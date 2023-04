De Pinky a Daniel Guerrero, Jorge Ibañez y otros famosos: herencias en disputa

escuchar

Dicen que las familias pueden ser armoniosas hasta que hay dinero en juego, entonces es cuando sale lo peor de cada uno. En el mundo del espectáculo, en este momento, hay varias herencias disputándose y en todas hay enfrentamientos, discusiones, nervios, enojos, pase de viejas facturas y rabias guardadas quizá por mucho tiempo . Algunos buscan soluciones mientras otros ponen más palos en la rueda. Las sucesiones ya se iniciaron, pero faltan respuestas, reconciliaciones, perdones y mucha empatía. Las hijas de Daniel Guerrero y Zulma Faiad , Daniela y Eleonora, están en pleno litigio luego de la muerte del actor hace poco más de un año. La herencia de Pinky también está tironeada entre su hijo Gastón y los herederos de su otro hijo, Leonardo, fallecido en 2019.

Otro caso muy comentado en las últimas semanas es el de Jorge Jacobson que murió hace 9 años, pero los problemas de sucesión surgieron ahora entre sus tres hijas. Tampoco se resolvió nada todavía sobre el patrimonio de Jorge Ibáñez y el enojo familiar es tan grande que su hermana y su madre no se hablan desde hace muchos años. Por otra parte, el legado de Héctor Ricardo García parece estar casi resuelto, sobre todo desde que su pareja Anabella Ascar dejó la casona que compartían para que tomara posesión su heredera legal, su hija María Elena García.

Zulma Faiad: vínculos rotos y acusaciones cruzadas

Zulma Faiad está enfrentada con su hija mayor, Daniela, por la herencia que dejó su exmarido, Daniel Guerrero Hernan Zenteno - La Nación

Hace pocos días salió a la luz el feroz enfrentamiento de la familia Guerrero-Faiad . Luego de la muerte de Daniel Guerrero, en enero de 2022, Zulma Faiad y su hija menor, Eleonora, se disputan la herencia del actor con Daniela, hija mayor de la pareja. En A la tarde contaron que Guerrero decidió repartir su herencia antes de su muerte y en su testamento le deja un mayor porcentaje de bienes a Eleonora. Esta diferencia agravó la relación familiar, ya lastimada hace mucho tiempo atrás.

Daniela Guerrero habló en el programa de América y dio su punto de vista: “El problema se inició no cuando mi papá murió, sino cuando estaba vivo. En su segunda internación, Eleonora decidió ir a su casa, romper la cerradura y meterse. Es verdad que ella pagó una deuda de 3 mil dólares de mi papá, pero después de eso empezó a manipular las cosas de una manera increíble y hasta llegaron a amenazarlo, le dijeron que se iba a quedar sin nada, que ella se iba a quedar con todo y que le iban a vender los muebles y a sacar su casa”, dijo.

Y sobre la relación con su madre Zulma Faiad, aseguró: “No puede haber vínculo posible con mi hermana cuando una madre divide y controla todo; o sea, si no estás del lado de ella no va a haber vínculo posible con nadie. Mi mamá es una persona destructiva y es imposible tener relación con alguien que se maneja de esa forma, divide a sus hijas y pone las cosas en contra todo el tiempo. Más allá de lo que ocurrió, a mi hermana la amo. Traté de sanar mi vínculo con mi mamá un montón de veces, y una vez logré llevarla a terapia, pero fue horrible. Mi psicóloga me dijo que no esperara nada de ella”.

Faiad no se quedó callada y le respondió a su hija: “El dolor es mío, es mi corazón que llora de desilusión, de pena, de miseria humana y de caranchos al acecho . Yo siempre defendí a la familia y si no hablo es para defender a mis nietos porque la historia es muy triste. Eleonora es mi compañera, mi hija elegida porque se preocupa por su madre. Mi otra hija no tiene amor, es distinta. La vida me puso a prueba, algo me quiso enseñar. Yo no tengo que ser como ella, aunque sea su mamá, soy de otra generación en donde los hijos cuidábamos a los padres”.

La guerra recién empieza y algunos creen que todavía no se sacaron todos los trapitos al sol.

Pinky: dolor y desencuentros

La herencia de Pinky puso en jaque a su familia Archivo

La muerte de Pinky, el pasado 8 de diciembre del 2022, desató una disputa por la herencia en la familia Satragno . Recordemos que Leonardo, hijo mayor de Pinky y Raúl Lavié, falleció en 2019 luego de una larga enfermedad. Y fueron sus hijos (Simón, Miranda e Isidro) quienes iniciaron los trámites de sucesión luego de la muerte de la “Señora televisión”. Gastón, hijo menor de Pinky y Lavié y que estuvo junto a su madre en sus últimos días, se enteró por una carta documento. La herencia en cuestión es, sobre todo, la casa de Palermo en la que Pinky vivió toda su vida, frente al Jardín Botánico, y la controversia surgió cuando se dijo que había desaparecido la partida de defunción de Pinky y también documentación referida a terrenos en Mar del Plata que fueron vendidos pero repartidos en forma muy desigual.

