia la dio a conocer la periodista Nancy Duré. Este lunes, la intérprete de Golpe al corazón reveló qué momento atraviesa con el conductor de Uplay: “Estamos probando”.

Rojas y el Tucu iniciaron su relación en agosto de 2021, pero el romance se hizo público un tiempo después, cuando ella fue a ver una de las funciones de Sex, en las que él participaba. “Estuvimos hablando durante un mes por Instagram y una vez nos encontramos, de casualidad, en un boliche y acepté ir a cenar a su casa”, contó, en diálogo con LA NACION en enero de 2022. Y profundizó: “Recién separada [de Luciano Castro, con quien tuvo dos hijos], en lo que menos pensaba era en enamorarme, todo lo contrario. ¡Este amor nos sorprendió mucho!”.

Sabrina Rojas habló del momento que atraviesa con el Tucu López

Este lunes, la actriz asistió al programa de televisión Noche al Dente (América) y, en diálogo con Fernando Dente, reveló cuál es el punto que atraviesa su relación con el Tucu López. “Estoy pasando una crisis matrimonial”, señaló.

“A veces, parece que me hago la misteriosa, pero te soy sincera. No puedo decir que me reconcilié porque tampoco sucedió”, apuntó. Rojas expresó, en torno a las relaciones: “Estamos probando. Es mejor guardarse y ver qué pasa. Todos tienen grises”.

Unos días después del anuncio de la separación, el Tucu López aseguró que planeaba reconquistar a la actriz de Los superagentes: nueva generación. “Estoy triste, pero creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, destacó. Y continuó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida: una relación hermosa y una familia. Sabrina me abrió la puerta de par en par y yo entré ahí muy feliz durante todo este tiempo”.

“Tenemos vidas muy distintas”

En tanto, Sabrina Rojas alabó al que fue su pareja durante un año y medio. “El Tucu es un ser muy hermoso, que ama mucho a mis hijos. Nosotros tenemos mucho amor, pero también vidas muy distintas”, señaló. Y detalló: “Yo tengo unos horarios y unas responsabilidades diferentes a las de él y eso, a veces, nos está costando mucho que encaje”.

Sabrina Rojas y el Tucu López mantuvieron una relación de un año y medio Gerardo Viercovich

“En un momento, se dio muy bien y hoy nos está costando. Yo necesito horarios y saber cómo va a ser mi día, sobre todo por mis hijos; y él, que vive solo con su perro, tiene otra dinámica. Vamos y venimos”, advirtió.

La actriz también detalló cómo fue su separación con Luciano Castro, con quien mantuvo una relación de más de 12 años, se casaron y tuvieron dos hijos, Fausto y Esperanza. “En mi caso, para que fuera una ruptura sana, mi decisión fue priorizar a mis hijos. Nos llevamos muy bien. Tenemos épocas en las que podemos convivir y otras en las que no tenemos ganas”, concluyó.

