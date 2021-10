Se difundieron los audios de L-Gante a la concejala que se opuso a que fuera “visitante distinguido” de Rosario

El cantante L-Gante dio nuevamente de qué hablar tras conocerse los audios de una conversación que tuvo con la concejala que se negó al reconocimiento como “visitante distinguido” que le otorgó el Municipio de Rosario.

“Hola, ¿qué tal? ¿Es verdad que presentaste una oposición contra el L-Gante y perdiste? Nooooo”, se le escucha decir a Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, a la legisladora Daniela León, quien hizo pública la conversación.

La concejala le respondió: “Hola, ¿Cómo estás? No es contra L-Gante, no tengo absolutamente nada contra él, al contrario. Y no perdí ni gané, creo que en estos temas nunca se pierde, siempre se aprende. Me gustaría mucho hablar con Elián. Gracias”, escribió al pensar que la cuenta era manejada por otra persona.

Salieron a la luz los audios intimidatorios de L-Gante a una concejal

El cantante le contestó que era con él con quien hablaba y que recién salía de reunirse con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos y se enteraba de que una concejala hablaba de él en Rosario. “Una locura”, dijo L-Gante.

El autor del fenómeno Cumbia 420 le replicó: “Claro, si hablamos de aprender, yo hice que aprendan el abecedario hasta personas que médicos le diagnosticaron que por su discapacidad nunca iban a poder. El reconocimiento me lo dan esos padres”.

La concejala Daniela León se opuso a que L-Gante fuera distinguido como "visitante destacado" de Rosario

Este lunes, durante una entrevista, la concejala declaró que se sentía intimidada tanto por el propio cantante como por sus seguidores y sostuvo que “las letras de estas canciones promueven la violencia de género, la cosificación de las niñas, andar armado y la narco adicción”, razón por la que votó en contra del reconocimiento que la ciudad santafesina le hizo.

Durante la conversación por la red social, el cantante le dijo a León: “Tu caso y tu pelea por el rechazo de un reconocimiento hacia mí... Lo único que me da ganas es de reírme en su cara, señora. Perfecto igual que lo hayas intentado. Como dijo el Diego [Maradona]: ‘que la sigan...’”, escribió.

El polémico chat entre L-Gante y la concejala de Rosario, Daniela León Captura pantalla Instagram

Ante estos mensajes, la concejala le reiteró: “Yo no peleé por un reconocimiento hacia vos, no es en contra tuyo, es a favor de las niñas y las mujeres jóvenes. Solo quería hablar con vos para que nos ayudes con eso. Solo era eso. Gracias”.

Por su parte, la madre del cantante, Claudia Valenzuela, lo defendió durante una entrevista y dijo acerca de la concejala que todo el mundo tenía derecho a opinar y que no necesariamente tenía que gustarle a todos la música de su hijo.

Sobre el argumento de la León acerca de la cosificación de la mujer, dijo: “En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elián no estaría donde está”, replicó.

Por qué es polémico el nombramiento de L-Gante en Rosario

El debate en la ciudad santafesina se inició hace unos días en plena sesión en el Concejo Municipal de Rosario, cuando se discutía acerca de otorgarle al cantante el reconocimiento de “visitante distinguido” por la ciudad.

Fue cuando la representante de la Unión Cívica Radical intervino para mostrarse en contra del nombramiento y sostuvo que era necesario dar marcha atrás al anuncio e incluso leyó parte de la lírica de las canciones del trapero. “Ejercen violencia simbólica de género”, dijo.

Parte del contenido que la concejala Daniela León leyó durante la sesión del Concejo Municipal de Rosario Twitter

“‘Pa’ ese cul... Necesito un flete. Put..., vamo’ al baile y lustramos los pepe’”, dijo leyó la concejala a sus colegas en un video que se viralizó. “Voy a leer otra: ‘Alta data’. ‘Me bajaron alta data, que hay un par de gata. No vale nada toda la plata, si tiene novio ni se rescata’”, continuó León. “Otra. ‘Dentro del party’. ‘Tira una story y tiene cara de michi michi. Miau. Y un lindo body que me hace para’ el bichi bichi’. ‘Pompa pa’ trá'. ‘Mami, ese body se merece una sequita. Cuando se pone ebria toda la ropa se quita”, fue parte de la lírica que la legisladora leyó durante su intervención.

Aunque León sostuvo durante aquella sesión que las letras “claramente ejercía violencia contra el género”. Pese a estos argumentos, su posición no terminó de convencer y se aprobó el reconocimiento con nueve votos a favor, siete en contra, entre ellos el de la concejala, y algunas abstenciones.

Durante las declaraciones de este lunes, la legisladora dijo que no era personal contra el cantante, que el joven supo salir adelante y que era un emergente social. Sin embargo, le preocupaba que el propio Presidente de la Nación se reuniera con él y lo elogiara sabiendo que una de las banderas del Gobierno es la lucha contra la violencia de género y la trata de niñas.