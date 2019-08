Carla Gugino se luce en Jett como una ladrona con recursos

Carla Gugino en Jett, una serie laberíntica de Sebastián Gutiérrez que estrena Max Crédito: Cinemax

María Fernanda Mugica 29 de agosto de 2019 • 13:34

Jett (EE.UU/2019). Creador: Sebastián Gutiérrez. Elenco: Carla Gugino, Elena Anaya, Giancarlo Esposito, Michael Aronov. Horario: viernes, a las 22, por Max Prime (también disponible en Flow). Nuestra opinión: buena

Sin llegar a estar a la altura de lo mejor de la televisión actual, Jett sorprende con su estructura de rompecabezas y una protagonista que carga sobre sus hombros el peso de una trama que requiere de un espectador atento. Carla Gugino ( Karen Sisco, Entourage, La maldición de Hill House) interpreta al personaje que da título a la serie con una necesaria combinación de fuerza arrolladora y control sobre sus emociones. Eso permite que el interés no decaiga, además de servir de anclaje frente a las idas y vueltas de la historia.

Recién salida de la cárcel, Daisy 'Jett' Kowalski intenta llevar una vida tranquila junto con su hija Alice (Violet McGraw) y su amiga María (Elena Anaya), quien le ayuda a criar a la niña. Pero una serie de situaciones arruinan sus planes y la llevan a tener que volver a la vida criminal, arrastrada por sus alianzas y/o deudas con dos criminales rivales, Milan Bestic (Greg Bryk) y Charlie Baudelaire, interpretado por Giancarlo Esposito en un registro muy distinto a su famoso Gus Fring de Breaking Bad.

Resumir lo que sucede en Jett es tan difícil como inútil, ya que gran parte del atractivo de la serie es la forma en la que juega con el tiempo y la información. La serie creada por el venezolano Sebastián Gutiérrez, que trabaja en los Estados Unidos desde hace muchos años y es pareja de Gugino en la vida real, va contando la historia de Jett de forma no lineal. El paso de uno a otro tiempo no está explícito sino que está marcado por cambios de lugar o por detalles como las transformaciones en los looks de la protagonista. De a poco se van atando cabos y entendiendo las relaciones de Jett con los distintos personajes que van apareciendo. Pero mientras algunas cosas se resuelven otras generan nuevos misterios.

Es un juego que le da una vuelta de tuerca a una trama que se parece a muchas otras. La originalidad de Jett está sin dudas en esa estructura y en la forma en la que los personajes se van construyendo frente a los ojos del espectador. Desde Jett, sus aliadas María y Phoenix (Gaite Jansen) hasta el policía Jackie Dillon (Michael Aronov) y el terrorífico hijo de Charlie Baudelaire, Junior (Gentry White), todos despiertan curiosidad, en parte porque la información sobre ellos se va ofreciendo con cuentagotas pero también por las características particulares con las que fueron creados y la precisión con la que son interpretados.

Lo que resulta menos interesante es la insistencia en subrayar la belleza de Jett y lo que provoca en los hombres. Gugino es una mujer hermosa y la serie explota esto, lo cual tiene mucho sentido. Se supone que su aspecto físico es parte de la fuerza del personaje y que ella es consciente de eso, lo utiliza. Pero es un elemento que junto con las numerosas escenas de sexo y desnudos que no parecen necesarios hacen que una serie que hace gala de tener una protagonista compleja y fuerte parezca un poco atrasada. De todas maneras, habrá que ver cómo continúa el resto de la temporada para ver cómo se desarrollan estas características menos atractivas en una trama que resulta bastante adictiva.