Se estrenó el documental de Melania Trump: presencia argentina, negocios detrás de la pantalla y estimaciones de récord

“MELANIA” se lee en la pantalla de uno de los complejos de cines más grandes del barrio de Belgrano. Es el inicio del documental que, apenas unas horas antes, tuvo su premiere mundial en Estados Unidos. Ese evento en el Trump Kennedy Center fue exclusivo para los más poderosos aliados MAGA: estuvieron presentes desde el cabecilla de FIFA, Gianni Infantino, hasta el empresario argentino Luis Manzano. Sin embargo, en Argentina fue aún más “exclusivo”: apenas hubo 4 espectadores, incluyendo a este cronista, en una función de estreno en Belgrano, Buenos Aires.

Los pronósticos de taquilla no son buenos para Melania. Las estimaciones más optimistas creen que el documental sobre la primera dama podría llegar a recaudar más de 5 millones de dólares en todo el mundo. Muy lejos de los $75 millones que necesita para no convertirse en uno de los peores fracasos de 2026. Pero es probable que esa pérdida no desvele a Jeff Bezos, que parece perseguir otro tipo de ganancia con esta película.

Negocios detrás de la pantalla

Amazon compró los derechos de distribución de la película por $40 millones. Cifra inalcanzable para la mayoría de los documentales que circulan por el mercado con la esperanza de ser comprados. Pero el dato llamativo es otro: la empresa de Bezos decidió invertir $35 millones de dólares en publicidad para el estreno.

En plena campaña por el Oscar por Una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio hizo una observación reveladora sobre el estado del cine. Dijo que los dramas para adultos corren el riesgo de desaparecer de las salas, como ya desaparecieron los documentales. El comentario es cierto: casi ningún documental se estrena en cines hoy en día. Van directo a streaming. La pregunta inevitable es: ¿por qué Amazon decidió estrenar esta película de 2 horas en lugar de enviarla directo a su plataforma, Prime Video?

Algunos creen que el estreno global de Melania en cines es parte de un nuevo arreglo entre Bezos y Donald Trump. En la película, es la propia protagonista quien menciona negocios con Amazon.

En el film también aparecen otros amigos del poder. Melania usa una MacBook con el logo de Apple bien centrado en el plano. Elon Musk, como si fuera un cameo, aparece celebrando en Mar-a-Lago la victoria presidencial de Trump.

Jeff Bezos podría estar detrás de un negocio en el documental de Melania Trump Julia Demaree Nikhinson - AP Pool

Nada es casual. Todo es parte de una red de alianzas que excede largamente al cine.

Menos política, más joyas y vestidos

El relato está enfocado en la preparación de Melania en las semanas anteriores a la segunda asunción presidencial de su marido. Durante los primeros 30 minutos de proyección, casi no aparece Donald Trump. En cambio, aparece ella conversando con modistos y asesores de imagen sobre los atuendos que usará en ceremonias protocolares.

Salvo breves apariciones de Brigitte Macron y la reina consorte Rania de Jordania, no hay otros líderes mundiales en pantalla. Tampoco hay espacio para cuestiones política: solo dos situaciones buscan resaltar la faceta filantrópica de Melania Trump. Una está relacionada con Be Best, la campaña contra el cyberbulling que ella misma impulsó durante la primera presidencia de Trump. La otra tiene que ver con la guerra en Medio Oriente.

Melania recibe a una sobreviviente de los ataques terroristas contra Israel del 7 de octubre de 2023. Al finalizar el encuentro, promete que la lucha contra Hamás será prioridad en el gobierno de su marido.

No hay otras cuestiones que atañan al mundo de la política en el documental. A Melania se la suele ver eligiendo gorros o vestidos en la Trump Tower de Central Park, rodeada de tantos muebles dorados que harían envidiar al villano de 007, Goldfinger.

El documental tampoco indaga sobre el pasado de la exmodelo eslovena. La revelación más personal en este documental, que dura 1 h 44 m, tiene que ver con sus gustos musicales: se declara fanática de Michael Jackson y, cuando revela que en su juventud tenía el LP de Thriller, es uno de los pocos momentos en los que parece reaccionar de manera espontánea frente a cámara.

El foco cambia en la segunda parte de la película. La atención se la lleva Donald Trump en su segunda victoria y las posteriores celebraciones del presidente. En su propia película, Melania queda relegada como un personaje secundario.

El inesperado socio argentino

Si bien el presidente Javier Milei, aliado geopolítico de Trump, no aparece en Melania, sí hay presencia argentina en el documental. Melania Trump se asoció con Fernando Sulichin para producir este documental.