A raíz de las preguntas de un notero de A la tarde habló Mercedes, la exesposa de Leonardo y madre de sus tres hijos: “Mis hijos iniciaron la sucesión, que es lo que corresponde, y no hay nada más que eso. Los tres son mayores de edad y saben lo que hacen”.

Habló la exnuera de Pinky por el escándalo de la herencia

Sobre los rumores que afirman que parte de la familia le habría hecho firmar documentos a Pinky cuando ya estaba mal, aseguró: “No puedo decir nada porque nosotros no podíamos sacar provecho de nada. De hecho, yo estoy divorciada de Leo y en el momento en el que lo hice, renuncié a todo. Pero me parece justo que mis hijos reclamen lo que les corresponde, nada más. No son unos aprovechados”. Y contó cómo era su relación con la conductora: “Siempre fue buena, pero cambió cuando nos divorciamos con Leonardo. Tampoco tengo trato con Gastón, pero antes sí tenía buena relación con él. Es un tema que me afecta, que me da impotencia porque es mi familia. Me guste o no, es mi familia y la de mis hijos. Hace mucho tiempo que Pinky ya no estaba como la señora que todos conocíamos, me da mucha lástima que las cosas terminen así porque no se pierde algo material, sino que se rompe algo mucho más importante”.

También Gastón dio su testimonio: “ Ellos están en todo su derecho a pedir lo que quieran como yo tengo el derecho a defenderme. O al revés. A mí no me preocupa el dinero, amo a mis sobrinos y nunca tomaría ventaja sobre ellos. Me puedo equivocar, como cualquier ser humano, pero mis intenciones hacia ellos siempre van a ser buenas, y no sólo por ellos, sino también por lo que sentí por mi hermano”, le dijo a LA NACION.

El enfrentamiento recién empieza y, según parece, va para largo.

Jorge Jacobson, una casa en un country y tres hermanas enfrentadas

La herencia de Jorge Jacobson inauguró un nuevo capítulo de escándalo entre la pelea de sus hijas Sandra, Paula y Verónica (Fuente: Captura de Video/Telefe)

El periodista Jorge Jacobson murió en julio de 2014, pero la interna familiar se reveló hace escasas semanas cuando una de sus tres hijas contó en televisión que hay problemas con la herencia y sus dos hermanas, Verónica y Paula. Según dijeron en Nosotros a la mañana, Jacobson les donó en vida una casa en un country de Pilar y que las herederas se repartieron legalmente otras propiedades en la Argentina y en el exterior. Según se sabe, las tres hermanas tuvieron un buen vínculo hasta 2020 cuando decidieron poner en venta la casa, pero una de ellas, Verónica, se mudó sin pedir permiso ni tampoco avisar. Enteradas Paula y Sandra se desató el conflicto. Carlos Broitman, el abogado de Sandra, contó: “Hubo un contrato de locación que se venció y Verónica dijo que buscaba la llave de la casa y se quedó viviendo allí. Las otras dos herederas no pueden entrar a la propiedad por lo que realizaron la correspondiente denuncia por usurpación”. Por otra parte, se sabe que Verónica había expresado su deseo de comprar la casa, pero la transacción nunca se realizó, hasta el momento. “Si no se llega a un acuerdo, se propone llevar a remate la casa. Además hay que cobrar un canon locativo real por los años y beneficios que tomó y que perjudicó a las otras dueñas de la propiedad”, agregó el abogado.

Guerra por la herencia de Jorge Jacobson

También Sandra habló en A la tarde: “Verónica me ofreció plata para comprarme mi parte de la casa. Yo me enteré y no por ella, que había vendido su casa en Pilar. Después de muchas vueltas, me imaginé sus intenciones porque mostraba la casa en mal estado. Mi abogado habló con el suyo y dijo que había compradores, pero con una oferta más baja... Y la realidad es que escrituró en febrero y dice que está levantando deudas que se generaron porque ocupó la casa sin pagar impuestos municipales ni ARBA. No me pidió permiso para ocupar la casa que mi papá nos dejó a las tres, sino que me informó que se quedaba antes de bloquearme. Me dijo: ‘Yo te informé porque soy tan dueña como vos’. No me extraña su manera de actuar porque cambió mucho desde la muerte de papá”. Y sobre su otra hermana, Paula, aseguró: “Es un panqueque. Arrancó con mis abogados y ahora está con el abogado de ella. Le debe haber dado algo de plata, pero prefiero dejarla aparte. Está esperando a que le pague, supongo porque a ella no le pagó tampoco. Además no tiene casa y perdió varias otras cosas, pero está con el mismo abogado, Gustavo Cadenas, y la verdad es que nunca vi una cosa así. Pienso que se autopercibe como juez”.

Jorge Ibáñez: sospechas, enojos y distanciamiento

La herencia de Jorge Ibáñez enfrentó a su madre y a su hermana Archivo

La familia de Jorge Ibáñez parecía tener muy buena relación . Su hermana Alejandra es médica y vive hace años en Colombia con sus hijas y su marido, y las visitas a Buenos Aires eran una fiesta cuando el diseñador estaba vivo. Pero luego de su muerte, en marzo de 2014, empezaron los problemas que se agravaron cuando falleció Jorge Ibáñez padre, dos años después. Entonces, madre e hija empezaron una guerra sin fin . Alejandra habla de un mal manejo de la herencia de su hermano, a cargo de Mabel, y dice además que está mal asesorada y manipulada por su entorno. Hace tiempo que ni siquiera se dirigen la palabra.

