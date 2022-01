Sabrina Rojas, el Tucu López, y cómo combinar amor y trabajo: “Así estamos, con las mariposas en la panza”

Se miraron a los ojos y la chispa del amor se encendió inmediatamente. En menos de cinco meses se enamoraron, él conoció a los hijos de ella y lograron tener un buen vínculo todos, exparejas y actuales, tanto que hasta comparten asados. Y encima, Sabrina Rojas y el Tucu López ahora también harán juntos la conducción de Emparejados, los domingos, a las 19.45, por América. En diálogo con LA NACION, la flamante pareja da detalles de su relación y cuenta cómo lograron llevarse bien con Luciano Castro y Flor Vigna . Por otra parte, dicen que hacen malabarismos para verse porque Rojas reestrena Desnudos en el Teatro Metropolitan, a partir del 13 de enero, y el Tucu volvió con Sex viví tu experiencia en el Gorritti Art Center, y además conduce Es por ahí, en las mañanas de América.

-Cuando les propusieron trabajar juntos, ¿no pensaron que era demasiado compartir amor y trabajo?

Rojas: -Yo estaba trabajando en América, en A la tarde y por razones de horarios me estaba yendo cuando me dijeron que me querían en la pantalla, me propusieron hacer un piloto como conductora y dije que sí, claro. Y a las semanas me consultaron si me animaba a conducir con el Tucu y enseguida me cerró porque es mi pareja, es conductor, es locutor y es su oficio, no un invento. Me encantó la idea, él también tuvo ganas y acá estamos.

López: -No necesitamos charlarlo mucho. Todo pasó muy rápido, es verdad. Y Sabri ya estaba con esta propuesta dando vueltas y comentamos, casi como un chiste: “¡Te imaginás un programa juntos!” Apenas conversamos sobre un par de cosas puntuales, acordamos que es un trabajo, que hacerlo con tu pareja es particular y le advertí que soy muy hincha pelotas, meticuloso, ansioso, cerebral y ella me bajó un montón porque es súper relajada. Me pareció genial la oportunidad. En algún momento nos planteamos: “Che, todo tan rápido, tan pronto”. ¿Y por qué no? Si está pasando ahora, aprovechémoslo porque quizá después no suceda. Como en nuestra vida, se dio todo con mucha naturalidad.

Sabrina Rojas: "Para mí es muy importante que mis hijos puedan estar con su mamá y su papá y sus parejas juntos, comer un asado y reírnos y que no sea buena onda solo en el acto del colegio o el cumpleaños" PATRICIO PIDAL/AFV

-Con tanto trabajo, no van a tener tiempo para verse...

López: -Nos hemos convertido en profesionales de la logística porque nuestra vida es un poco así, pero nos hacemos tiempo para estar juntos.

Rojas: -Nos la rebuscamos de una manera muy estratégica, fuimos brillantes porque cuando recién te conocés, querés verte. También nos relajó mucho que él conociera a mis hijos (Esperanza, de 8 años, y Fausto, de 7) porque pudimos empezar a compartir. Que a los 41 años nos pase esto es hermoso y así estamos, con las mariposas en la panza.

-Muchos piensan que son demasiado modernos compartiendo asados con Luciano Castro y su actual pareja, Flor Vigna, ¿cómo se dio esa buena onda?

López: -Se dio así, naturalmente. Además hay que romper con el paradigma de que un ex es un enemigo y nosotros tenemos esa posibilidad, la de reconvertir el amor, y en mi caso la de acoplarme a eso. Me genera felicidad que Sabri tenga buen vínculo con el padre de sus hijos. Si a eso sumamos que yo tengo una buena relación con Luciano y con Flor y que, de pronto, también están los chicos y somos los seis y pasamos un buen momento, está todo ganado.

Rojas: -Esto es posible porque entre Luciano y yo no queda más que amor de familia y porque tenemos al lado a dos personas con ganas de sumar, y súper seguras. Para mí es muy importante que mis hijos puedan estar con su mamá y su papá y sus parejas juntos, comer un asado y reírnos y que no sea buena onda solo en el acto del colegio o el cumpleaños. Queremos que nuestros hijos tengan vida de familia. Nuestras parejas saben que para nosotros es importante el vínculo familiar. A veces estoy en casa, viene Lu y se queda almorzar, y le cuento al Tucu y está todo bien.

-Y no hay celos...

Rojas: -No porque ellos saben y nos conocen. Si lo que logramos nosotros es posible, es salud.

López: -Y también es tener trabajada tu seguridad. Por más que entiendas que ese vínculo de amor se reconvirtió en amor de familia, si no sos un ser humano seguro, te va a seguir haciendo ruido. Todo fluyó y funciona bien.

Rojas: -Esta era nuestra intención con Luciano y podía fallar porque no hace bien forzar cosas por los chicos. Tiene que fluir para que esté bueno.

-Sabrina, a la gente le sorprende que en pocos meses te hayas separado y enmaromado, ¿pudiste hacer el duelo?

