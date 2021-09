Wanda Nara y el fin de una grieta; Juanita Viale, apasionada, y L-Gante, papá

¡Hola changos! ¿Se están preguntando qué paso estos días en el universo paralelo en el que vive nuestra farándula? No se preocupen (¡ahre que nadie se preocupaba!), que aquí estoy yo, Juariu, y les voy a contar todo lo que tienen que saber (y lo que no también) de los famosos.

Fue una semana difícil para la farándula argentina. ¿Qué pasó dirán ustedes? ¿Algún famoso no tuvo canje y tuvo que pagar algo? No, eso aun no pasó porque el famoso siempre rata nunca inrrata. Lo que pasó es la mismísima... Nada. Una semana más aburrida que el “romance” de Sofía Jujuy Jiménez con el locutor de ShowMatch, pero si algo no le gusta a nuestras celebridades locales es ser opacadas por otros temas y esta semana en el país solo se habló de un tema: las PASO 2021.

¡Es demasiado difícil vivir así! Fíjense qué tan poco relevante fue esta semana en la vida de los famosos que Sabrina Rojas y el Tucu López oficializaron su romance y no le importó ni a Luciano Castro. Igual, ya lo sabíamos todos y no podíamos fingir sorpresa. Tampoco las PASO tienen la culpa de todo: no hay romances nuevos, nadie perdió la dignidad buscando un canje, así que sí, fue una semana en la que la política le ganó la pulseada a la farándula. Y yo no quiero vivir en un mundo donde hablemos de Cinthia Fernández candidata a diputada (que dicho sea de paso, con la cantidad de votos que sacó no ganaba ni un voto telefónico en el “Bailando por un sueño”, pero sí le alcanzó para imponerse a varios políticos de carrera). Yo quiero vivir en un mundo en donde ella haga su mejor adagio o invente algo nuevo con su ex, Martín Baclini... ¡no es mucho pedir!

Sabrina Rojas y el Tucu López oficializaron su relación en las redes sociales Instagram

Volviendo a López y Rojas, sí, confirmaron su romance y subieron una historia a Instagram muy romántica. ¿No les digo que los famosos tienen otros tiempos? En el tiempo que te lleva recomponerte tras pelearte con un ex, los famosos ya blanquearon otro romance, se dijeron “te amo” y se fueron a vivir juntos. Este noviazgo ya todos lo sabíamos, incluido Luciano Castro, pero ellos igual salieron a expresar su amor por si quedaba alguna duda o porque su público se lo pedía... (ponele).

El gesto de Wanda Nara en una imagen de Maxi López con sus tres hijos que sorprendió a sus seguidores Instagram

Y ya que estamos hablando de política, ¿llegó el principio del fin de la grieta que realmente le importa a los argentinos? ¿Lo que nos va a cambiar como país ante el mundo? ¿Un antes y un después? ¿El fin de una era? ¿El acercamiento menos pensado? Sí, estoy hablando de Wanda Nara y Maxi López. Todo parecía estar tenso y mal hasta que Wanda le puso “me gusta” a una foto de él con los hijos. Wanda siempre un paso adelante...

El fogoso video de Juana Viale y Agustín Goldenhorn

Después del regreso de Mirtha Legrand a la TV a fines de agosto, Juanita Viale volvió a hacerse cargo de las cenas y los almuerzos más famosos de la TV. Hasta acá ninguna novedad, porque lo más relevante ocurrió por estos días en las redes sociales, donde la nieta de la diva se puso un poco más picante que en el programa e hizo de las suyas. Y con “hizo de las suyas” no quiero decir que pegó un nuevo canje de sushi o algo por el estilo, sino que subió una historia a Instagram dándose un beso muy apasionado con su novio, Agustín Goldenhorn. Y cuando digo muy apasionado es literal. A modo de epígrafe puso “Felices los dos”, aunque se nos ocurren otras palabras para describir ese breve video. Y no, no hacia falta tanta efusividad en las redes. Son esas cosas que ves, pero te gustaría desver... Yo no sé qué opinará la Chiqui de esto. ¿Mirará las historias de sus nietos? ¿Les comentará cosas? ¿ Reaccionará con corazones, fueguitos y esas cosas? ¿Qué tipo de emojis les mandará? ¿Tendrá una biblioteca de stickers de ella misma con su clásico insulto? Elijo creer. Son dudas reales que tengo, porque tanto Mirtha como Juana son nuestra realeza y yo quiero saber todo de ellas.

Malena Guinzburg y el canje de los famosos menos pensado

Otras duda que tengo y que no me deja dormir es: ¿cómo le llega a un famoso la posibilidad de hacer un canje de inodoro? (sí, me pregunto esas cosas, nunca una pregunta sobre economía...) “Vos te imaginás: ‘Tengo un inodoro que te va a encantar, hace juego con un bidet divino’. Realmente es uno de mis sueños: inodoro, bidet, pileta, todo. Lo pienso y digo “qué historias increíbles haría”. Casi tan buenas como las de Malena Guinzburg. Ella recibió un baño nuevo y se armó una colección de historias -o, como dicen ahora, un storytellling- y ahora vos -que estás leyendo esto- y yo -que vi las historias- ya sabemos cómo va la actriz al baño, cómo se baja la tapa automática del inodoro, cómo son los botoncitos, cómo se lava después en el bidet, todo. Siento que avanzamos un paso más en el conocimiento de la intimidad de los famosos. ¿Era necesario?

Publicación de Vicky Xipolitakis en Instagram Instagram

Y, para ir terminando, tengo dos noticias. Sé que ustedes están muy preocupados por la vida sentimental de Vicky Xipolitakis, así que les vengo a traer calma: la señora Victoria Jesús Xipolitakis le habló al país y aseguró: “Estoy sola”. Así que tranquilidad, gente.

L-Gante en Instagram Instagram

Y la segunda novedad que tengo es una buena noticia. El popular cantante L-Gante fue papá: su novia dio a luz esta madrugada a Jamaica, la primera hija de la pareja... ¡así que muchas felicidades y que lluevan los canjes!

Y bien amigos, este fue mi reporte semanal de lo que tienen que saber de la farándula para empezar su semana con toda la información importante, esa que va a sacar al país adelante.