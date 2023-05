Sabrina Rojas y Tucu López fueron vistos juntos y despertaron rumores de reconciliación

escuchar

En mayo de 2021, después de 11 años de relación y dos hijos en común, Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron una noticia que sorprendió a todos: la de su separación. Todo indicó que se dio en buenos términos e incluso cada uno volvió a encontrar el amor. Ella comenzó una relación con Luis “Tucu” López, pero en abril, confirmó que estaba separada. Sin embargo, aparentemente, la decisión no habría sido del todo permanente, ya que recientemente una foto que se viralizó en las redes sociales dio indicios de que le habría dado una nueva oportunidad al conductor.

Si bien se barajaron varias versiones respecto a la repentina e inesperada ruptura de López y Rojas, ella aseguró, en diálogo con Karina Iavícoli, para Intrusos (América), que tomó la decisión de romper el vínculo a raíz de los rumores de que su novio le habría sido infiel. “Yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes. No tengo por qué dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien. Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente”.

En abril, Sabrina Rojas confirmó su separación de Tucu López PATRICIO PIDAL/AFV

Pero así como la modelo, dio indicios de que no tenía interés en retomar el vínculo, para el conductor de Es por ahí (América) las cosas eran distintas e incluso le dijo a Florencia De la V que planeaba reconquistarla: “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención”. Y, aparentemente, sus deseos se habrían vuelto realidad. En las últimas horas, la cuenta de Instagram Gossipeame, compartió una imagen que le llegó, donde se pudo ver a Sabrina Rojas y al Tucu López juntos en un acto escolar de los hijos de ella y Luciano Castro.

“Parece que hay reconciliación”, escribió Pochi, la administradora de la cuenta, en la foto. En ella se pudo ver a Rojas y López parados en medio de la gente, entre familiares y estudiantes, aparentemente apreciando alguna de las actividades que se desarrollaron durante el evento. Uno de los presentes los vio juntos y decidió fotografiarlos. Si bien ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto, la imagen que se viralizó habló por sí sola y dio indicios de lo que podría ser una posible reconciliación.

Tucu López y Sabrina Rojas fueron vistos nuevamente juntos (Foto: Instagram @gossipeame)

Sabrina Rojas le envió un contundente mensaje a Flor Vigna tras su supuesta separación de Luciano Castro

Por otra parte, así como todo indicaría que la modelo le habría dado una nueva oportunidad a su relación con el conductor, las cosas entre su ex y Flor Vigna - quienes confirmaron su noviazgo en octubre de 2021 - no estarían siguiendo ese camino. Durante los últimos días, resonaron fuertes rumores de crisis y separación, que si bien el actor lo desmintió, la cantante prefirió no referirse al tema.

El mensaje de Sabrina para Flor Vigna en medio de rumores de crisis con Luciano Castro

No obstante, en medio del torbellino de especulaciones, supuestas infidelidades y conflictos laborales, Rojas le envió un contundente mensaje a Vigna. El miércoles la cantante participó de un show en el día que Rodrigo “el Potro” Bueno hubiese cumplido 50 años. Sabrina la grabó sobre el escenario y lo compartió en sus redes con el emoji de un fuego, demostrando públicamente su total apoyo. Cabe recordar que durante los últimos años, las dos parejas compartieron varios momentos juntos y dieron cuenta del gran vínculo, algo que las mujeres reafirmaron en los últimos días.

