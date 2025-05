Bridgerton: el gran éxito de Netflix tiene quinta y sexta temporadas aseguradas

Desde la noche de los tiempos dos de las reglas no escritas de la industria del espectáculo dicen que no hace falta arreglar lo que no está roto y que nunca conviene bajarse de un éxito. Ambas directivas se aplican al anuncio que hizo hoy Netflix: Bridgerton, uno de sus sucesos más sostenidos de la plataforma, fue renovada para una quinta y sexta temporadas.

Con el estreno de la cuarta entrega de la saga romántica anunciado para algún momento de 2026, la buena noticia para los seguidores de la casadera familia fue revelada durante la presentación que Netflix realiza anualmente para atraer a los anunciantes.

Allí también se exhibió un primer adelanto de los ocho capítulos que vienen y que como ya se había adelantado giran en torno al romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y la misteriosa Sophie Baek, interpretada por la actriz Yerin Han. El clip muestra a Benedict llegando al baile de máscaras que organiza anualmente su madre Violet y mientras los presentes murmuran emocionados por su arribo, él camina fascinado con la dama vestida de plateado parada sola en el salón. Ella, por su lado, en principio no advierte el escrutinio de Benedict porque está concentrada en admirar la lujosa araña que adorna el lugar.

Yerin Ha interpretará a Sophie Baek en la cuarta temporada de la serie Captura / NETFLIX

Según la sinopsis de la temporada, basada en la tercera entrega de la saga literaria escrita por Julia Quinn, Te doy mi corazón, Benedict no está dispuesto a sentar cabeza ni a seguir el ejemplo de sus hermanos Daphne, Anthony y Colin, ya felizmente casados. Sin embargo, cuando conoce a la cautivante dama de plata en la gala de su madre, el soltero empedernido empieza a cambiar de idea. El único problema es que no conoce la verdadera identidad de la mujer que no se puede sacar de la cabeza.

La candidata en cuestión, Sophie Baek (en el libro era Beckett), vive a la sombra de la alta sociedad, trabajando como la sirvienta de su propia madrastra, Lady Araminta Gun, que estará interpretada por Katie Leung a la que algunos recordarán como el primer amor de Harry Potter en el film Harry Potter y la Orden del Fénix.

Simone Ashley y Jonathan Bailey en la segunda temporada de Bridgerton

Como ya es tradición con la legión de fanáticos de Bridgerton, el anuncio de hoy puso en marcha las especulaciones sobre cuál de los libros de Quinn se utilizarán como material de origen para la quinta y sexta temporadas.

Ya se sabe que los productores del programa al mismo tiempo que respetaron mayormente la trama de las novelas también le hicieron algunas modificaciones a tono con el espíritu inclusivo y diverso de la serie: en la segunda temporada la protagonista femenina, Kate Sheffield, pasó a llamarse Kate Sharma (Simone Ashley) y ser de origen indio mientras que en la cuarta la heroína proviene de una familia coreana. Además, en el paso de la página a la pantalla, a pedido del público la serie invirtió el orden de las novelas al dedicar la tercera temporada al romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton) y postergar el de Benedict y Sophie a la cuarta.

En el caso de la quinta entrega, aunque no hay certezas, la lógica indica que debería girar en torno a Eloise (Claudia Jessie). Por otro lado, según el canon literario, la sexta temporada se concentraría en Francesca (Hannah Dodd), cuya historia ya comenzó a insinuarse en la tercera. Lo cierto es que, como bien saben los seguidores de la serie, los hermanos Bridgerton son ocho y con los cuatro mayores ya en pareja o encaminados a estarlo, es cuestión de tiempo para que a los menores, Eloise, Francesca, Gregory (Will Tilston) y Hycianth (Florence Hunt), les llegue su turno en el mercado matrimonial.

Mas novedades

Keri Russell en La diplomática Netflix

Al anuncio sobre el futuro de la romántica serie producida por Shonda Rhimes, Netflix sumó también muy buenas noticias para algunos de sus otras ficciones: la recientemente estrenada comedia dramática Las cuatro estaciones, creada y protagonizada por Tina Fey, fue renovada para una segunda temporada mientras que La diplomática, el thriller político encabezado por Keri Russell, confirmó que tendrá una cuarta aunque todavía no se estrenó la tercera, anunciada para septiembre de este año.

Para completar las novedades que llegarán próximamente a la plataforma, en su presentación de hoy Netflix confirmó también que realizará el film Here Comes the Flood, una película de suspenso protagonizada por Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones que dirigirá el brasileño Fernando Meirelles.