-Es algo que venimos trabajando en terapia hace mucho tiempo. Nuestro amor se fue gastando muy de a poquito, a veces éramos conscientes y otras no. Tratamos de salvar el matrimonio porque tenemos dos hijos hermosos y un amor muy enorme, pero nos dimos cuenta de que el amor mutó y hay cosas que no van. Pero, insisto, no es que somos tan brillantes y todo fluye, no. Hicimos muchos años de terapia de pareja y hoy todavía tenemos miles de cosas en las que no estamos de acuerdo con Lu, pero es la vida misma. Tampoco es todo rosa porque la vida no es así con ningún vínculo. Somos dos personas con semanas mejores y peores, pero está muy en claro el amor que nos tenemos y que somos familia para siempre. Para estar como estamos es porque hubo un duelo porque si no duelaste y no sanaste, es imposible avanzar. Con Lu nos separamos para ser más felices. A nuestros amigos les parece raro vernos con otras parejas, pero a nosotros no, y entiendo porque son las primeras veces.

Sabrina Rojas, sobre su romance con el Tucu López: "Recién separada de Luciano, en lo que menos pensaba era en enamorarme, todo lo contrario" PATRICIO PIDAL/AFV

-¿Qué dicen tus hijos?

-Aman a Flor y aman al Tucu. Cuando pasamos las fiestas en Mar del Plata, nos preguntaban si el Tucu no podía pedirse un día en el trabajo para venir y con Flor, lo mismo. No es algo que les imponemos a nuestros hijos, es más, dejamos pasar tiempo para que ellos quieran verlos y pregunten: “¿Hoy viene el Tucu?” No es una imposición sino un deseo de ellos. La verdad es que la manejamos muy bien con terapia y con tener en claro qué queremos y cómo.

-¿Ya hablan de convivencia?

López: -En el caso de que eso sea un plan, va a ser más adelante. Estamos muy bien así. La paso hermoso con Sabri y lo que más quiero es dormir todas las noches con ella, pero también somos muy distintos: ella tiene dos hijos y es toda una decisión irte a convivir con tu nueva pareja y sus hijos. Si bien parece todo veloz, somos muy cautos en las cosas que necesitamos serlo.

-¿Cómo empezó esta historia? ¿Quién abordó a quién?

Rojas: -Yo fui al frente. Ir a ver Sex con amigas fue mi primera salida de soltera. Justo me separé cuando cerraron la noche, por la pandemia, y apenas nos veíamos en encuentros muy tranquis en casa porque me hacían el aguante. Cuando se abrió la noche, fuimos a ver Sex, y creo que esa misma noche lo empecé a seguir en Instagram. Y cuando salí de ahí, ni lerdo ni perezoso, el señor ya me había mandado un mensaje.

López: -Y claro, no podía dejar pasar eso. Diego (Ramos) es nuestro celestino porque, durante la obra, gracias a él nos encontramos en un balcón, hicimos nuestro primer contacto físico y nos miramos intensamente, aunque teníamos barbijo. ¡Y esos ojos, madre santa! Así que le mandé un mensaje, empezamos a hablar y con el tiempo nos encontramos. Y después sucedió que me enamoré. A los 41 años no podía esquivarle a esto que siento. Me levantaba y pensaban en qué andará y de pronto, me encontraba escribiéndole a la mañana a una piba que casi ni conocía.

Tucu López, sobre los inicios del romance con Sabrina Rojas: "A los 41 años no podía esquivarle a esto que siento. Me levantaba y pensaban en qué andará y de pronto, me encontraba escribiéndole a la mañana a una piba que casi ni conocía" PATRICIO PIDAL/AFV

Rojas: -Estuvimos un mes hablando por Instagram y una vez nos encontramos de casualidad en un boliche y entonces acepté ir a cenar a su casa. Recién separada, en lo que menos pensaba era en enamorarme, todo lo contrario. Cuando te separás lo que querés es sentirte libre y después te preguntás: “¿Me volveré a enamorar? Tal vez ya no me vuelta a pasar”. ¡Este amor nos sorprendió mucho!

López: -Yo venía de una relación con Jimena (Barón) y no quería estar con una famosa.

Rojas: -Yo tampoco con un famoso y menos bonito.

López: -Hicimos todo lo que no teníamos pensado hacer...

-El corazón pudo más que el cerebro...

López: -Recontra y por eso las otras cosas fluyen. Para mí el mensaje es que está buena la armonía, siempre. La veo a Sabri cómo es como mamá y eso me enamora todavía más. Entonces sé lo que significa la felicidad de los chicos.

Rojas: -Me escriben mucho por Instagram agradeciendo esta enseñanza, de alguna manera, y me dicen que se replantearon las formas. Y otras me piden consejos y me preguntan: “¿Cómo hacés para que no te moleste tal cosa?” Suma mostrar que hay otra manera de vincularse. Estamos en el proceso de abrir la cabeza para tantas cosas, que está bueno también que esto sea un disparador para saber y entender que uno se separa como pareja y no como familia.