La herencia es jugosa: veinte propiedades, dinero en una caja de seguridad y cuentas bancarias que dejó Jorge Ibáñez antes de partir de manera inesperada . La última vez que habló la abogada de la hermana de Jorge, Alejandra Bellini, dijo en Confrontados, que emitía elnueve: “Es una situación muy complicada para ella como hija. Alejandra no tiene contacto con su mamá. Hay muchas personas alrededor de Mabel que están cooptando su intimidad y no la dejan hablar por teléfono con su hija. En su momento le dejó todo el manejo de la herencia a su mamá porque confiaba. La mamá jamás le rindió cuentas y Alejandra tampoco se las pidió, pero cuando volvió a ver a su mamá, la encontró distante, la destrató, y llamó a la policía cuando ingresó al local sin entender que es socia y heredera del negocio de su hermano. También descubrimos que pusieron cajas de seguridad a nombre de otros titulares. Vamos a pedir que se revoque la administración de la sucesión y que se incluya a un perito contador”, sentenció.

Desde el entorno íntimo de Mabel aseguran que la relación entre madre e hija nunca fue fluida y que durante una de las últimas visitas de Alejandra al país, en 2019, ella se acercó hasta el atelier e increpó a su madre, de muy mala manera, lo que provocó que ella denunciara a su hija por violencia. Alejandra quiere que la Justicia anule a Mabel como administradora de la sucesión y se designe un contador que establezca los ingresos y egresos reales de la herencia. En ese entonces, Mabel Ibáñez declaró: “Tuve que hacerme un examen para ver cómo estoy de salud y de memoria porque mi hija dice que no estoy mentalmente bien. Nunca preguntó cómo estoy de salud. Y estoy muy dolorida por lo que están diciendo, pero sepan que la ambición que tiene mi hija es desmedida . ¡Buitres! Y no solamente mi hija porque son varios los que quieren quedarse con el patrimonio de mi hijo, que le costó bastante. Estuve siempre a su lado y él era el rey. Mi hija me puso tres abogados y un contador que se fueron como vinieron porque no toqué un peso del patrimonio familiar y lo hice crecer. Desconfió de mí y eso me duele. Mi hijo dejó un departamento, que es donde vivo hoy, y un auto. Nada más. El vínculo siempre fue ríspido con mi hija porque ella es así. Pero mi enemigo se borra de mi mente. Me olvido que tengo familia. Tengo todo en orden y eso molesta. Dicen que tengo 20 propiedades, ¡qué suerte! No sabía”.

El caso sigue en manos de la justicia, aún sin resolverse. Y ellas nunca volvieron a hablar.

Broncas, desalojo y una demolición

Héctor Ricardo García Telam

Cuando Héctor Ricardo García murió, en junio del 2019, su pareja, la también periodista Anabella Ascar, se quedó viviendo en la casona que compartían en Belgrano. La guerra por la herencia comenzó inmediatamente cuando la hija de García le pidió que dejara esa casa. Si bien hacía tiempo que padre e hija no tenían víncul o, la heredera legal es María Elena. Sin embargo, Ascar se negó de abandonar el lugar y pidió una compensación en propiedades y dinero por todos los años en los que convivió con el empresario. Finalmente, luego de casi dos años, Ascar fue desalojada y se reveló que la mansión tenía una deuda que superaba los 10 mil dólares. Según María Elena García contó en Intrusos, entrar a la casa de su padre después de mucho tiempo fue muy movilizante: “Sentí mucha bronca. Fui llevándome todas las cosas de él y veremos qué hago con eso más adelante; quizá arme un museo”. Además aseguró que no encontró muchos objetos, como por ejemplo una bandera Argentina que el empresario había llevado a las Islas Malvinas y que atesoraba: “Sabía de la existencia y la he visto colgada de hecho, pero no la encontré. Tenía muchas obras de arte y también le gustaba coleccionar relojes, tenía unos 60, y de las mejores marcas del mundo. Me acuerdo, por ejemplo, de un Rolex de oro. Estoy con bronca, triste, agotada. Pude llevarme fotos de él, de mi abuela, fotos mías, de mis hijos. Antes de su muerte, yo le mandé varias cartas, varios mensajes que nunca le fueron entregados. Tengo la paz de que pude despedirlo, por más broncas que hemos tenido en el medio... Dijeron muchas mentiras mías y de mi marido, que lo estafamos, que le robamos la plata y nada es cierto”.

Anabela Ascar muntuvo un duro enfrentamiento con la hija de quien fue su pareja durante 22 años Archivo

Según contaron en A la tarde, la hija de García y Ascar llegaron a un acuerdo que no es el que ninguna de las dos imaginaba, pero dieron por terminada la disputa. Hace unos meses la mansión de Belgrano fue demolida y allí se construirá una torre con varios departamentos.

