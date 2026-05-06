Trump reveló el insólito problema que el autocorrector le ocasionó con Melania

WASHINGTON.– Un video del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que bromea sobre cómo el autocorrector de su teléfono cambiaba reiteradamente el nombre de su esposa se volvió viral en las últimas horas y desató una ola de reacciones en redes sociales.

El clip, difundido inicialmente en la plataforma X por el comentarista Nick Sortor, muestra al mandatario relatando cómo un error tecnológico derivó en críticas públicas y comentarios irónicos.

JUST NOW: President Trump explains how his phone's autocorrect almost got him in trouble with the First Lady:



"They have spell correct and word correct, and these crazy machines that we use to put out Truths... And every time I wrote 'Melania,' it would correct to 'Melody.'"… pic.twitter.com/ojPlmWBfMX — Fox News (@FoxNews) May 6, 2026

Durante un evento por el Día de las Madres Militares, Trump explicó que el sistema de autocorrección interfería en sus publicaciones en redes sociales. “Estas máquinas tienen corrector ortográfico y de palabras… lo que usamos para publicar Truths (su propia red social, Truth Social), o lo que antes se llamaban tuits”, dijo. Según detalló, cada vez que escribía el nombre de su esposa, Melania Trump, el dispositivo lo modificaba automáticamente. “Cada vez que escribía ‘Melania’, lo corregía a ‘Mellody’… y a veces no lo revisaba”, reconoció.

El mandatario afirmó que esos errores le generaron una fuerte reacción mediática. “Me destrozaban completamente… decían: ‘¡No sabe el nombre de su esposa! ¡La llama Melody!’”, relató. Trump agregó que en un principio no comprendía qué ocurría con su teléfono: “¿Qué le pasa a esta máquina?”, recordó haber pensado, hasta que finalmente identificó el problema y pidió ayuda para solucionarlo. “¿Saben quién lo arregló? ¡Los militares! Les dije: ‘vengan acá, tienen que arreglar esto, me están matando’”, bromeó.

El episodio circuló en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con una mezcla de humor y críticas. Algunos calificaron la situación como “oro cómico”, mientras que otros consideraron que la reacción de la prensa en su momento había sido exagerada. También hubo comentarios más técnicos, señalando que los sistemas de autocorrección pueden personalizarse fácilmente para evitar este tipo de errores.

MELANIA: Most know my husband as the strong commander in chief, but his empathy transcends the role--



CROWD: *laughs* pic.twitter.com/S36OT51Q5q — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2026

La difusión del video coincidió con otro momento destacado del mismo evento en la Casa Blanca, donde la primera dama tomó la palabra con un tono más reflexivo. En su discurso, Melania Trump recordó a los 13 militares estadounidenses fallecidos en el conflicto con Irán iniciado meses atrás y describió el impacto emocional que implicó asistir a la ceremonia de repatriación de los cuerpos en la base aérea de Dover, en Delaware.

“Pienso a menudo en las personas valientes que hacen el máximo sacrificio por nuestra libertad”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de las madres de militares en contextos de guerra. “En estos tiempos de conflicto, son ellas quienes se encuentran solas, despiertas, con sus pensamientos en las horas más oscuras de la noche”, expresó, en un mensaje que generó un clima de mayor solemnidad entre los presentes.

En un giro más distendido, la primera dama también elogió a su esposo, al asegurar que su “empatía trasciende” su rol como presidente y describirlo como “un líder atento que recuerda constantemente que cada soldado estadounidense es hijo de alguien”. Sus palabras provocaron algunas risas entre el público.

Minutos después, Trump tomó la palabra y destacó la importancia de las madres militares, a quienes incluso atribuyó parte de su apoyo electoral. “No hay nada más importante que ustedes”, afirmó. “Sin ustedes, no creo que estaría en esta casa”, añadió, en referencia a la Casa Blanca.