Phoebe Waller-Bridge, entre millones de dólares y proyectos frustrados: ¿en qué anda la creadora de Fleabag?

Tiene un contrato de exclusividad con Prime Video; sin embargo, sus proyectos más esperados aún siguen demorados, incluso de algunos finalmente dio un paso al costado

“La gran promesa de la TV británica”, decía The New York Times en 2019 sobre Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de Fleabag, una de las series más exquisitas de la historia de la TV. “Una heroína romántica para estos tiempos difíciles”, decíamos y escribíamos también en este diario por esos días, cuando la artista inglesa ya había clausurado su era Fleabag para ampliar su recorrido como protagonista, guionista y productora.

La primera muestra de lo que vendría fue la notable Killing Eve , la serie de suspenso y espías producida por ella que con sus guiones cuidadosamente elaborados, aun sin ser una comedia, integraba el canon Waller-Bridge.

Con dos éxitos globales confirmados y en busca de ganarle la partida a Netflix, ese año, Prime Video tomó la iniciativa y le ofreció a la talentosa creadora un contrato de exclusividad por 100 millones de dólares que les aseguraba contar con sus programas por los siguientes cinco años . Estaba claro que la plataforma y la industria en general esperaban grandes cosas de Waller-Bridge, con la que todos querían trabajar.

En cine fue parte del elenco de las decepcionantes Han Solo. Una historia de Star Wars e Indiana Jones y el dial del destino, además de contribuir con la escritura del guion del film Sin tiempo de morir, la despedida de Daniel Craig de la saga de James Bond. Pero las mayores expectativas estaban puestas en lo que haría para Prime Video y sobre todo en cómo pondría en uso la millonada que le habían pagado.

En aquel entonces nadie se imaginaba que siete años después del furor Fleabag y de que Waller-Bridge ganara todos los premios posibles y se convirtiera en referente de todo lo bueno que las series de autor tienen para ofrecer, el público y la industria estaría preguntándose: ¿dónde está Phoebe? Y que la respuesta resultaría extremadamente desconcertante. Es que después de todo este tiempo y habiendo renovado su contrato con Prime Video en 2023, el único programa de la actriz inglesa disponible en la plataforma es la flamante ¡Pulpo! , una miniserie documental de dos episodios estrenada la semana pasada. El ciclo que cuenta con Waller-Bridge como narradora explora, como su título lo indica, a los pulpos al modo de los documentales sobre la naturaleza con intenciones de divulgación. Y aunque ¡Pulpo! combina la información científica con una buena dosis de humor y hasta alguna referencia explícita a Fleabag, lo cierto es que está lejos de lo que el público -y probablemente los ejecutivos de Prime Video- esperaba de ella.

Especialmente, porque en los últimos años había estado inicialmente involucrada con algunos de los proyectos más interesantes. Entre ellos estuvo la adaptación de Sr. & Sra. Smith, la serie de ocho episodios que finalmente fue estrenada en la plataforma a principios de 2024, aunque sin la participación de la creadora británica. Durante el proceso de escritura y preproducción de la serie Waller-Bridge y Donald Glover , cocreador de la adaptación y otra de las voces más frescas y destacadas de la TV de los últimos años, no lograron ponerse de acuerdo en la dirección de la trama lo que resultó en la salida de la guionista del equipo de realizadores y del elenco.

“Trabajé en el programa durante seis meses, le dediqué todo mi corazón y me importaba mucho. Todavía me importa y sé que será brillante. Pero a veces se trata de saber cuándo irse de la fiesta. Nadie quiere interponerse en la concreción de una visión. La colaboración creativa es como un matrimonio y a veces los matrimonios no funcionan ”, le dijo Waller-Bridge a la revista Vanity Fair, poco antes del estreno de la serie. Algunos meses después los responsables de Prime Video respiraron con alivio cuando pudieron anunciar el siguiente proyecto de la creadora: una adaptación en formato de serie de Tomb Raider, el videojuego vuelto saga de aventuras cinematográficas que protagonizó Angelina Jolie y en 2018 se relanzó, sin suerte, encabezada por Alicia Vikander.

Según se reveló en mayo de 2024, durante las presentaciones que hacen los canales de TV y las plataformas de streaming para los anunciantes, Waller-Bridge iba a escribir y producir el programa. “Si pudiera contarle que esto está pasando a mi yo adolescente, creo que le estallaría la cabeza. Tomb Raider siempre fue una parte importante de mi vida y me siento increíblemente privilegiada de poder llevar la historia a la TV”, declaró la intérprete en aquel momento. Con el paso de los meses se anunció que Sophie Turner sería la protagonista de la serie y que empezarían a grabarla a principios de 2025. Sin embargo, ayer, durante la cita anual de Prime Video con los anunciantes nada se dijo de Tomb Raider que a un año exacto de su presentación parece seguir en el limbo.