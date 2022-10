La llamada llena de furia de Mauro Icardi a Wanda Nara luego de su foto a los besos con L-Gante: “Desencajado”

escuchar

El romance entre Wanda Nara y L-Gante nació como un rumor hace unos 20 días. Más adelante, fue blanqueado por el cantante, después por la propia empresaria, y hace pocos días circularon imágenes en las que ambos dentro de un boliche porteño se prodigaban una serie de besos que terminaban de confirmar su flamante relación amorosa. Claro que no todas son rosas en esta historia. Mauro Icardi, futbolista y ex de Nara, habría visto en Turquía las fotos y habría llamado a su exesposa “desencajado” y con un listado de reproches, entre los cuales se encontraba el pedido de que “termine con la farsa mediática”.

Fue el periodista Juan Etchegoyen, quien en su ciclo Mitre Live de este martes relató la reacción que tuvo el futbolista, que actualmente forma parte del plantel del Galatasaray de Estambul, cuando tuvo contacto con las imágenes de su ex y representante a los besos con el referente de la cumbia 420. “Me están contando información muy sensible que proviene de Europa -anunció el periodista-. Era obvio que (Icardi) iba a ver la imagen de Elián Valenzuela (L-Gante) con Wanda Nara y algo iba a pasar”.

Mauro Icardi habría llamado "desencajado" a Wanda Nara luego de ver la foto en la que besa a L-Gante

A continuación, el periodista fue un poco más atrás en el tiempo y narró la reacción que había tenido el delantero al enterarse de que la hermana mayor de las Nara estaría saliendo con L-Gante. “Yo te dije que Mauro Icardi estaba furioso por las versiones de romance de L-Gante con Wanda. Después, él salió y lo confirmó todo en el vivo”.

Las fotos por las que afirman que L-Gante estaba besando a Wanda Nara Instagram: @chusmeteando1

Luego, Etchegoyen volvió sobre la imagen de la flamante pareja en el boliche y lo que había sucedido cuando llegó a las manos del exPSG. “Icardi vio la foto. Está confirmado que la vio. Me cuentan que hace un rato Icardi habría llamado a Wanda Nara para pedirle explicaciones y para exigirle que vuelva ya a Turquía, que no se quede un segundo más en la Argentina y para que termine, me dicen estas palabras, ‘con esta farsa mediática’”, informó el periodista.

“Icardi no puede más con su bronca y su tristeza”

De inmediato, el hombre de Mitre añadió: “Estos son los dos puntos que tocó Icardi hace instantes en esta llamada a Wanda Nara, una llamada que fue rebotada un par de veces por ella, que no lo atendió al toque y ante la insistencia de él, lo atiende, y tienen esta charla”.

Wanda Nara y L-Gante hicieron viven un romance en estos días, algo que le cayó muy mal al ex de la mediática, el futbolista Mauro Icardi

Luego, para referirse al estado de ánimo en el que se encontraba el delantero y papá de Francesca e Isabella, Etchegoyen fue contundente: “Me dicen: ‘Juan, si antes estaba furioso, imaginate ahora’. La persona que a mí me escribe, que creo en esta versión, utiliza la palabra ‘desencajado’ y me y me dice que no puede más con su bronca y su tristeza”.

“Desencajado Icardi con Wanda tras la aparición de la foto que todos vimos entre L-Gante y Wanda”, resumió el periodista.

Más adelante, Etchegoyen también tocó el tema del futuro laboral del futbolista, con una información alarmante. “Galatasaray le dio la espalda con todo esto a Icardi. No le gusta nada a los turcos lo que está pasando”, dijo el periodista y fue más allá con una fuerte predicción: “Hablamos de que Icardi, posiblemente en unos días, si la bronca de Galatasaray se concreta, puede quedarse sin club. A los casi 30 años de edad quedarte sin club en Europa es prácticamente terminar tu carrera”.

Wanda Nara comunicó a fines de septiembre que se había separado de Mauro Icardi, algo que él nunca confirmó Instagram: @wanda_nara/ @mauroicardi

“Veremos qué sucederá, pero me parecía importante contarte esto porque es de último momento. Mauro habría llamado a Wanda Nara desencajado, furioso, con mucha bronca y sumergido en una tristeza profunda”, sintetizó el periodista para concluir su información.

