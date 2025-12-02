Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados a los premios

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) dio a conocer la lista completa de nominados para el Martín Fierro de Cine y Series 2025, los premios que reconocerán a lo más destacado de la industria audiovisual de nuestro país y la labor artística de actores, guionistas y directores.

El evento se celebrará el próximo lunes 8 de diciembre en la Usina del Arte y contará con la conducción de Teté Coustarot, con transmisión en vivo por América TV.

Teté Coustarot conducirá la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series Hernan Zenteno - LA NACION

Película en cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Agüero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

María Soledad: El fin del silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Dirección de cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la fila)

Dolores Fonzi - (Belén)

Iván Fund - (El mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

Guion de cine

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada - (Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Actor protagonista cine

Adrián Suar - (Mazel Tov)

Adrián Suar en Mazel Tov

Guillermo Francella - (Homo Argentum)

Joaquín Furriel - (Una muerte silenciosa)

Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)

Sergio Podeley - (Gatillero)

Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)

Actriz protagonista cine

Camila Peralta - (Nancy)

Dolores Fonzi - (Belén)

Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)

Mara Bestelli - (El Mensaje)

Natalia Oreiro - (La Mujer de la fila)

Natalia Oreiro se pone en la piel de una madre que aprende a visitar a su hijo en la cárcel en "La mujer de la fila"

Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)

Maricel Álvarez - (La Llegada del Hijo)

Úrsula Corberó - (El Jockey)

Eugenia “China” Suárez - (Linda)

Actor de reparto cine

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa cero)

Agustín Sullivan - (Virgen rosa)

Ariel Staltari - (Verano Trippin)

Actriz de reparto cine

Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)

Justina Bustos - (Culpa cero)

Maite Lanata - (Gatillero)

Soledad Villamil - (Una muerte silenciosa)

Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)

Eugenia Guerty - (Papá por dos)

Dalma Maradona - (Homo Argentum)

Lali Espósito - (Verano Trippin)

Serie comedia

El Encargado 3 - (Disney +)

Envidiosa - (Netflix)

Viudas Negras - (Flow)

División Palermo 2 - (Netflix)

El mejor infarto de mi vida - (Disney +)

Bellas Artes 2 - (Disney +)

El Fin del Amor 2 - (Prime Video)

Serie drama

Cromañón - (Prime Video)

El Eternauta - (Netflix)

Menem - (Prime Video)

En el barro - (Netflix)

La voz ausente - (Disney +)

Atrapados - (Netflix)

Dirección serie

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Tráiler oficial de El Eternauta

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Estela Cristiani / Alejandro Ciancio - (En el barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas negras)

Actor protagonista serie

Esteban Lamothe - (Envidiosa)

Guillermo Francella - (El encargado 3)

Guillermo Francella en El Encargado 3 RACHEL TANUGI

Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)

Ricardo Darín - (El Eternauta)

Alan Sabbagh - (El mejor infarto de mi vida)

Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)

Daniel Hendler - (Los Mufas / El fin del amor 2)

Actriz protagonista serie

Malena Pichot - (Viudas negras)

Olivia Nuss - (Cromañón)

Valentina Zenere - (En el barro)

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Griselda Siciliani, en Envidiosa

Pilar Gamboa - (Viudas negras)

Lali Espósito - (El fin del amor 2)

Tini Stoessel - (Quebranto)

Ana Garibaldi - (En el barro)

Actor de reparto serie

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el barro / Menem)

Juan Minujín, en Menem Los Vocalino

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

Actriz de reparto serie

Griselda Siciliani - (Menem)

Lorena Vega - (En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2)

Lorena Vega, en Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

Micaela Riera - (Nieve roja)

Mónica Antonópulos - (Viudas negras / Las Maldiciones / Menem)

Violeta Urtizberea - (Envidiosa)

Soledad Villamil - (Cromañón)

Erika De Sautu Riestra - (En el barro)

Andrea Pietra - (El Eternauta)

Revelación cine y/o serie

Camila Plaate - (Belén)

Juliana Gattas - (Los domingos mueren más personas)

Pehuén Pedre - (Simón de la Montaña)

Anika Bootz - (El mensaje)

Marcela Acuña - (La mujer de la fila)

Lux Pascal - (Miss Carbón)

María Becerra - (En el barro)

María Becerra, en En el barro

José Giménez Zapiola, “El Purre” - (Cromañón)

Edición cine y/o serie

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)

Música original cine y/o serie

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una muerte silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El fin del amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra / Xross - (En el barro)

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

Diseño de vestuario cine y/o serie

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Patricia Conta - (El Eternauta)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Díaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)

Dirección de arte cine y/o serie

Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)

Germán Naglieri y Julia Freid - (El Jockey)

Mariela Rípodas - (Virgen rosa)

Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)

Julia Freid - (En el barro)

Laura Martínez - (Bellas Artes 2)