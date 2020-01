Better Call Saul: entre un esperado regreso y el anuncio de su final

Bob Odenkirk logró en Breaking Bad y en Better Call Saul, al gran personaje de su carrera Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2020 • 01:22

Cuando se anunció en 2014 el estreno de Better Call Saul, el spin off de Breaking Bad, fueron muchos los que sospecharon que estaban frente a una cómoda forma de perpetuar el enorme éxito de la ficción creada por Vince Gilligan. Pero nada más lejos de la verdad. En muy pocos episodios, la ficción centrada en el abogado Jimmy McGill ( Bob Odenkirk) y cómo llegaba a convertirse en el astuto Saul Goodman, se reveló como una historia de personalidad propia, con una atractiva galería de personajes originales y una trama atrapante que no solo entusiasmó a los fans de la serie madre, sino también a un nuevo grupo de seguidores.

Luego de cuatro temporadas que recibieron los elogios de la crítica y los aplausos del público, ahora la historia entra en su quinta temporada, que esconde varios secretos y una visita que será de inmensa alegría para los viejos fans de Breaking Bad. Según se reveló en la cuenta oficial del canal AMC (señal que emite en Estados Unidos la serie, mientras en la Argentina puede verse a través de Netflix), el actor Dean Norris formará parte de la quinta temporada, retomando su personaje del agente de la DEA, Hank Schrader. Una vez más, estará junto a su compañero Steven Gomez (Steven Quezada). Este regreso no solo es motivo de festejo para quienes quieren reencontrarse con elementos del universo Breaking Bad, sino que también alimenta la posibilidad de una eventual vuelta de otros viejos personajes (aunque de forma oficial, ya les avisaron a los fans que no esperen ver a Walter White).

Por otra parte, el showrunner Peter Gould anunció que la sexta temporada de la serie será la última. Según comentó, constará de trece episodios y no de diez como es habitual, y ahí se verá el final definitivo del carismático personaje. "Desde el día uno de Better Call Saul, mi sueño era el de contar la historia completa de nuestro complicado y comprometido héroe, Jimmy McGill", confesó Gould durante una conferencia de prensa, y agregó: "Y tanto AMC como Sony estaban haciendo que ese sueño sea realidad. No podría estar más agradecido a los fans y a los críticos que hacen que este viaje sea posible. El próximo mes comenzaremos a trabajar en la sexta y última temporada, y vamos a hacer todo lo posible para entregar un final memorable".

De ese modo se confirma que en 2021, el sexto año de Better Call Saul será la despedida definitiva al rico universo creado a partir de Walter White. Luego de la serie central, del film El camino y de Better Call Saul, el propio Vince Gilligan declaró que es muy poco probable que haya algún tipo de nueva secuela, precuela o spin off de Breaking Bad.