Stranger Things 4: el dato revelador que vincula a Vecna, el villano de la cuarta temporada, con otro personaje

Después de casi tres años de espera, el 27 de mayo se estrenó la primera parte de la 4° temporada de Stranger Things en Netflix. No obstante, sus más fervientes seguidores ya esperan ansiosos la segunda entrega, cuya emisión se anunció para el 1° de julio. En ese contexto, proliferaron diversas teorías de parte de los adeptos a la ficción producida por los hermanos Duffer; una de ellas, vinculada al flamante villano de la última entrega.

El personaje es Vecna, quien quedó en claro que fue producto del primer experimento del Dr. Martin Brenner en el Laboratorio de Hawkins que termina como enfermero del establecimiento. Entonces, en las redes sociales, apareció una nueva idea sobre el antagonista, relacionada directamente a la Sra. Kelly, interpretada por Regina Ting Chen. Ella no tuvo demasiada participación, pero puede ser un personaje clave por un detalle en particular.

Nuevo trailer de la cuarta demporada de Stranger Things

De hecho, en los capítulos de la última entrega aparece la Sra. Kelly como la consejera de los alumnos en el Hawkins High School y es quien escuchó en su momento a Chrissy y luego a Max. Ambos adolescentes fueron precisos al descubrir que las víctimas de Vecna habían pasado por el despacho de integrante del personal docente, pero ella nunca solicitó un llamado de atención. Aunque, la percepción sobre el personaje interpretado por Regina Ting Chen se modificó al advertir que en una escena lleva un colgante en forma de llave y con reloj, un llamativo objeto que la vincula con el villano.

Según argumentan algunos usuarios fans de la saga de ciencia ficción y terror, “la Sra. Kelly es aliada de Vecna, ya que cuenta con las víctimas ideales para llevar a cabo su macabro plan”. No obstante, por ahora, solo se trata de una hipótesis pergeñada por los espectadores.

La doctora Keely (Regina Ting Chen) es motivo de sospechas de los seguidores de Stranger Things. En la imagen, el colgante con forma de llave y con reloj, un objeto que la vincula con el villano. Fuente: Netflix

En la cuarta temporada, todo sucede en 1986, seis meses después del final de la tercera entrega y la atención está puesta en cómo se adaptarán los personajes principales al estar separados. Por un lado, Joyce y sus hijos Will y Jonathan, junto a Once hicieron las valijas y se mudaron a California; por el contrario, el resto de los protagonistas, Mike, Dustin, Lucas y Max permanecieron en Hawkins (Indiana). Además, Nancy quedó a cargo del diario estudiantil del pueblo y Steve y Robin a cargo de un videoclub.

Joyce y Murray entregan el pago del rescate al contacto de Enzo, Yuri, pero él los droga y planea llevarlos a Rusia para entregarlos a la KGB y obtener una mayor ganancia. Hopper, en tanto, escapa del campo de prisioneros, pero pronto es recapturado.

La saga se inició en 2016 con la extraña desaparición de un niño, en un pueblo que se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial. Los protagonistas de la serie son: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown.

Nadie lo vio: el error de Stranger Things 4 que fue admitido por los autores

Luego del estreno de la última temporada, los seguidores que recuerdan hasta el más mínimo detalle de lo que sucedió anteriormente, registraron un olvido de los directores en el guión. El personaje en cuestión es el de Will, que cumple años el 22 de marzo y en ningún momento aparece algo referido a ese suceso, que fue revelado por su madre Joyce en la primera temporada. Justamente ese día, según se puede observar en la fecha de la filmación, se revelan los dígitos de la fecha “MAR 22.86″.

Cuarta temporada Stranger Things Courtesy of Netflix - Netflix

Quienes están en tema aseguran que una de las razones de los comportamientos extraños y atípicos de Will en esta temporada se debe a que sus amigos olvidaron de su cumpleaños, así como su hermano y su madre, lo que dejó en evidencia una claro error en el guión de la serie.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de esta nostálgica trama, fueron consultados por el medio Variety sobre este curioso detalle y ambos admitieron que no estaba planeado. “La respuesta honesta es que, claramente, como los personajes del show, nosotros también nos olvidamos del cumpleaños de Will”, especificó Matt y luego admitió que está en los planes corregir ese desfasaje: “Así que ahora el debate actual es si ajustamos el cumpleaños de Will o simplemente dejamos que sea realmente triste”.