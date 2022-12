Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace y mucha nostalgia, en el primer adelanto de That ‘90s Show

escuchar

Entre finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, That ‘70s Show se convirtió en una de las sitcom más populares de la pantalla chica. La historia ambientada en los años setenta, retrataba con humor la rutina de un grupo de jóvenes, en una época marcada por la popularidad de Kiss y Led Zeppelin. Y a poco menos de veinte años de su último episodio, Netflix estrenó el primer avance de That ‘90s Show, la serie que cuenta con un grupo de nuevos personajes, que serán acompañados por el elenco de la ficción original.

Durante los años posteriores a su final, la comedia siguió muy presente en el imaginario del público, que volvía a ver los viejos episodios para reír una y otra vez con los atípicos conflictos de Eric Forman (Topher Grace) y su grupo de amigos. Y muy atentos a una popularidad que no decrecía, desde Netflix le ofrecieron a los creadores de esa serie, el matrimonio de guionistas Bonnie y Terry Turner, la posibilidad de hacer una suerte de continuación o spin off, que le permitiera a los televidentes reencontrarse con esos personajes . Pero una y otra vez, ambos se negaban a esa idea. Hasta que comenzó la cuarentena, y los Turner empezaron a juguetear sobre en qué dirección podría haber ido la vida de Eric Forman.

“Nuestra idea inicial era que Eric había ido a un festival de rock, se había enganchado con alguien, y eso daba pie a la aparición de una nieta de la que nadie sabía nada”, aseguró Terry Turner, que luego agregó: “Y de golpe, en la puerta de Red y Kitty, los padres del protagonista, aparecía una nieta ”. De ahí en adelante la idea no dejó de evolucionar, aunque los guionistas tenían el germen de su nueva historia, que consistía en mostrar la dinámica entre los abuelos Forman y su nieta.

Eric y Donna vuelven en That '90s Show NETFLIX

De esa forma apareció en escena la joven Leia (Callie Haverda), la hija de Eric y Donna (Laura Prepon), que por cuestiones de fuerza mayor, se muda a la casa de sus abuelos durante un verano. Una vez instalada en Wisconsin, ella se rodea de un grupo de amigos, y disfruta de ese sótano que, en su adolescencia, su padre también supo convertir en su refugio. Y mientras Kitty (Debra Jo Rupp) está feliz de tener la casa nuevamente llena de adolescentes, Red (Kurtwood Smith) se muestra con mucha menos paciencia, y está decidido a vigilar a su nieta con la misma severidad que miraba a su hijo .

Leia, la hija de Eric y Donna, será la nueva protagonista de That '90s Show PATRICK WYMORE - NETFLIX

Al momento de pensar la nueva historia, el matrimonio de guionistas sumó al equipo a su propia hija, Lindsey Turner. “Lo que yo sabía que iba a encantarle a mamá y a papá, es que los noventa fueron la última época en el que la gente miraba hacia el frente, y no estaba todo el tiempo con la vista abajo puesta en sus celulares. Fue el último momento en el que hubo una suerte de compromiso real, en el que tenías que trabajar para lograr tu propia diversión, y en el que realmente podías conectar con la otra persona”, señaló la joven.

Más allá de los nuevos personajes, es indudable que el gran atractivo de la serie es la vuelta de elenco original. De esa forma, Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis y Wilmer Valderrama regresan para interpretar a sus viejos personajes (el único en no formar parte de la producción es Danny Masterson, debido al juicio que enfrenta por denuncias de abuso sexual). De esta manera, That 90´s Show promete un disfrute por partida doble, porque si bien el eje de la historia estará puesto en la joven Leia y su grupo de amigos, la reaparición de Eric, Donna, Fez, Kelso y Jackie le permitirá a los viejos fans reír nuevamente con esos personajes de los que tanto disfrutaron en su adolescencia.

Fez es el nuevo peluquero del lugar, en That '90s Show NETFLIX

Otro de los ganchos de este regreso, es ver trabajar juntos una vez más a Kutcher y a Kunis, parejas en esta ficción y también en la vida real. En el marco de esta historia, ambos formaban una pareja de lo más tóxica, una dupla que encontraba a través del engaño, los celos y las mentiras, una forma de relacionarse . Detrás de cámara, ellos tenían una relación similar, eran muy amigos, pero se peleaban constantemente y hasta llegaban a negarse el saludo. Claro que, eventualmente, siempre hacían las paces, porque había entre ambos un gran cariño. En ese momento, nada hacía suponer que eso iba a dar pie a una historia de amor.

Cuando la serie terminó, Kunis y Kutcher siempre se mantuvieron en contacto, y luego de no verse por un tiempo, hubo una salida que lo cambió todo. En sus propias palabras, Mila contó cómo fue ese reencuentro: “Lo vi y fue literalmente como si estuviéramos en una película, con la música y los violines sonando de fondo. Por primera vez, verlo me dejó sin aliento, y me di cuenta lo apuesto que era”. En 2012, ambos empezaron a salir, y en 2015 se casaron. Actualmente, viven en una granja sustentable en Beverly Hills, junto a su hijo e hija, formando uno de los matrimonios más queridos de Hollywood.

That ‘90s Show estará disponible en Netflix en 19 de enero