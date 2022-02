La lapidaria respuesta de Santi Maratea al líder de La Mancha de Rolando después de que lo criticara

Este lunes, Manuel Quieto, líder de La Mancha de Rolando, cruzó a Santiago Maratea, el influencer que juntó 150 millones de pesos para combatir los incendios en Corrientes. A través de su cuenta de Twitter, el músico lo acusó de “fomentar la antipolítica entre los jóvenes” que lo siguen. Además, aseguró que el dinero recolectado proviene en su mayoría del magnate húngaro George Soros. Unas horas después, el instagrammer le contestó con una serie de video publicados en sus historias de Instagram y fue lapidario.

“Estoy tranqui. Solo que no sé cómo arrancar el día, si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes, o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando”, comenzó su relato Maratea.

Luego, agregó: “No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando porque seguramente no saben quién es el tipo, y porque aparte, para escucharla, tenés que construir una maquina del tiempo y volver al 2003. Pero, más allá de eso el chabón se puso a tuitear aparte de bardearme, ya no me acuerdo porque eran tuits muy largos y después me bloqueó, pero que la plata de las colectas las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo”.

En ese sentido, lo acusó de “delirante” y admitió que sus dichos le generaron el efecto contrario al deseado: “Este tipo está como yo en la cuarentena viendo videos conspirativos. Lo amo. O sea, hay una parte de la pelo... de este muchacho que por algún motivo me cae bien, y creo que me siento identificado”.

Asimismo, aseguró que el músico pertenece a “un grupete que se le paga para hablar mal de uno o de otro”. En ese sentido, se descargó: “De hecho, sigo siendo tendencia número uno en Twitter y es por los call centers que están mandando a bardearme, y la gente que me defiende. El famoso quieren bajarme y no saben como hacerlo”, añadió.

Con ironía, dijo que le gustaría recibir una carta documento de Quieto donde diga que le daña la imagen: “Yo le diría ‘si no te conoce nadie, bo....’”.

Al comienzo de su descargo, Maratea se disculpó con sus seguidores nuevos y les informó: “Tengo miedo que interpreten que soy una persona solidaria que vibra alto. No soy de esos Hay una cuota de calma que siempre conservo. Pero el enojo que ayer intenté reprimir. Estoy tranqui”.

Qué dijo Manuel Quieto sobre Santiago Maratea

A través de su cuenta de Twitter, el músico arremetió contra Santiago. “Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG’s de las que bancan también a El Presto y Danan”, ironizó en clara alusión a Maratea.

Asimismo, sin dejar la crítica ahí, acotó: “Cuando un tweet desencadena que el call center ordene el ataque troll es porque le jodió a alguien con oscuros intereses. Un abrazo a todos”.