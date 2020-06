Aaron Paul y Bryan Crnaston, en una escena de Breaking Bad

26 de junio de 2020 • 16:09

Better Call Saul supo cubrir con creces el vacío que dejó en los fans el final de la exitosa serie Breaking Bad , pero los espectadores no pierden las esperanzas de que Bryan Cranston y Aaron Paul vuelvan a retomar sus roles de Walter White y Jesse Pinkman en algún momento de la trama protagonizada por Bob Odenkirk.

La sexta y última temporada de la serie llegará a la pantalla chica en 2021, aunque de momento todo parece indicar que la última aparición de la inolvidable dupla tuvo lugar en la película El Camino y no volvería a repetirse.

Sin embargo, el co-creador de la serie, Peter Gould, dio algunas pistas en una entrevista concedida a Collider acerca de una posible futura participación de ambos en la ficción. "Me gusta pensar que no tenemos la obligación de que Walt y Jesse vuelvan a Better Call Saul porque tuvieron una gran aparición en El Camino ", apuntó primero.

Trailer de la película El camino 01:10

Video

A continuación, agregó: "Pero dicho esto, me encantaría tenerlos de vuelta. Me gustaría que Bryan dirigiera un episodio. Pude escribir un episodio que él dirigió, estuve en el set con él todos los días y fue una experiencia maravillosa", señaló.

Sobre la experiencia de trabajo junto Paul, añadió después: "Aaron es posiblemente el ser humano más feliz que he conocido y hace que todos a su alrededor se sientan felices. Así que sí, me encantaría tenerlos de vuelta", matizó.

En base a los comentarios de Gould parece más probable que, en caso de que ambos actores regresaran a la franquicia, Paul lo hiciera para interpretar a Jesse Pinkman mientras que Cranston podría volver pero detrás de las cámaras. Sea como sea, no parece que entre en los planes del equipo esté incluirlos próximamente en el spin-off.