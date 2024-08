Santiago Maratea comenzó una nueva campaña solidaria para el Hospital Vilela de Rosario: busca reunir 500 mil dólares

Escuchar

Muchos conocen a Santiago Maratea como “el chico de las colectas”. En varias oportunidades, el influencer organizó, a través de sus redes sociales, campañas solidarias para, entre otras cosas, ayudar a niños a que necesitaban costosos tratamientos médicos y colaborar con los afectados por los incendios en Corrientes.

Esta semana, en tanto, lanzó una nueva campaña solidaria. ¿El destino? El Hospital de Niños Víctor José Vilela de la ciudad de Rosario. El influencer explicó que busca reunir 500 mil dólares para un importante proyecto y recibió mucho apoyo, incluido el de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María.

Santi Maratea lanzó una nueva colecta solidaria Archivo

Maratea se puso al hombro un nuevo proyecto solidario. “Estoy muy feliz y muy ansioso porque hoy arrancamos una nueva colecta que me conmueve mucho y sé que les va a conmover mucho a ustedes también”, dijo en un video que publicó en su feed de Instagram. En este sentido, explicó que buscan juntar 500 mil dólares para el Hospital de Vilela de Rosario y explicó en qué consiste la propuesta.

“Es para crear una sala cien por ciento adaptada para que los nenes con cáncer reciban el tratamiento de quimioterapia, mientras juegan. Es para que los nenes, mientras reciben el tratamiento de quimioterapia, se diviertan, para que quieran ir al hospital a recibir el tratamiento”, dijo.

En este sentido, reflexionó: “Me emociona un montón, me parece tan noble esta causa. Siempre que sea acompañar y ayudar a nenes que atraviesan enfermedades de alta complejidad es un placer y un honor. Pero en este caso la idea me parece tan linda y tan necesaria, aparte de que sea en un hospital público. Cuando la terminemos yo les voy a agradecer a ustedes por haberse comprometido y creo que ustedes me van a agradecer a mí por haberla hecho y todos le vamos a agradecer al hospital Vilela por llevarla a cabo”.

Santi Maratea lanzó una colecta la realización de una sala adaptada para niños en el Hospital Vilela de Rosario (Foto: Captura de video / Instagram @santimaratea)

“A mí también me conmueve porque sabrán, mi viejo se murió de cáncer hace menos de un mes y me acuerdo de que odiaba tener que ir a hacerse la quimio. Digo, ¿a quién le gusta tener que ir a hacerse la quimioterapia? Y pensá que hay nenes que están meses y hasta años recibiendo este tratamiento y es muy lindo que puedan ir a un lugar que esté cien por ciento adaptado para que ellos se divirtieron y jueguen mientras lo están recibiendo”.

Asimismo, indicó que esta colecta está inspirada en el Hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona e incluso comentó que con campañas anteriores ayudaron a niños argentinos a viajar allí para que pudieran tratarse. “Yo fui a ese hospital varias veces y es increíble”, dijo.

“Me parece muy emocionante, la verdad. Me parece muy linda esta colecta y muy abarcativa, porque hemos hecho colectas para chicos que estaban atravesando esta enfermedad, pero esta es para un hospital que atiende a muchos chicos a la vez, y es público”, reflexionó y en la misma línea continuó: “Si conseguimos este objetivo no saben lo importante que va a ser para cientos de miles de chicos de acá a futuro”. En poco más de 24 horas, el video tuvo casi 4 millones de reproducciones.

Al día siguiente, Santiago publicó un segundo reel donde contó que, en menos de un día de colecta, juntaron más de 70 millones de pesos. “Les recuerdo que hay que juntar 700.000.000 de pesos y para los que todavía no lo sepan, el objetivo de esta colecta es que los nenes que tienen cáncer puedan recibir su tratamiento mientras juegan y se divierten”, repitió.

“Hay mucha gente muy emocionada con esta colecta y no los culpo, yo estoy igual. La quimioterapia sabemos que es un tratamiento muy invasivo, para cualquier persona, pero sobre todo para un niño y lamentablemente hay nenes que atraviesan esta enfermedad y este tratamiento durante meses o años”, comentó.

Acto seguido compartió una imagen con una muestra de la sala que quieren construir en el Hospital Vilela: “Son espacios vidriados, para que los nenes pueden verse entre ellos. No tiene camillas, sino sillones, para que los nenes reciban más cómodos el tratamiento. También estaría lleno de mesas interactivas y juegos”. Asimismo, dijo que también habría lugar para los padres puedan acompañar a sus hijos y a su vez “esta sala contaría con un espacio para procedimientos mínimos como punción de la médula ósea o colocar un catéter para realizar la quimioterapia. Eso hoy en día se realiza en quirófanos”.

Paralelamente, está previsto que este espacio se construya en el último piso del hospital “porque estarían al lado de las copas de los árboles y entre eso, la luz que entra y las ventanas de colores, eso genera todo un efecto que es bastante lindo y entretenido. Está todo cien por ciento pensado”.

Jorgelina Cardoso le dio su apoyo a Santi Maratea en su nueva colecta (Foto: Instagram @santimaratea)

En cuanto a la parte económica, el objetivo es recaudar 700 millones de pesos. “Estamos intentando que un millón de personas pongan 700 pesos, o 500.000 personas pongan 1400 pesos, o que 250.000 pongan 2800 pesos, o que 120.000 pongan 5600 pesos”, indicó Maratea y dejó en su perfil de Instagram los links para hacer los pagos. También se pueden realizar transferencias desde bancos o billeteras virtuales.

En menos de 10 horas, este nuevo reel tuvo casi un millón de reproducciones. Una de las personas que lo compartió fue Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María. La influencer le dio su apoyo en esta campaña, que justamente es para un hospital de una ciudad que está íntimamente conectada con su familia.

