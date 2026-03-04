Alejo Igoa en el Movistar Arena: cuándo es la nueva fecha y cómo comprar entradas

La celebración por el récord de seguidores de Alejo Igoa en la plataforma YouTube llega al escenario del Moistar Arena en Buenos Aires. El influencer organizó un show tras obtener una marca sin precedentes para un canal de habla hispana: 100 millones de suscriptores. La organización del evento confirmó una modificación en el calendario para la presentación en el estadio Movistar Arena luego de agotar entradas para el próximo 3 de abril.

¿Cuándo es la nueva fecha del show de Alejo Igoa?

La agenda oficial del artista presentó una actualización de último momento para el encuentro con sus fanáticos. El show de Alejo Igoa en el Movistar Arena tiene ahora una nueva fecha confirmada para el sábado 4 de abril, tras anunciar en su cuenta de Instagram que se agotaron las entradas para el viernes 3 de abril.

Alejo Igoa anunció su segunda fecha para el Movistar Arena (Instagram: @alejoigoa)

Cómo sacar entradas para el show de Alejo Igoa

El proceso de adquisición de los tickets para el evento ya se encuentra disponible, por lo tanto, los interesados acceden a las entradas desde el 4 de marzo a través del portal digital del Movistar Arena para garantizar la transparencia del sistema.

Los usuarios deben seguir estos pasos para completar la operación:

Ingresar al sitio oficial del Movistar Arena.

Iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña personales (Crear una cuenta nueva en caso de no poseer un perfil previo en la plataforma).

personales (Crear una cuenta nueva en caso de no poseer un perfil previo en la plataforma). Seleccionar el espectáculo de “Alejo Igoa” en la cartelera principal.

Elegir la ubicación deseada según el mapa de sectores y precios disponibles.

Completar los datos personales y el método de pago, que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirmar la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.

Alejo Igoa anunció su segunda fecha en el Movistar Arena (@alejoigoa)

Precios y ubicaciones

El mapa del establecimiento divide las ubicaciones en tres sectores principales con valores diferenciados para el público. Cada usuario determina su lugar según la cercanía al escenario central y la disponibilidad del sistema al momento de la compra. Los valores vigentes para el evento son:

Campo sentado : el costo varía entre 70.000 y 110.000 pesos.

: el costo varía entre 70.000 y 110.000 pesos. Platea baja : el valor oscila entre los 65.000 y los 95.000 pesos.

: el valor oscila entre los 65.000 y los 95.000 pesos. Platea alta: cuenta con un precio fijo de 50.000 pesos.

Quién es Alejo Igoa y su trayectoria en YouTube

El protagonista de este evento masivo tiene 29 años y es oriundo de la ciudad de Concepción de la Sierra, en la provincia de Misiones. Alejo Igoa terminó su etapa escolar secundaria con el plan de cursar la carrera de arquitectura. Este objetivo lo llevó a mudarse a la ciudad de Rosario para iniciar sus estudios universitarios. El descubrimiento de su capacidad para la comunicación audiovisual frente a una cámara cambió sus planes académicos de forma permanente.

Alejo Igoa brindará su primer show en Buenos Aires para 15 mil personas (Foto: Instagram @alejoigoa)

En 2014 comenzó su camino en la creación de videos para la red social YouTube. El joven abandonó la facultad para dedicar todo su esfuerzo a la producción de contenido para internet. Su canal creció de forma sostenida gracias a una propuesta que combina los vlogs personales con retos creativos. Sus producciones tienen un enfoque apto para el público familiar y captan la atención de millones de personas en diversos países. En la actualidad, Igoa reside en Buenos Aires y coordina un equipo de trabajo para mantener la calidad de sus entregas semanales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.