El argentino tiene experiencia dentro del género y otros líderes mundiales: produjo documentales sobre Vladimir Putin, Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula Da Silva. Fuera de los documentales, también: Snowden, Malcolm X, y hasta Alexander, la fallida épica de Oliver Stone sobre Alejandro Magno.

En una entrevista con LA NACION reconoció que los de Amazon “pusieron un poco más de lo debido porque les vende a ellos”, pero sostuvo que la figura de la primera dama vende. “Esta señora es un mito y es un enigma. Entonces, comercialmente hay mucha gente que quiere ver el documental para odiarlo y hay mucha gente que quiere verlo para venerarlo. En general no lo vas a odiar porque es muy sincero y no es un documental político.”

El director, un paria de Hollywood denunciado por acoso

Aunque en los primeros minutos de Melania se escucha Gimme Shelter, de The Rolling Stones, el director no es precisamente Martin Scorsese. Brett Ratner, responsable de películas como Rush Hour y X-Men: La batalla final, denunciado de acoso sexual por actrices como Olivia Munn y Elliot Page durante el movimiento MeToo, se convirtió en un marginado de la industria.

Brett Ratner, un marginado en la industria

Durante su presidencia, Bill Clinton supo tejer redes de influencia en Hollywood, lugar al que convirtió en un centro de poder para el Partido Demócrata. En la industria del cine de California son escasos los aliados de Trump: la mayoría, directamente, son hostiles contra su gobierno.

El marginado Ratner mantenía una buena relación con el magnate incluso antes de las denuncias. En 2010, filmó Robo en las alturas en la Trump Tower. La idea original de la película protagonizada por Eddie Murphy y Ben Stiller era hacer de Donald Trump un elemento esencial de la trama, pero no prosperó, aunque el rodaje sí tuvo lugar en sus famosos edificios.

El documental “más caro de la historia”

Ratner defendió el presupuesto de la película, alegando que el costo por las licencias musicales fue el más alto de su carrera. Además de Gimme Shelter, se escuchan canciones como Billie Jean, Everybody Wants To Rule The World (a diferecia de Marty supremo, en este caso es una versión melódica) y, por supuesto, el tema de campaña de Trump: Y.M.C.A. de Village People.

La inversión no se limitó a la música. La película tiene tres directores de fotografía. Dos de ellos son de primer nivel: Dante Spinotti (Fuego contra fuego, El informante) y Jeff Cronenweth (Red social, La chica del dragón tatuado).

Ratner desestimó las críticas sobre la inversión millonaria en el documental. Confesó que también filmaron material para 3 episodios más que se van a estrenar directo en Prime Video. “Todo el dinero invertido se ve en pantalla, no es inaudito para un documental que hayamos tenido un equipo de rodaje de 80 personas”, dijo.

Según The Hollywood Reporter, Melania es el documental más caro de la historia del cine. La enemistad de los Trump con la prensa no es noticia. En la película, la primera dama dice que no hay que confiar en la gente de Hollywood. Periodistas de medios críticos no recibieron invitaciones al estreno de la película ni copias anticipadas.

Se estima que es el documental más caro en la historia del cine

El ciudadano Trump

Las letras monumentales con las que aparece Melania en pantalla no son el único eco de El ciudadano. En el clásico protagonizado por Orson Welles, un magnate de los medios se convierte en figura política y utiliza su fortuna para moldear la realidad a su imagen y semejanza, incluso cuando la realidad se resiste. Pero los ideales pronto se pervierten. Este Quijote anhela amor, y no solo de sus votantes.

En una de las mejores escenas, el protagonista, Charles Foster Kane, usa todo su poder para convertir a su pareja en una estrella de la ópera. Pero la mujer no tiene la voz ni el talento. Kane lo sabe. La primera función es un desastre.

Pero él, desde su palco, es el primero en comenzar a aplaudir, aunque su rostro contradiga el entusiasmo de sus palmas. Al otro día, la prensa destruye la performance de la nueva soprano.

Como si la realidad imitara a la ficción, Trump vio el documental desde un palco en el Kennedy Center y fue uno de los primeros en aplaudir cuando terminó la función.

“Creo que le irá increíble en streaming”, dijo ante la prensa en la noche del estreno. Pero él solo aclaró: “El cine es un mundo diferente”. “Es un negocio muy duro el de vender entradas en los cines después del Covid”.

En la función en Belgrano a la que asistió este cronista, solo tres espectadores compraron entradas. Dos eran adolescentes. Todos ocuparon butacas alejadas entre sí. La sala, inmensa, casi vacía. Apenas comenzaron los créditos, todos se levantaron y abandonaron el lugar. No hubo aplausos.