La nueva campaña de Santi Maratea: pide ayuda para que una abuela no se quede sin casa

Santiago Maratea emprendió una nueva campaña para que una abuela no se quede sin casa. El influencer contó a través de su cuenta de Instagram que lo conmovió la historia de la mujer que va a ser desalojada de su propio hogar en menos de un mes por una decisión del Gobierno de Córdoba e instó a sus seguidores a que se sumen a la causa.

Antes de emprender una nueva campaña solidaria, Santi hace un breve resumen de los motivos que lo impulsan a ayudar a esa persona. De esta manera, reveló la historia de Olga Benavídez, una mujer de 73 años a la que el Gobierno de Córdoba le habría dado un lapso de tiempo para “abandonar su casa”, porque en ese lugar se construirá parte de la traza de la Autovía de Punilla. Luego de ver la situación en la que se encuentra la señora, el influencer decidió iniciar una nueva misión.

“A una señora que vive en Córdoba le llegó una carta del gobierno que tiene que desocupar la casa en 30 días. De la nada. Vive ahí hace 30 años, o no sé, 20 años. Yo me entero por Instagram, scrolleando, y veo el video de la señora”, dijo el influencer. En el clip que compartió la cuenta Mensaje consciente indicaron que Olga vive en la localidad cordobesa de Bialet Massé desde hace 11 años y, al igual que ella, otras familias atravesarán la misma situación. En medio del desconcierto la jubilada narró que no tiene dinero para irse y comprar una casa nueva.

Olga vive en Bialet Massé hace 11 años y es la persona por la que Maratea inició una campaña

De acuerdo con la información que compartió la cuenta de Instagram que difundió la historia de Olga, la Autovía pasaría por el mismo lugar donde está ubicada su casa, por lo que al desaparecer su vivienda, lo harán las de cientos de familias que viven en la zona. Lo mismo sucederá con el 3% de los bosques nativos de esa región, por lo que se generará un daño irreparable a la flora, fauna, suelo y cuencas hídricas. “Alguien tiene que hacer algo, pero tiene que ser una persona que sea justa. Tiene que haber alguien”, reflexionó Olga.

Fue por eso que al ver su historia, Santi decidió involucrarse en la movida e instó a sus seguidores a que lo ayuden. “Y digo: ‘No. ¡Alguien tiene que hacer algo!’ Y seguro sea yo, ¿quién lo va a hacer? Me refiero a que seguro sean ustedes después de ver el video de Olga. No, no, no. Olga me destruye, amigo. No puedo. Por favor, véanlo entero”, pidió. En la parte de los comentarios de la publicación, el influencer le dejó un mensaje esperanzador a Olga. “¡Tenemos que hacer algo!”, contestó con la intención de ayudar a la jubilada, así como lo hace con otras causas.

El descargo de la concesionaria

En la cuenta de Twitter de Caminos de las Sierras, la empresa Concesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba, indicaron que Olga “posee el usufructo del terreno donde tiene su casa, siendo los propietarios sus hijos, uno de los cuales está fallecido”.

“La propiedad está dentro de la traza de obra pública y la provincia lejos de desproteger y perjudicar a la señora ha trabajado y lo sigue haciendo con sus representantes legales para darle una solución definitiva tanto a ella como a sus herederos, ya que debió iniciarse una sucesión”, señalaron en un tuit e indicaron que el tema está en “alto grado de avance” y que están en comunicación permanente con los asesores letrados y la familia.

Caminos de las Sierras hizo un descargo en su cuenta de Twitter Twitter

“Se ha transmitido tranquilidad al abogado de la señora, confirmando las negociaciones que se llevan adelante para una solución definitiva y en armonía. Las acciones de obra pública del Gobierno de Córdoba se llevan adelante siguiendo todos los pasos legales y brindando soluciones a aquellos propietarios que puedan verse afectados por la ejecución de la misma”, descargaron en la comunicación.