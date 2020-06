Guillermo Lobo explicó el motivo de su emoción en vivo cuando cubría el homenaje a los bomberos fallecidos en Villa Crespo

A días de la inesperada explosión de una perfumeria en Villa Crespo que se cobró las vidas de los bomberos Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, el periodista Guillermo Lobo habló de su emoción durante el especial tributo que realizaron desde el SAME.

El periodista de elTrece y TN le realizaba una entrevista al titular del SAME, Alberto Crescenti, cuando este se quebró en vivo y en consecuencia Guillermo tampoco pudo continuar hablando. El episodio conmovió tanto al piso como a los seguidores del noticiero que seguían el especial homenaje. Esta mañana, durante el programa de Arriba argentinos , el conductor habló de lo sucedido y contó todo lo que había sentido.

Guillermo Lobos habló de su emoción en el homenaje de los bomberos 02:47

"Estamos trabajando hace casi tres décadas y hay notas que quedan en nuestra historia clínica. Esta va a quedar. Estaba transmitiendo y sentí algo en el bolsillo. Supuse que me habían acomodado la solapa del bolsillo o que me habían dejado una nota. Resulta que me habían dejado esto, que es el pin del escuadrón aéreo", comenzó explicando mientras mostraba el objeto y continuó:

"Ya sea para los pilotos o para los combatientes de Malvinas, cuando te dan un pin hay que atesorarlo porque significa algo muy importante. El parche que usan los pilotos en sus camperas es algo muy sentido. Lo agradezco mucho".

¿Quienes eran los bomberos que fallecieron?

El comandante director Ariel Gastón Vázquez de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y Recursos Humanos de los Bomberos de la Ciudad y el subcomisario Maximiliano Firma Paz , de la Estación 6ª de Villa Crespo, fueron las fatales víctimas el pasado martes 2 de junio producto del desmoronamiento provocado por una explosión en en edificio del barrio porteño de Villa Crespo.

Formaban parte de la Policía Federal y ambos agentes eran los jefes del grupo de bomberos que combatía el incendio y estaban en la primera línea de trabajo.