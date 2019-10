Modern Love

Paula Vázquez Prieto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 16:53

Modern Love (Estados Unidos, 2019). Creador: John Carney. Elenco: Tina Fey, Anne Hathaway, John Slattery, Catherine Keener, Dev Patel, Julia Garner, Andy García, Sofia Boutella, Cristin Milioti. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

Fue Billy Wilder quien en 1960 dibujó en la ciudad de Nueva York un mapa de amores y desengaños, quien imaginó en esa urbe anónima y cosmopolita los encuentros más inesperados entre los solitarios habitantes de oficinas y ascensores. Piso de soltero usaba la excusa del préstamo de un departamento, albergue de aventuras amorosas y aspiraciones sociales, para entretejer las vidas comunes de gente común, aquellos que apenas se miran pero cuando lo hacen tal vez se enamoran. Ese retrato de la gran ciudad a través de sus romances subterráneos alimentó el cine de Woody Allen, el de Rob Reiner, se infiltró en las historias corales de varias comedias románticas y hoy llega al streaming en la nueva serie de antología de Amazon Prime, Modern Love.

La fuente son los inspirados relatos de lectores de The New York Times, quienes contaron en primera persona, con risas o lágrimas, los enredos de su vida amorosa, las grandes amistades de su vida, los flechazos y los desencuentros. El irlandés John Carney, director de películas como Once y Sing Street, construyó un mosaico de ocho episodios con historias diversas, divertidas y emotivas, situadas en el corazón de la gran ciudad, escenario que es marco y protagonista. La virtud de la serie, que tiene rostros conocidos como el de Tina Fey, Anne Hathaway, Andy García, Catherine Keener, Julia Garney o Dev Patel, está en el tono de esa amalgama entre el relato idealizado del autor y los matices del mundo evocado, teñido de los colores y los sonidos de una ciudad que se filtran en cada guiño.

Cada episodio se recuesta sobre una tradición: algunos son relatos de amistad, como el de la joven de la zona más chic de Manhattan y el portero de seño fruncido que oficia de guardián de sus conquistas; otros son historias de amores perdidos como ocurría en Algo para recordar, sin silla de ruedas, pero con cita fallida; otros, musicales coloridos en el estacionamiento de un supermercado, que guardan en el reverso de su febril alegría la soledad que deja la música cuando se va. Las historias "modernas" que recoge la serie se apartan apenas algunos pasos de lo convencional sin nunca abandonarlo del todo, como hacía Billy Wilder con la comedia romántica. Estaba ahí, con su emoción guardada, pero con ese tono agridulce que nos recuerda que la vida siempre desborda las ficciones.

Carney consigue recorrer cada historia con genuina emoción, con un gran manejo de la temporalidad que se asemeja al sueño o la fábula -es clave el sexto episodio sobre la chica que fantasea con el padre perdido-, y un uso notable del mundo urbano, con sus bares, sus parques y hospitales, con los taxis que sortean los obstáculos de la calle y los frondosos árboles que siempre decoran las veredas.