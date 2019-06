Se inauguró el nuevo espacio artístico Balcarce 666

Un gran escenario, barra y sillones Crédito: Santiago Cichero/AFV

Daniel Llermanos, Rosario Lufrano y Alejandro Stilman están al frente de la sala

Leni González 5 de junio de 2019

Eligieron la palabra "comunidad" para definir el proyecto que hace tiempo querían realizar: el de reunir artistas de trayectoria con otros que empiezan o no son conocidos, en un lugar accesible y abierto a propuestas de teatro, música, poesía, plástica, performance, magia o stand up. Los promotores de esta iniciativa llamada Balcarce 666, a dos cuadras de La Trastienda, son el periodista y escritor Alejandro Stilman, el abogado, exjuez y autor Daniel Llermanos y la periodista, conductora y productora Rosario Lufrano. Los tres dicen estar "enfermos de sueños y de insomnio", por lo que buscan diferenciarse como una opción cultural y entretenida hasta la madrugada.

"No es fácil tomar estas iniciativas porque el país se puso muy complicado. La idea es que con una entrada de 300 pesos puedas ver varios espectáculos de calidad, al estilo de Libertad 8, en Madrid", dice Lufrano sobre este espacio amplio, con un escenario de doce metros de boca, una barra y un primer piso o balcón al salón con más sillas y sillones. "Hace mucho, acá había una tanguería, Casablanca. Después, Burmana, un restaurante árabe que todavía continúa. El arreglo que hicimos fue utilizar el mismo lugar, pero a partir de las 22. ¿Viste, como se alquila la habitación que no usás? Algo así. Pero lo importante es que esto no está armado como negocio, no es ese el objetivo", dice Llermanos, autor, entre otros, del cuento y la obra Código de familia, basada en hechos reales, que en 2011 protagonizó Tomás Fonzi con dirección de Eva Halac.

Algunos de los artistas involucrados en esta "comunidad", según adelantan, son Susana Rinaldi, Raúl Porchetto, Eduardo Calvo, Coni Marino, Atilio Veronelli, Fito Yanelli, Andrea del Boca, Litto Nebbia y Guillermo Fernández. También prometen escuela de teatro, torneos de ajedrez y hasta una pitonisa que lea la borra del café. "De jueves a domingos, por ahora, hay una programación. Pero a medida que avanza la noche, trago de por medio, puede haber sorpresas", promete Stilman, el curador de la sala de San Telmo.

Veronelli 2x4 será la propuesta de los viernes, con cuatro obras breves de Atilio Veronelli, quien también actúa junto con Ana Livingston y Paula Volpe. Los sábados, Trilogía urgente, compuesta por tres piezas cortas: Ella le gana, de Coni Marino; Una sociedad más segura, de Stilman; y Juicio al vampiro, de Llermanos; y desde el jueves 20 de junio, Eduardo Calvo con sus distintos personajes. El grupo a cappella Barberdrunk y el mago Facundo Daelli también serán parte del inicio de esta nueva opción para noctámbulos.