Morena Rial habló por primera vez de sus padres biológicos y contó cómo fue su adopción: “Me buscaron”

Morena Rial rompió el silencio en cuanto a su adopción y reveló que sus padres biológicos se pusieron en contacto con ella, aunque advirtió que no los quiere conocer. La mediática, que tiene 24 años y un hijo de cuatro, vivió durante tres años en la provincia de Córdoba, luego de un conflicto familiar con su padre, Jorge Rial, en su departamento de Buenos Aires, según contó en A la tarde (América). Ahora dijo el motivo por el cual no se encontró con la mujer que la contactó: “La bloqueé”.

“Me buscaron. Me habló una señora, mi mamá biológica, me contactó por Facebook y me contó una historia de Silvia [D’Auro] y mi papá que me hizo enojar. La bloqueé un tiempo y no tengo ganas de renegar ahora”, relató la mediática. Y siguió: “Dijo que mi papá, mi progenitor, no me quería tener y la quería hacer abortar. Entonces, ella fue a un juzgado y dijo que quería dar el bebé en adopción, a los cuatro o cinco meses de embarazo”.

En tanto, Morena continuó cómo siguió el proceso de su adopción: “Mi papá, Jorge, la hizo venir de Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, la mamá de él. Esto hasta que yo nací y, ahí, directamente firmaron los papeles y me dejaron directamente con Silvia”.

Morena Rial: “No sé si estoy preparada”

La hija del conductor de televisión contó que su madre biológica vive en Tucumán, que tuvo “tres o cuatro hijos más” que son sus hermanos y que su familia es de carácter muy humilde. “No sé si estoy preparada para conocerlos. Son una familia muy humilde y yo tengo un corazón muy grande, pero no paso ahora por un buen momento para ir y poder ayudarlos”, advirtió.

En cuanto a las dudas que le plantearon en el programa conducido por Karina Mazzocco sobre que la verdadera identidad de la mujer que la contactó por Facebook sea la de su madre biológica, señaló: “Es verdad. Fui a la embajada de España y está el nombre de la señora, con los datos que ella misma me dio”. Además, dijo que se puso en contactó con ella años atrás, cuando por entonces su padre estaba en pareja con Mariana [Antoniale]. “La bloqueé porque Mariana me decía que me iba a llevar y no nos íbamos a ver nunca más. Pero cuando se separaron, la hablé de nuevo”, dijo.

“Sé quiénes son, no los conozco y no los quiero conocer. Todavía no. Ella quería que la perdonara y eso no iba a suceder, ya me dio en adopción”, apuntó Morena, quien advirtió que, en su infancia, siempre estuvo presente Silvia, aunque era “muy mala siempre”. “Nos hablaba muy mal y nos maltrataba. Nunca nos faltó nada material, pero no había amor. Y el amor no se compra con plata”, sentenció la joven.

