El deseo de Santiago Maratea de adoptar a un niño: “De chico tengo algo con la adopción”

Son muchas las cosas que Santiago Maratea tiene en su mente cuando piensa en el futuro: formar una ONG más grande que Google, desterrar el prejuicio de que aquellos que son solidarios son humildes y no reciben grandes ganancias, ganar millones con su proyecto y muchos temas más. Entre ellos también está el deseo de poder, algún día, adoptar un niño.

“No pienso mucho ahora lo de formar una familia. De chico tengo algo con la adopción, me interesa, lo tengo que hacer y algún día lo haré”, le confesó a Flor de la V durante su visita al programa La Noche de la V. “Pero no es tanto que quiera ser padre, sino que lo veo más por el lado de poder ayudar a un pibito que ya nació y que necesita ayuda de un adulto”, explicó.

El joven de 29 años aseguró que no es la paternidad per se el objetivo de su deseo, aunque de hacerlo, el formar una familia sería inevitable. “Supongo que por ese lado, de suceder algo así terminaría, obviamente, en un lugar paternal. Porque lo que estoy buscando no es armar una familia, no todavía... No sé, voy creciendo”, le dijo a la conductora.

Maratea, que con las campañas que impulsa a través de sus redes sociales se ha convertido en el motor de una cadena solidaria que abarca a miles de personas, también le contó a Flor de la V que intenta priorizar el ocio y el momento de descanso. “Me gusta caminar y escuchar música. Soy mucho de juntarme con amigos a charlar, fumar mientras veo videos en YouTube”, reveló.

“La verdad es que puedo estar mucho tiempo fumado, escuchando música y pensando en algo. Yo le doy mucho lugar al ocio”, aseguró. “Yo cuando tengo que frenar freno, pero a veces llega una urgencia, la atiendo, llega otra, la atiendo, y así. A veces los niveles de intensidad suben mucho, la presión sube mucho y entonces me calzo los auriculares, un porrito y a caminar”.

Santiago Maratea, famoso en redes sociales por sus campañas de recaudación para dar ayuda (Crédito: Instagram/@SantiMaratea)

En los últimos días, Maratea batió su récord y en menos de 24 horas logró recaudar más de 150 millones de pesos para ayudar en los incendios de Corrientes: una campaña que emocionó a todo el país al evidenciar lo mucho que puede lograr la sociedad unida por un objetivo en común. Con el dinero que se juntó equiparon todos los cuarteles de bomberos de la provincia del Litoral, a quienes les dieron camionetas o camines, según la necesidad, y kits para todos los que trabajan luchando contra el fuego. También se está por enviar ayuda para socorrer a los animales afectados por la catástrofe.

Santi comenzó su camino en Twitter, en 2013 se inició en YouTube y en 2015 comenzó en Instagram. Esa red social se convirtió en el escenario principal de sus colectas solidarias, con las que pegó el gran salto, logró trascender generaciones y se consolidó como una de las personas con mayor influencia. Maratea se ganó la credibilidad de la sociedad a un punto tal que logra recaudar cifras millonarias en solo cuestión de horas.

Desde que comenzó con las colectas, a comienzos de 2021, Maratea recaudó plata para diferentes causas: los incendios de Corrientes, el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Ecuador, la comunidad wichi de Misión Chaqueña, la Asociación Madre Víctimas de Trata o para que bebas con Atrofia Muscular Espinal tipo 1 (AME), como Madeleine o Emmita, accedan al medicamento “más caro del mundo”, entre otras luchas. Además, recientemente -en medio de un ida y vuelta tirante con el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA)- lanzó un documental con el que busca visibilizar el dolor de 17 familias que, a lo largo del país, pelean hasta el cansancio por conseguir este tratamiento para sus hijos, diagnosticados con AME. Su presencia muestra, una y otra vez, la ausencia del Estado, aunque lejos de embanderarse como el referente de la solidaridad, Maratea aclara: “No es caridad lo que hago”.