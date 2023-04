Aseguran que la China Suárez ya decidió que hacer con el costoso auto que le regaló Rusherking

escuchar

Días atrás, Eugenia “la China” Suárez y Thomas Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking, pusieron punto final a su relación después de diez meses. La noticia sorprendió a sus fans, quienes apostaban por el lazo de los dos. Sin embargo, y más allá del recuerdo y los momentos vividos, hay algo material que los vincula y, al parecer, la actriz quiere deshacerse lo antes posible: el auto descapotable que el rapero le regaló hace muy poco con motivo de su cumpleaños número 31.

La reacción de la China al recibir el lujoso auto de regalo

Este lujoso Volkswagen New Beetle, modelo 2005, fue el regalo que Rusherking le entregó el 9 de marzo a la China Suárez. En medio de los festejos, la cautivó con este imponente obsequio que tiene un valor de mercado aproximadamente de 20.000 dólares. Tras conocerse la ruptura, muchos de los seguidores de la pareja se preguntaron qué hará ahora ella con el vehículo.

Si bien en el video que compartió el cantante en su cuenta oficial de Instagram sobre el momento exacto en el que sorprendió a su entonces pareja se puede ver la felicidad de ambos, ahora existen versiones que refieren a que la actriz intentaría devolverle el auto.

En el programa radial Valentonados, Julieta Camaño adelantó cuáles serían las intenciones de la artista para con el vehículo. “Eugenia Suárez está devolviendo en este momento el auto que le regaló Rusherking”, sostuvo.

Se reveló qué piensa hacer la China Suárez con el auto que le regaló Rusherking (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En ese sentido, explicó: “Tras la ruptura, ella recibió un montón de críticas con respecto a este tema. Después de las desmedidas críticas en las redes sociales, se cansó y, según nos contó una fuente que no voy a revelar, ella está harta y devolviendo el auto”.

Definen qué hará la China Suárez con el auto que le regaló Rusherking (Fuente: Instagram)

Asimismo, la conductora precisó: “El auto está a nombre de la China Suárez, confirmado. Muy buscado por Rusherking, porque ella quería justo ese, un color en particular, ese auto, era su preferido y él se lo había regalado”.

Esta noticia generó el revuelo de los seguidores de la China, debido a que en anteriores ocasiones manifestó su encanto por el vehículo. Lo cierto es que a pesar de todo el sentimiento depositado sobre el Volkswagen, el peso de las críticas y de su profundo afecto para con el rapero habrían determinado la entrega del mismo, algo que en un principio el santiagueño habría rechazado.

El motivo por el que la China Suárez y Rusherking se separaron

Tras esta confirmación en sus redes sociales, ninguno de los dos dio detalles sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, ahora el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live cuál habría sido el principal impedimento que obstaculizó la relación: “Tenían una visión diferente del futuro. Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación”.

El motivo por el que La China Suárez y Rusherking se habrían separado

El periodista dijo que habría sido Rusherking quien quiso terminar el noviazgo. “Él tomó la decisión de separarse de ella. No era algo que podían solucionar de acá a unos meses. Tiene que ver con el desgaste, las discusiones y las diferentes formas de ver la vida. Había cosas en las que no se ponían de acuerdo bajo ningún punto de vista. Hablo de cosas importantes de la vida, no era algo que pudieran solucionar de acá a tres meses”, señaló contundente.

