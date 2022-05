That 70′s Show: la gran mentira de Mila Kunis, la tragedia de una protagonista y el papel que Chuck Norris no pudo realizar

El grupo de That 70´s Show era amigo de sus televidentes. La química entre sus protagonistas contagió a los espectadores de la serie, que seguían con atención las cotidianas desventuras de Eric Forman (Topher Grace), Donna Pinciotti (Laura Prepon), Michael Kelso (Ashton Kutcher), Jackie Burkhart (Mila Kunis), Steven Hyde (Danny Masterson) y Fez (Wilder Valderrama) y el resto de esos personajes. Y ese vínculo de ficción se trasladó al detrás de pantalla, con un elenco que compartía momentos de mucha diversión en el marco de una producción que no estuvo exenta de algunos tragos amargos.

Ese show sin nombre

A mediados de los noventa, el matrimonio de guionistas compuesto por Terry y Bonnie Turner tenía ganada la confianza de los productores. Entre algunos de sus trabajos, se podía destacar el libreto de las dos películas de El mundo según Wayne, varios sketches del Saturday Night Live y, principalmente, la creación de la sitcom 3rd Rock From the Sun. Por ese motivo, cuando idearon una nueva propuesta, desde Fox se mostraron muy interesados.

La intención era retratar la amistad de un grupo de adolescentes, enmarcando la historia en los años setenta. No era la idea hacer un fiel retrato de ese período, pero sí jugar con algunos clichés de la época. En homenaje a The Who, los Turner habían pensado titular su serie “Teenage Wasteland” o “The Kids Are Alright”, pero cuestiones legales les impidieron usar el nombre de esas canciones. De esa manera, Feelin’ Alright surgió como reemplazo, una opción que no los convencía demasiado.

Originalmente, la premisa era la de dos amigos, llamados Eric y Hyde, que competían por el amor de Donna, una vecina en común. A su vez, el grupo lo completaba Kelso, un un nerd experto en Star Wars, un estudiante de intercambio apodado Fez (por las siglas en inglés para “Estudiante Extranjero de Intercambio”), y la avispada Jackie. Pero los guionistas comenzaron a hacer algunos cambios: el triángulo amoroso se descartó para poner el acento solo en el romance entre Eric y Donna, y los rasgos nerd de Kelso terminaron en manos de Eric. Por otra parte, se creó la figura de Red, el severo padre del protagonista . La idea de jugar con el día a día de esos personajes y enmarcar la rutina adolescente en esa década pasada, se convirtió en el motor de la propuesta. Por último, cuando los productores escucharon a una persona referirse al proyecto como “ese show de los setenta”, supieron que ahí se encontraba el título perfecto para esta serie.

El mejor elenco, en los lugares menos pensados

Los Turner no querían estrellas para los roles más jóvenes. Buscaban caras nuevas, y sabían que la clave del éxito tenía que ver con armar un elenco que conectara de manera genuina. Así empezó una búsqueda que dio grandes resultados, desde los lugares más inesperados.

Para el rol de Eric, tenían en vista a un joven llamado Topher Grace, al que habían visto en una obra escolar. Él nunca había actuado profesionalmente, pero sin embargo lo convocaron y le dieron el papel central, un desafío que Grace aceptó con muchos nervios, como recordó una vez: “ Esos capítulos iniciales me resultan muy difíciles de ver. Literalmente estoy aprendiendo a actuar delante de la cámara. Recuerdo que en su momento los veía, me daba cuenta que hacía todo muy mal, y por eso intentaba mejorar la semana siguiente. Era como ir al colegio ”.

Ashton Kutcher era un modelo en ascenso, cuando quiso presentarse al casting para el papel de Kelso. Mientras otros candidatos (como James Franco) interpretaban al personaje como si fuera un torpe, Kutcher le dio una impronta de más inocencia, que a los productores les resultó muy cómica. Al igual que Grace, Ashton tampoco había actuado profesionalmente, y en una nota confesó: “ Durante los primeros episodios, estaba convencido que en cualquier momento me iban a echar, porque mi actuación era un desastre ”.

Wilmer Valderrama como Fez, Laura Prepon como Donna y Danny Masterson como Hyde, también aparecieron en pruebas de casting y sorprendieron por su frescura. Sin embargo, la sorpresa llegó de la mano de una joven llamada Mila Kunis, que se permitió una mentira para obtener el rol de Jackie.

Cuando Kunis fue a hacer la prueba para That 70´s Show, solo tenía 14 años. Ella sabía que no podía presentarse si no tenía 18 cumplidos, y ocultó ese dato de forma muy consciente. Al director de casting y a los productores les encantó su interpretación, pero sospechaban que ella era menor, y por eso le preguntaron si había cumplido la mayoría de edad. De forma muy ambigua, Kunis respondió: “El día de mi cumpleaños, llegaré a los 18″, pero deliberadamente omitió que eso iba a ocurrir en cuatro años. Entre risas, un tiempo después Kunis confesó: “Técnicamente no mentí, yo les dije que iba a cumplir 18, porque era verdad que eventualmente iba a alcanzar esa edad”. Los productores no tardaron en descubrir que la joven tenía apenas 14, pero les gustó tanto su trabajo que aceptaron contratarla .

Ashton Kutcher y Mila Kunis, una pareja que se formó una vez finalizada la serie Allen Berezovsky - Getty Images North America

Como es sabido, Kunis y Kutcher formaban en la ficción una pareja de lo más tóxica, una dupla que encontraba a través del engaño, los celos y las mentiras, una forma de relacionarse. Detrás de cámara, ellos tenían una relación similar, eran muy amigos, pero se peleaban constantemente y hasta llegaban a negarse el saludo. Claro que eventualmente, siempre hacían las paces, porque había entre ambos un gran cariño. En ese momento, nada hacía suponer que eso iba a dar pie a una historia de amor .

