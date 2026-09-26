Se conoció cómo sigue la salud de Soledad Silveyra en medio de su internación

Tras sufrir una fuerte caída en su hogar a principios de septiembre, Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi. Allí se encuentra recuperándose favorablemente y, según relató Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV), estaría muy cerca de recibir el alta. “La que está mejorando muy bien es Solita. Hoy hablé con el hijo y ya casi le están por dar el alta”, contó el periodista.

Producto de la fuerte caída, la protagonista de grandes éxitos televisivos como Amor en custodia y Vidas robadas sufrió una fractura de pelvis. “Seguramente la semana que viene le den el alta y que la pelvis se está recomponiendo muy bien”, agregó Ochoa, sobre los grandes avances que tuvo la intérprete en estos últimos días.

Soledad Silveyra se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi @soledad_solita_silveyra

Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz, contó en diálogo con LA NACIÓN que, durante los primeros días de su internación la actriz se encontraba muy molesta con ella misma por el descuido que afectó gravemente su salud. “Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable”, explicó Jaramillo.

“Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, contó sobre cómo se encontraba anímicamente su mamá. Debido a que para esta fractura no existe una operación posible, Soledad debió permanecer durante más de dos semanas con reposo absoluto.

Los antecedentes de salud de Soledad Silveyra

Pero los problemas de salud de Solita vendrían mucho antes de la caída. Meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, la actriz tuvo otro accidente al regresar de un spa: tropezó con una valija y cayó sobre la cadera. Tiempo después reconoció que en un primer momento no había advertido la gravedad del golpe. “No sabía que estaba quebrada”, dijo la actriz al visitar el programa de Mirtha Legrand el mes pasado.

Soledad Silveyra habló de su salud con Mirtha Legrand

Además, habló abiertamente de las consecuencias que todavía atravesaba. “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, explicó. Esto habría agravado su fractura de pelvis.