Sandra Mihanovich: "A esta altura la única opción es ser feminista"

Con 44 años de trayectoria y una colección notable de hits, Sandra Mihanovich se prepara para dar un show online tal como dictan los tiempos de pandemia: "Lo más loco del streaming es que no hay aplauso, falta esa contención, ese aliento para seguir". Entrevistada por Pablo Sirvén para LN+ Sandra recorre su carrera, su familia insigne y la historia de la diversidad sexual en la Argentina.

En 1984 lanzó uno de sus éxitos más disruptivos: "Cuando me preguntaban qué quería decir con ´Soy lo que soy´ respondía soy petisa, soy cantante, no iba a dar la definición que desde el periodismo estaban buscando. ´Soy lo que soy´ es el himno inclusivo por naturaleza, vale para cualquier situación diferente. La esencia del ser humano es ser lo que uno es, punto".

Sobria y transgresora a la vez, fue la primera mujer en llenar dos Obras en la Argentina. La reflexión sobre la cuestión de género llegaría años después: "Crecer con una mamá como Mónica (Cahen D' Anvers) me hizo saber que no había nada que yo no pudiera hacer por ser mujer. No entendía lo de ser feminista, me parecía que no era necesario. Una vez me encontré con María Luisa Bemberg en una reunión en la casa de Alejandro Kuropatwa y se enojó muchísimo. Le dije que no era feminista y estaba enojadísima conmigo. Después viajamos a Perú con Celeste a cantar y me di cuenta que el mundo era distinto a lo que yo veía en mi casa. Fuimos a almorzar a la casa del empresario que nos había contratado y su mujer nos servía la mesa, pero no comía con nosotros. A las marchas del ´Ni una menos´ hemos ido Marita, mamá, Sonsoles todas juntas. Indudablemente, a esta altura, creo que la única opción es ser feminista".

En 2012 le donó un riñón a la hija de su pareja, la doble operación se pudo hacer a partir de un fallo judicial que la avaló dado que no están permitidas las donaciones de órganos si el donante no es un familiar directo: "Soñé que Sonsoles partía y León se quedaba sin mamá y me ofrecí. Después todo fluyó, tanto la compatibilidad como la celeridad con la que actuó la Justicia". Tiene tatuada la palabra "gracias" en el brazo, es su único tatuaje y su filosofía de vida: "Decir gracias te hace feliz".

Hablemos de otra cosa se emite los viernes a las 22 hs. por LN+.