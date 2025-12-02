Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados a los premios
Aptra dio a conocer el listado completo de los ternados para la ceremonia que se celebrará el 8 de diciembre
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados para el Martín Fierro de Cine y Series 2025, los premios que reconocerán a lo más destacado de la industria audiovisual de nuestro país y la labor artística de actores, guionistas y directores.
El evento se celebrará el próximo lunes 8 de diciembre en la Usina del Arte y contará con la conducción de Teté Coustarot, con transmisión en vivo por América TV.
Película en cine y/o plataforma
Belén
Homo Argentum
La llegada del hijo
La mujer de la fila
El Jockey
El aroma del pasto recién cortado
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
Kun por Agüero - (Justin Webster)
Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
María Soledad: El fin del silencio - (Lorena Muñoz)
Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Dirección de cine
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila - (La Mujer de la fila)
Dolores Fonzi - (Belén)
Iván Fund - (El mensaje)
Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
Luis Ortega - (El Jockey)
Guion de cine
Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la fila)
Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada - (Tesis sobre una domesticación)
Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Actor protagonista cine
Adrián Suar - (Mazel Tov)
Guillermo Francella - (Homo Argentum)
Joaquín Furriel - (Una muerte silenciosa)
Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)
Sergio Podeley - (Gatillero)
Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)
Actriz protagonista cine
Camila Peralta - (Nancy)
Dolores Fonzi - (Belén)
Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)
Mara Bestelli - (El Mensaje)
Natalia Oreiro - (La Mujer de la fila)
Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)
Maricel Álvarez - (La Llegada del Hijo)
Úrsula Corberó - (El Jockey)
Eugenia “China” Suárez - (Linda)
Actor de reparto cine
Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)
Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)
Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)
Luis Ziembrowski - (El Jockey)
Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)
Martín Garabal - (Culpa cero)
Agustín Sullivan - (Virgen rosa)
Ariel Staltari - (Verano Trippin)
Actriz de reparto cine
Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)
Justina Bustos - (Culpa cero)
Maite Lanata - (Gatillero)
Soledad Villamil - (Una muerte silenciosa)
Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)
Eugenia Guerty - (Papá por dos)
Dalma Maradona - (Homo Argentum)
Lali Espósito - (Verano Trippin)
Serie comedia
El Encargado 3 - (Disney +)
Envidiosa - (Netflix)
Viudas Negras - (Flow)
División Palermo 2 - (Netflix)
El mejor infarto de mi vida - (Disney +)
Bellas Artes 2 - (Disney +)
El Fin del Amor 2 - (Prime Video)
Serie drama
Cromañón - (Prime Video)
El Eternauta - (Netflix)
Menem - (Prime Video)
En el barro - (Netflix)
La voz ausente - (Disney +)
Atrapados - (Netflix)
Dirección serie
Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
Gabriel Medina - (Envidiosa)
Estela Cristiani / Alejandro Ciancio - (En el barro)
Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Guion serie
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
Carolina Aguirre - (Envidiosa)
Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el barro)
Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas negras)
Actor protagonista serie
Esteban Lamothe - (Envidiosa)
Guillermo Francella - (El encargado 3)
Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)
Ricardo Darín - (El Eternauta)
Alan Sabbagh - (El mejor infarto de mi vida)
Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)
Daniel Hendler - (Los Mufas / El fin del amor 2)
Actriz protagonista serie
Malena Pichot - (Viudas negras)
Olivia Nuss - (Cromañón)
Valentina Zenere - (En el barro)
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Pilar Gamboa - (Viudas negras)
Lali Espósito - (El fin del amor 2)
Tini Stoessel - (Quebranto)
Ana Garibaldi - (En el barro)
Actor de reparto serie
Ariel Staltari - (El Eternauta)
César Troncoso - (El Eternauta)
Gabriel “Puma” Goity - (El encargado 3)
Juan Minujín - (Atrapados / En el barro / Menem)
Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el barro)
Marco Antonio Caponi - (Menem)
Benjamín Vicuña - (Envidiosa)
Actriz de reparto serie
Griselda Siciliani - (Menem)
Lorena Vega - (En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2)
Micaela Riera - (Nieve roja)
Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)
Violeta Urtizberea - (Envidiosa)
Soledad Villamil - (Cromañón)
Erika De Sautu Riestra - (En el barro)
Andrea Pietra - (El Eternauta)
Revelación cine y/o serie
Camila Plaate - (Belén)
Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)
Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)
Anika Bootz - (El mensaje)
Marcela Acuña - (La mujer de la fila)
Lux Pascal - (Miss Carbón)
María Becerra - (En el barro)
José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)
Edición cine y/o serie
Andrés Quaranta - (Menem)
David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
Música original cine y/o serie
Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
Sebastián Escofet - (Una muerte silenciosa)
Sergei Grosny - (División Palermo 2)
Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El fin del amor 2)
Federico Jusid - (El Eternauta)
Maria Becerra / Xross - (En el barro)
Dirección de fotografía cine y/o serie
Gastón Girod - (El Eternauta)
Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El mensaje)
Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
Timo Salminen - (El Jockey)
Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
Martín Sapia - (Gatillero)
Diseño de vestuario cine y/o serie
Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
Patricia Conta - (El Eternauta)
Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
Lorena Díaz - (Envidiosa)
Pilar González - (Menem)
Dirección de arte cine y/o serie
Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
Germán Naglieri y Julia Freid - (El Jockey)
Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
Julia Freid - (En el barro)
Laura Martínez - (Bellas Artes 2)
