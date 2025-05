Se conoció el tráiler de Chespirito: sin querer queriendo, la serie del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado

No hay quien no haya visto El Chavo del 8 o El Chapulín Colorado, las series icónicas de la década del 70 que creó Roberto Gómez Bolaños, el mismo protagonista. Las comedias de siete temporadas cautivaron a varias generaciones y lo hacen todavía en la actualidad, con las repeticiones que todavía se transmiten. Pese a que muchos se quedan prendidos a la televisión para ver una y otra vez las aventuras de “la vecindad” y las misiones del querido superhéroe poco convencional, no muchos conocen la verdadera historia detrás. A raíz de esto, Max estrenará este 5 de junio Chespirito, sin querer queriendo, el biopic del comediante mexicano.

Chespirito: Sin querer queriendo se podrá ver el 5 de junio de 2025

Según indicaron desde la plataforma del streaming, la ficción de ocho episodios retratará la vida de Bolaños, “el hombre que transformó su deseo de provocar sonrisas en un legado universal de humor y ternura”. “Creador de personajes entrañables como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, su talento no solo conquistó a una nación, sino que traspasó fronteras para instalarse en el corazón de millones alrededor del mundo. A través de un emotivo viaje que abarca desde su infancia hasta sus años de mayor éxito —entre las décadas de los 50 y los 80—, la serie biográfica nos muestra cómo un joven soñador logró abrirse paso en una incipiente industria televisiva, enfrentando desafíos personales y sacrificios profundos en su búsqueda de amor y reconocimiento", agregan.

Lanzaron el primer avance de Chespirito: Sin querer queriendo

Pablo Cruz es el actor que interpretará al entrañable Roberto Gómez Bolaños, conocido popularmente como Chespirito, por lo que le dará vida también a sus icónicos personajes: el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y el doctor Chapatín.

A su vez, serán parte de esta serie: Bárbara López como Florinda Meza (Doña Florinda), Arturo Barba como Rubén Aguirre (Profesor Jirafales), Andrea Noli como Angelines Fernández (La Bruja del 71), Miguel Islas como Ramón Valdés (Don Ramón), Juan Lecanda como Carlos Villagrán (Quico), Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar (Señor Barriga y Ñoño), Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina), Karina Gidi da vida a Elsa Bolaños, Rolando Breme en el papel de Mariano Casasola, y Jorge Luis Moreno, quien interpretará a Horacio Gómez.

Días atrás, Cruz brindó una entrevista para el medio US Weekly En Español y dio detalles de los desafíos a los que se enfrentó para caracterizar al recordado actor y director, quien falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años. “Tenía todo este ritual que me ayudaba en la caracterización. Empezaba a las 4:30 de la mañana, me despertaba, me metía a la ducha, me rasuraba y me quitaba todo el pelo para parecerme más a él (a Chespirito)”, explicó.

El Chavo del 8 es una creación de Roberto Gómez Bolaños El Tiempo/Colombia

Según contó, lo más difícil fue tratar de alimentarse como lo hacía el Chavo del 8, ya que como era un niño huérfano siempre tenía hambre. “Comía un sándwich de jamón, una vez en cada comida: comía uno en el desayuno, me comía otro antes de que cortaran a comer. Me la pasaba una hora comiendo, una hora durmiendo. Y luego me despertaba en la noche después de trabajar, me comía otro sándwich y a dormir”, reveló.

Pablo Cruz, el actor de 41 años que se puso en la piel de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Instagram/@pablocruzguerrero)

Cabe destacar que la serie fue creada bajo la tutela de Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, y es un contenido original de Warner Bros. Discovery, producido por THR3 Media y Perro Azul.