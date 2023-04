La impactante foto de Wanda Nara que descolocó a sus seguidores: “Pensé que era la China Suárez”

escuchar

Wanda Nara debutó como conductora de televisión en el estreno de MasterChef 2023 (Telefe) y Mauro Icardi le dedicó un alentador y romántico mensaje en las horas previas a su aparición, el 20 de marzo. La pareja fue el foco de la polémica producida por el escándalo mediático conocido como el WandaGate, que ubicó a María Eugenia “la China” Suárez como la tercera en discordia en medio de una crisis matrimonial. Ahora, los seguidores de la empresaria volvieron a hacer alusión a la actriz, luego de ver una foto en la que encontraron un increíble parecido. Rápidamente no dudaron en hacérselo saber.

Este lunes, Icardi se sumó como cuarto integrante del jurado de MasterChef, junto a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Si bien en las últimas semanas la conductora afirmó en distintas entrevistas que se encontraba soltera, sus posteos a través de las redes sociales dieron indicios de que existiría una reconciliación con su marido.

“Gracias por estar acá. Sé que lo hacés por mí y que me acompañes me pone muy contenta”, le dijo emocionada cuando lo despidió del porgrama.

El romántico beso entre Wanda Nara y Mauro Icardi en MasterChef

Pareciera que la polémica desatada por un presunto vínculo entre Icardi y Suárez, que salió a la luz en octubre de 2021, ahora sí es cosa del pasado.

Pero, ahora los seguidores de la mediática volvieron a sacar a la luz el nombre de la intérprete de “Lo que dicen de mí”, a raíz de unas instantáneas que compartió en su cuenta de Instagram y en las que los usuarios le reclamaron por el exceso de Photoshop, pero también hicieron hincapié en que en muchas de las instantáneas se parece a la actriz. “La Wanda China Suárez”, la apodaron.

Wanda Nara subió unas fotos suyas y sus seguidores apuntaron que se parecía a la China Suárez Instagram: wanda_nara / sangrejaponesa

“Pensé que era la China. Mismo maquillaje y mismo gesto”, apuntó una. “Todos pensamos lo mismo”, sentenció otro. Una tercera advirtió: “Ambas son lindas. Dejen de compararlas todo el tiempo”. Aunque son numerosos los comentarios que señalaron un parecido entre ambas, hubo también quien asemejó la imagen de Nara a la reconocida actriz de Hollywood Angelina Jolie.

La China Suárez, sobre el WandaGate: “Tomé medicación”

Un año después del escándalo mediático que vinculó a la China Suárez con Mauro Icardi, la exCasi Ángeles reveló cómo le afectó la repercusión pública que tuvo la crisis entre el futbolista y Wanda Nara. “Me lastimó muchísimo”, señaló la intérprete de “Lo que dicen de mí”, una canción que escribió para descargar lo sucedido.

La China Suárez reveló cómo le afectó el Wandagate

“Por momentos, te acostumbrás. Ahora estoy más estable y en un buen momento personal, pero no siempre estoy bien. Me lastimó muchísimo”, apuntó Suárez, en diálogo con Juana Viale durante una mesaza en octubre pasado. Además, negó que tuviera un encuentro con Mauro Icardi. “Es impotencia. Mucha gente me decía que por qué no salía a desmentir algo que no era real, pero tampoco era la solución, porque entonces se habla más de ello”, agregó.

Y reveló: “Tomé medicación. La gente que no me conoce, me ve fuerte y piensa que no me importa nada, pero eso me juega en contra. Pensaron: ‘Démosle. Total, no le pasa nada. Es inquebrantable’”. Además, la actriz advirtió: “Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Y esperan eso de una porque estás muy expuesta”.