Cuando la serie terminó, Kunis y Kutcher siempre se mantuvieron en contacto, y luego de no verse por un tiempo, hubo un salida que lo cambió todo. En sus propias palabras, Mila contó cómo fue ese reencuentro: “ Lo vi y fue literalmente como si estuviéramos en una película, con la música y los violines sonando de fondo. Por primera vez, verlo me dejó sin aliento, y me di cuenta lo apuesto que era ”. En 2012, ambos empezaron a salir, y en 2015 se casaron. Actualmente viven en una granja sustentable en Beverly Hills, junto a su hijo e hija, formando uno de los matrimonios más queridos de Hollywood.

Un padre en crisis

Chuck Norris, el Red que no fue. Archivo

De la plana adulta de That 70´s Show, sin lugar a dudas el personaje más importante era el de Red Forman, el estricto padre de Eric. Se trataba de un hombre taciturno, incapaz de mostrar un atisbo de emocionalidad. Él se regía por un código de conducta muy severo, solo se mostraba interesado en los deportes, y una y otra vez chocaba con la personalidad de su hijo. Esas diferencias entre ambas generaciones, era uno de los condimentos más jugosos del show, y por ese motivo, los guionistas querían a un hombre que simbolizara esa idea del “macho a la antigua”.

Para ese rol, tenían un solo nombre en mente: Chuck Norris. Los Turner querían al mítico héroe de acción para su comedia, un actor de peso propio que podía incluso renovar su imagen dentro de una sitcom. Pero lamentablemente, Norris no pudo aceptar el trabajo porque aún se encontraba al frente de Walker Texas Ranger, su serie de televisión.

Sin ningún candidato para interpretar a Red, apareció en escena Kurtwood Smith, un veterano intérprete capaz de darle vida a un padre a la vieja escuela, más predispuesto a gruñir que a hablar. Aunque no lo sospechó en un primer momento, el actor confesó en varias oportunidades que ese fue el trabajo que más satisfacciones le dio, y reveló en quién se basó para componerlo: “ Yo no escribía ninguno de los chistes, pero en el casting y de ahí en adelante, siempre tuve presente a mi padrastro. Él murió justo antes de que el piloto saliera al aire, y a lo largo de todas las temporadas en las que compuse a Red, hacer a un personaje que para mí tenía ese valor tan importante fue algo muy especial ”.

Otra figura fuerte era la actriz Lisa Robin Kelly, la elegida para interpretar a Laurie Forman, la incorrecta hermana de Eric. Si bien no era un personaje fijo, sus apariciones eran importantes y el público disfrutaba con cada una de sus maldades y con el modo en el que manipulaba al temible Red. Pero sin demasiadas explicaciones, Laurie desapareció a mitad de la tercera temporada.

Las versiones aseguraban que ella había renunciado, mientras que otros rumores señalaban que la actriz era muy conflictiva, y que por ese motivo fue despedida. Inesperadamente, en la quinta temporada volvió pero solo por algunos episodios. Sin ningún tipo de comunicado mediante, la producción finalmente la reemplazó por la actriz Christina Moore. Con el tiempo, Lisa Robin Kelly reveló que sufría un problema de adicciones, que perjudicaban su trabajo. Y en el año 2013, la actriz tuvo un trágico final, cuando murió debido a una sobredosis.

Entre el éxito, las despedidas y los reencuentros

That 70´s Show debutó en agosto de 1998 y su éxito le permitió prolongarse a lo largo de ocho temporadas, que tuvieron sus altos y bajos. El equipo de guionistas realizó un entrañable retrato de la amistad en los setenta, poniendo el acento en el humor y en todo tipo de situaciones absurdas. Se permitieron jugar con grandes películas, discos y modas de esa época, y tuvieron el ingenio suficiente como para retratar hábitos que no eran bien vistos en la televisión abierta de esa época, como sucedía con el consumo de marihuana (algo que dio pie a esas recordadas charlas, con la cámara girando sobre las risueñas expresiones de los protagonistas).

El show fue un verdadero éxito, impulsado no solo por la calidad de sus episodios, sino también por el vínculo de sus protagonistas, que se hicieron grandes amigos y solían mostrarse juntos en discotecas y bares. La única excepción fue Topher Grace, que aunque no tenía una mala relación con sus compañeros, tampoco estableció esa amistad que sí tuvo el resto del grupo. Y en parte, eso se debía que él estaba muy focalizado en su carrera.

Uno de los grandes golpes que recibió la serie ocurrió cuando Grace anunció su renuncia. Cuando fue convocado para trabajar en Spider-Man 3, el actor dejó la televisión y buscó comenzar una carrera en cine, que finalmente no dio grandes resultados. La producción decidió crear entonces a un nuevo personaje para de algún modo suplir la ausencia de Eric, un muchacho llamado Randy, que fue interpretado por Josh Meyer. Para alegría del público, Grace regresó como invitado para el último capítulo, emitido en mayo de 2006 y titulado “That 70´s Finale”.

Hace pocos días, trascendió que el elenco de That 70´s Show tendrá un reencuentro en el marco de la inminente That 90´s Show, una nueva ficción que contará la vida de Leia Forman, hija de Donna y Eric (quien al parecer, nunca perdió su obsesión por Star Wars). El único que no formará parte de ese reencuentro será Danny Masterson, debido a que enfrenta tres acusaciones por violación, por las que será sometido a juicio en agosto de este año.

Con todo listo para una nueva vuelta de estos amigos, ahora los ojos están puestos en el esperado regreso de Eric, Donna, Jackie, Kelso y Fez, un grupo de personajes que jamás perdieron el cariño de sus fans.