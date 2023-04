El calvario de Priyanka Chopra y Nick Jonas por los cien días de internación de su hija

escuchar

A comienzos del año pasado, Priyanka Chopra y Nick Jonas se convirtieron en padres de la pequeña Malti por medio de un procedimiento de subrogación de vientre. La niña nació de forma prematura, por lo que debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos durante varios meses, un período que la pareja atravesó con dificultades.

La actriz se refirió a los primeros meses de vida de su bebé y reveló cómo enfrenta ahora esta nueva etapa en su vida, en la que compatibiliza la maternidad con su profesión. En una entrevista para el medio Today, la intérprete de 40 años contó cómo son sus días desde que se convirtió en madre, 15 meses atrás. Al referirse a las rutinas, Chopra reveló que nada le impide, una vez que termina su jornada laboral, compartir especiales momentos con su pequeña.

“Después del trabajo no estoy disponible para otras cosas. Llega la hora del baño, la hora del cuento, la hora de acostarnos, y luego es nuestro momento, para mí y para Nick, ya sea para recibir a amigos o simplemente para sentarnos y ver una película”, mencionó.

Finalmente, la pareja parece dejar atrás el difícil momento que transitó a la hora del nacimiento de Malti, que tuvo que permanecer internada durante cien días antes de que la pareja pudiera llevarla a casa.

La actriz y su esposo, de 30, se apoyaron mutuamente el uno en el otro después del nacimiento de su bebé. Chopra citó el día en que dieron la bienvenida a la pequeña: “Recuerdo un momento en que Nick simplemente me tomó por los hombros y yo le dije: ‘Solo decime qué hacer, porque no sé qué hacer’, y él me dijo: ‘Solo subite al auto conmigo’. Y nos dirigimos al hospital. Ella nació y desde el momento en que respiró por primera vez hasta ahora, nunca estuvo sin uno de nosotros, nunca”, subrayó.

En relación a los días en que la niña estuvo internada, la estrella comentó: “Me di cuenta muy pronto de que no podía darme el lujo de tener miedo o de ser débil, porque ella estaba asustada y débil. Yo como madre tenía que ser su fortaleza. Necesitaba hacerle sentir en cada momento que no estaba sola, que nos tenía a nosotros”.

Cuando finalmente la familia completa pudo regresar a casa, la intérprete contó que tuvo problemas para adaptarse a los cuidados de Malti fuera del hospital. “En la unidad de cuidados intensivos sabés que tu hija está viva porque podés ver los latidos de su corazón. No pude dormir durante días porque ahora, de repente, estaba en casa sin un monitor”, compartió. Frente a ello, Priyanka solía posar su oído sobre el pecho de su hija. “Me despertaba cada dos minutos solo para ver si estaba bien. Fue así durante semanas”, contó.

Chopra confiesa que la maternidad le provoca la sensación de “querer conquistar el mundo”. Y profundiza: “Cuando me despierto y hago un millón de cosas, puedo hacerlas realmente bien, porque sé que vuelvo a casa y está mi familia. Eso es una prioridad para mí ahora”, destacó.

La pareja dio la bienvenida a Malti en enero del año pasado a través de un vientre de alquiler. No reveló su nombre hasta que los medios encontraron su certificado de nacimiento, donde figura como Malti Marie Chopra Jonas.

En su primer Día de la Madre, Chopra dedicó emotivas palabras a su niña. “No podemos evitar reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos que muchas personas también han experimentado. Después de más de cien días en la UCI, nuestra pequeña finalmente está en casa”, escribió.

Y continuó: “El viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe, y aunque para nosotros fueron unos meses desafiantes, lo que queda muy claro, en retrospectiva, es cuán precioso y perfecto es cada momento. Estamos muy contentos de que nuestra niña finalmente esté en casa y solo queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras y especialistas de Rady Children’s La Jolla y Cedar Sinaí, Los Ángeles, que estuvieron allí desinteresadamente en cada paso del camino. Nuestro próximo capítulo comienza ahora y nuestro bebé es verdaderamente fuerte. Mami y papi te aman”.

