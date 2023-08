escuchar

El martes por la noche, el supermercado de Anselmo Schneider, en San Nicolás, fue saqueado por una veintena de personas, en un episodio similar a muchos otros ataques a comercios que ocurrieron en el país en los últimos días. Esta tarde, este supermercadista habló con Mariana Fabbiani y el equipo de DDM (América), en una charla en la que contó los promenores del robo y dijo que le habían llevado, además de mucha mercadería, la caja registradora y una balanza electrónica.

Minutos más tarde, en el mismo programa, anunciaron un gesto solidario de una televidente y de la producción del programa: habían conseguido para Anselmo una nueva registradora y una balanza. Este hecho conmocionó al comerciante que expresó, con una sonrisa: “Se los agradezco de corazón”.

Anselo fue víctima de un saqueo en su supermercado de San Nicolás

Anselmo Shneider fue presentado por Fabbiani en el programa de América como una persona que ya tenía experiencia en padecer actos de inseguridad. “Anselmo está en silla de ruedas porque hace años le dieron un tiro en un asalto y ahora tuvo que soportar que le vaciaran su lugar, un supermercado”, dijo la conductora.

En pantalla apareció, entonces, el comerciante que estaba en su supermercado dispuesto a relatar el episodio que había vivido el martes por la noche. “Estoy shockeado”, dijo el hombre, y añadió: “Me pasó de vuelta. En 2001 me pasó algo parecido. Lo de anoche fue impresionante. Me rompieron todos los vidrios del frente, blindex y me entraron a robar. Eran alrededor de 20, 22 personas”.

En el círculo más claro que aparece en la pantalla, es posible ver cómo uno de los saqueadores se lleva la caja registradora en el supermercado de Anselmo Schneider, en San Nicolás Captura América

Más adelante, al enumerar qué se habían llevado, Anselmo expresó: “Lo que me robaron fue una registradora que no tenía más que cambio dentro, pero era nueva. Una balanza electrónica, y después, todo lo que es whisky, fernet, Gancia, vodka, todas bebidas fuertes”.

“Lo que menos se llevaron fue polenta, arroz y fideos. Me rompieron todo. Un desastre me hicieron”, agregó luego el hombre, que sostuvo que el hecho había sido organizado. “No fue por hambre. Estos son delincuentes los que me hicieron este daño”, afirmó.

Luego el hombre, que tiene ese local hace 33 años, dijo que los vecinos lo ayudaron y recordó aquel asalto que sufrió el 8 de marzo de 2008, cuando recibió un tiro que determinó que debe pasar el resto de sus días en silla de ruedas.

“Dependemos de nosotros”

Minutos más tarde, mientras continuaban hablando del robo y de la situación política de la Argentina, Fabbiani volvió al tema de los objetos robados por los delincuentes: “¿Sin la caja registradrora podés vender igual?”. “Tengo que urgente conseguir otra registradora y dar de baja la otra”, respondió el hombre. “¿Son muy caras?”, consultó la anfitriona. “No tengo la menor idea”, dijo él.

Entonces, la conductora apeló a la buena fe de quienes pudieran ayudar al comerciante: “A ver si logramos que alguien que venda cajas registradoras le pueda hacer un favor a Anselmo”.

Saquearon su comercio, le robaron la balanza y la caja registradora pero un gesto solidario lo conmovió

En eso, se cortó la comunicación con el supermercadista. Y justo cuando se retomó el contacto con el comerciante, Franco Torchia, periodista del programa, informó: “Quiero decirte, Mariana, que ya tenemos una caja registradora para Anselmo”.

“¡Vamos!”, fue la reacción de la conductora, que luego se dirigió a su invitado: “Anselmo, te conseguimos la caja registradora”. A continuación, Torchia dio más información acerca de la donación recibida por el supermercadista de San Nicolás: “Cecilia, que tuvo una librería en el barrio de Palermo, acá en Buenos Aires, durante cuatro años, me asegura que la caja está en perfectísimo estado porque apenas la usó. El comercio lamentablemente cerró, así que vamos a hacer lo imposible para que la caja llegue de Palermo a San Nicolás”.

“La gente ayudando a la gente. Dependemos de nosotros. Una buena noticia en medio de tanta pálida”, reflexionó la anfitriona de DDM. Desde San Nicolás, Anselmo, visiblemente sensibilizado por esta novedad, señaló: “Se los agradezco de corazón. Va a ser bien recibida”.

Los ataques a locales para robar mercadería en distintos puntos del país pusieron en vilo a comerciantes y fuerzas de seguridad en los últimos días Hernán Zenteno - LA NACION

Más adelante, y luego de que Fabbiani elogiara el optimismo y la fuerza del comerciante de San Nicolás, el periodista Mariano Yezze señaló que una caja registradora valía aproximadamente $1.500.000 y una balanza, $1.200.000.

“¿La balanza también le robaron?”, preguntó la conductora, para corroborar lo que el hombre ya había señalado antes. “Sí”. Un rato después, llegó otra buena noticia, en boca de la anfitriona: “Me está diciendo la producción acá que tenemos la balanza para vos. Tenemos tu balanza. Balanza comercial. La balanza es de nuestra producción, Anselmo va directo para allá. Qué lindo poder aportar algo en este día gris”.

“Desde ya muchísimas gracias y va a ser muy bien recibida”, señaló el hombre desde San Nicolás, otra vez sensibilizado por el gesto solidario.

“Entre todos nos tenemos que ayudar”, señaló Mariana Fabbiani sobre el final de la charla, para rubricar el momento de generosidad que se acababa de vivir en el estudio.