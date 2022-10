Se filtró el video del momento en el que Mauro Icardi fue retenido por la seguridad del edificio de Wanda Nara

escuchar

A finales de agosto, Wanda Nara llegó a la Argentina para cumplir con responsabilidades laborales. Lejos de tratarse de una estadía tranquila, desde su país natal la empresaria comunicó su separación de Mauro Icardi. Desde entonces, la atención mediática la tiene como protagonista, con diversos condimentos: su vínculo con L-Gante, ida y vueltas en las redes, salidas nocturnas y visitas inesperadas. A principios de octubre, el jugador llegó de sorpresa a la puerta de la casa de su expareja y si bien él indicó que se trató de una visita positiva, en la que “durmieron juntos”, se filtraron imágenes de un momento que demuestra lo contrario.

“Estuvimos todo el fin de semana pasado juntos en Buenos Aires. Habló todos los días con ella y no hay motivos para seguir con un circo mediático que a algunos les sirve para vender. No soy ese tipo de persona, nunca lo fui”, fueron las palabras de Mauro Icardi - en un vivo de Instagram- respecto de su visita a la Argentina, la cual realizó tras el gran estallido mediático que se produjo cuando se empezó a vincular amorosamente a Wanda con el cantante Elian Valenzuela, conocido como L-Gante.

L-Gante junto a Wanda Nara en una campaña que realizaron en conjunto Instagram: @lgante_keloke

Según las palabras del jugador Galatasaray S.K. en aquel encuentro inesperado por su expareja, no hubo mayores problemas entre ellos, sino que pudieron hablar sobre los asuntos que los mantienen distanciados, más allá de los kilómetros. No obstante, recientemente se filtraron imágenes del momento en el que Mauro Icardi llega a la propiedad de Chateau Libertador para el reencuentro con Wanda Nara, pero el ingreso a la propiedad no fue como esperaba para llevar a cabo la sorpresa.

“El día que llegó Mauro a la Argentina y le explicaron que tenía prohibido el ingreso a Chateau. Después lo dejaron ingresar. Había una orden por parte de Wanda de que si su exmarido, se presentaba, tenían que pedirle permiso a ella”, escribieron desde la cuenta de Instagram Gossipeame, quien tuvo el material exclusivo de este momento, qué contrario a su plan, el sorprendido fue él al no poder entrar a la propiedad que supo compartir con su -todavía- esposa.

Mauro Icardi en la Argentina

Se trata de un video en el que se puede observar al jugador con valija en mano, frente al personal de seguridad con quienes mantiene una conversación. Las imágenes lo muestran un tanto alterado, ya que se distinguen diversos gestos que realiza con las manos, al demostrar disconformidad ante las medidas de los trabajadores, que estarían cumpliendo con el pedido de la empresaria. Tras esta secuencia, de la cual solo se pueden ver escasos minutos, Icardi habría ingresado a la propiedad donde se encontraba su esposa.

Mauro Icardi visitó a Wanda Nara en la Argentina Instagram: mauroicardi

Aquella visita no habría tenido los frutos que el jugador esperaba, ya que como bien se conoce Nara continúa con un mediático acercamiento con L-Gante, historia que cada día suma un capítulo más que enfurece a Icardi al demostrarle que la separación - para ella- ya es un hecho. La crisis en la pareja había comenzado en octubre del 2021, cuando la empresaria descubrió que su esposo tenía un vínculo con Eugenia “La China” Suárez. Desde entonces, intentaron darle una nueva oportunidad a su matrimonio, pero la crisis fue muy profunda y, según afirma la empresaria, terminó en la ruptura.

LA NACION