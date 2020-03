Una pizca de magia

Uno de los tantos desafíos de estos días de cuarentena por coronavirus es encontrar el equilibrio que permita mantener a los más chicos de la casa entretenidos sin que descuiden sus tareas escolares ni se pasen horas frente a las pantallas varias. Y, claro, evitar el tan temido aburrimiento, que pueda generar un pequeño caos hogareño. Se sabe que los niños disfrutan de la repetición de sus programas y películas favoritos, un ritual que a los adultos suelen apreciar en bastante menor proporción. Para eso resulta muy útil la iniciativa de Amazon Prime Video, que ofrece de forma gratuita una selección de sus contenidos familiares e infantiles, que se suma a otras plataformas, como Qubit, DirecTV Go y MUBI, que han permitido acceso gratuito o bonificado durante la cuarentena .

Para acceder a la oferta de la plataforma, uno de los contendientes de la anunciada guerra del streaming que se suponía -qué tiempos inocentes aquellos sin pandemia-, sería uno de los acontecimientos globales del año, no se necesita ser miembro de Prime, el sistema de suscripción de la plataforma fundada por Jeff Bezos. El único requerimiento es contar con una cuenta de Amazon, que es gratis y puede ser fácilmente configurada en Amazon . Una vez realizado ese trámite, los contenidos se pueden ver a través de la aplicación Prime Video , que se puede descargar gratuitamente en Smart TV compatibles, dispositivos móviles, consolas de juegos, Chromecast, Roku y tablets.

Perdidos en Oz

Entre las propuestas disponibles figuran las entretenidas series como Una pizca de magia y Gortimer Gibbon y su vida en la calle Normal , ciclos animados para los chicos en edad preescolar como Galaxia creativa , Perdidos en Oz y Pete, el gato, además de -entre mucha más oferta- la imperdible miniserie El cuentacuentos de Jim Henson: mitos griegos , una producción de la BBC realizada por la productora que creó a los Muppets, que presenta algunos de los más conocidos mitos griegos de modo didáctico y entretenido.

En la plataforma, que inició una campaña más agresiva de captación de suscriptores, propulsada por su adquisición de buena parte del catálogo fílmico de Disney ( Netflix lo perdió ya que será parte de la oferta del futuro Disney+ , aún sin fecha de lanzamiento local) pueden descubrirse, con suscripción, series originales como The Amazing Mrs. Maisel, Fleabag, The Boys, Hunters, Star Trek: Picard, The Good Fight, Jack Ryan, American Gods, Modern Love, The Man in the High Castle, The Expanse, ZeroZeroZero y Carnival Row .