The Last of Us se convirtió en una de las series más aclamadas dentro de HBO Max durante el año pasado, por lo que su segunda temporada es un hecho y ya se dieron a conocer quiénes son los nuevos actores que se suman a la dramática historia.

Basada en el exitoso videojuego del mismo nombre, la serie gira alrededor del vínculo entre un hombre adulto y una niña, a quien debe proteger a lo largo de un viaje que transcurre en Estados Unidos, país que está viviendo una terrible pandemia. Las ciudades están habitadas por una infinidad de humanos poseídos por un hongo que los convierte en una suerte de zombies.

La primera temporada tuvo tres nominaciones al Globo de Oro y 25 al Emmy

Con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, la segunda temporada de la serie promete llegar con un elenco renovado que va a continuar con la historia que tiene en vilo a toda una generación. Cabe destacar que cada episodio de la primera temporada tuvo sorpresa, acción y emoción, lo que le valió múltiples nominaciones a diversos premios, incluyendo tres al Globo de Oro y 25 al Emmy.

A continuación, se detalla uno por uno los actores que se suman al elenco:

Kaitlyn Dever

Tiene 27 años y va a interpretar a Abby en la serie

La actriz estadounidense ya se hizo de un nombre dentro la industria del entretenimiento, luego de una serie de roles memorables.

Los inicios de su carrera fueron con su gran interpretación de Gwen Thompson, en la película An American Girl: Chrissa Stands Strong, donde mostró una notable habilidad para capturar la complejidad emocional de su personaje. Luego, siguió brillando en series como Justified, Last Man Standing y Short Term 12.

En esta nueva temporada de The Last of Us interpretará a Abby, personaje que es descrito como una soldado hábil cuya visión del mundo se ve alterada por completo.

Isabela Merced

Interpretará a Dina, la exnovia de Ellie, y ya cuenta con varios papeles protagónicos en su haber

Otra de las figuras que formarán parte es Isabela Yolanda Moner, más conocida como Isabela Merced, una destacada actriz y cantante de origen peruano-estadounidense, nacida en Cleveland, Ohio, el 10 de julio de 2001.

Merced se ganó el reconocimiento por sus papeles principales en varias películas de renombre en Hollywood, como en Transformers: El Último Caballero, además de su reciente actuación estelar en la película de Marvel, Madame Web.

Dio sus primeros pasos en la actuación cuando era muy joven, en la serie 100 Things to Do Before High School y la película Dora y la ciudad perdida, ambas de Nickelodeon.

En la serie de HBO Max, asume el papel de Dina, la exnovia de Ellie, personaje que desempeña un rol fundamental en la narrativa tanto del videojuego como de la adaptación televisiva.

Young Mazino

El actor fue parte de Beef, la reconocida serie Netflix

Christopher Young Kim, más conocido como Young Mazino, es un actor estadounidense nacido el 27 de agosto de 1991, conocido principalmente por su interpretación de Paul Cho en la serie Beef de Netflix, una actuación que le valió una nominación al premio Emmy 2023 en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una serie limitada o de antología.

En esta segunda temporada de la serie, el actor fue seleccionado para darle vida a Jesse, un personaje completamente significativo en la historia. Por sus papeles anteriores, trae una gran habilidad en escenas de combate, algo que será crucial para este personaje.