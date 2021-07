La insólita confesión de Mila Kunis y Ashton Kutcher sobre bañar a sus hijos

Mila Kunis y Ashton Kutcher se conocen hace más de dos décadas y están juntos hace nueve años. Los actores son padres de dos hijos, y sorprendieron al revelar su opinión sobre los hábitos de higiene personal. En una entrevista la pareja confesó que no está de acuerdo con la idea de bañarse todos los días: “Si ves suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”.

En diálogo con el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard y Monica Padman, los actores opinaron sobre el debate acerca del jabón y sus efectos en la piel. Entre bromas y controversia, el tema derivó en la frecuencia con la que cada persona se baña, y los cambios de rutina que sobrevienen cuando la familia se agranda.

La actriz ucraniana, naturalizada estadounidense, tomó la palabra y confesó: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”. Luego dio un paso más y aseguró que esto no cambió con la maternidad: “Cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días, yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher junto a sus hijos GROSBY GROUP

Kutcher la interrumpió y coincidió en que solo bañan a su hija Wyatt Isabelle, de 6 años, y Dimitri Portwood, de 4, cuando están visiblemente sucios. Como si todo esto fuese poco, el actor reveló que prefiere no usar jabón en todo el cuerpo todos los días: “Me lavo solo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más”.

Los conductores le preguntaron si sus hábitos cambian cuando hace ejercicio, explicó que se enjuaga la cara “para quitar las sales” y luego sí se da una ducha completa, pero preferentemente sin jabón. La exitosa pareja de Hollywood cerró el tema con la curiosa estrategia que ponen en práctica para asear a sus hijos: “Aquí está la cosa: si podés ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos, de lo contrario, no tiene sentido”.

LA NACION