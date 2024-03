Escuchar

Este jueves por la noche, Santiago del Moro sorprendió a sus miles de seguidores con un nuevo sobre negro en la previa a la gala de Gran Hermano (Telefe). Como todos intuyeron, se trató de la primera expulsión de esta temporada y el motivo: las constantes advertencias sobre hablar del afuera. La expulsada de este jueves fue Isabel y, a través de sus redes sociales, el conductor consultó a sus seguidores si tenían ganas de que ingresara un nuevo participante en su lugar.

“Tenía que pasar y pasó. País, mundo: hay expulsión”, introdujo el conductor del programa y luego mostró el videoclip donde Isabel, en reiteradas oportunidades, habló sobre el afuera, algo que tenía terminantemente prohibido en su condición de reingresante. La participante fue una de las tres que el público votó para que vuelvan a jugar en el reality, junto a Joel y Catalina.

Lo primero que ocurrió esta noche fue que sonó el teléfono rojo, que volvió a estar en acción esta temporada. “¡Felicitaciones, ganaste un beneficio!”, comunicó el dueño de la casa cuando Joel atendió el llamado. Lo que ganó el participante fue la posibilidad de subir a dos jugadores a la placa de nominados del próximo domingo.

Luego, Gran Hermano comunicó la expulsión de Isabel sin la posibilidad de armar su valija. “Pasó algo que ya les dije que no podía pasar y pasó. Yo no soy el dueño de esto, ustedes tampoco. Este programa tiene un dueño que es Gran Hermano y se cansó”, le advirtió minutos antes Santiago del Moro a los participantes sentados en el living.

“Necesito que me escuchen con mucha atención. No es la primera vez que me refiero a la orden establecida de no contaminar el juego con información del afuera. A todos los que ingresaron nuevamente y a los que lo hicieron este lunes por primera vez, les recuerdo una vez más que está absolutamente prohibido revelar cualquier dato del exterior que pudiera afectar el espíritu de esta competencia”, introdujo Gran Hermano.

Y luego agregó: “Hace algunos días me dirigí exclusivamente a Isabel. Tras observar que transgredió esta norma en una conversación con Lisandro. Ahora, nuevamente, voy a hablarte a vos. Hoy a la mañana, en una charla con Juliana en el dormitorio, diste a entender información muy sensible del afuera. Ya habías sido sancionada y advertida acerca de la gravedad de esta situación y de lo que podría acontecer de reiterarse una conducta similar. Sabrás que no puedo dejar pasar esta nueva falta”.

“Por lo tanto, lamento mucho informarte que va a recaer sobre vos una severa sanción. Isabel, quiero que abandones mi casa en este momento. Tus pertenencias serán entregadas más tarde”, concluyó. La participante se sintió sorprendida por la noticia y Juliana también quedó con la misma duda. “No sé qué dije”, repitió constantemente. La jugadora se retiró rápidamente de la casa enojada por la decisión de Gran Hermano. “No se hagan problema porque lo que dije fue sin intención”, concluyó en su camino a la puerta. Algunos de los hermanitos creyeron que se trataba de una broma, pero con el correr de los minutos se dieron cuenta que todo era verdad.