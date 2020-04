Cinco series para recorrer el mundo desde tu casa

Seguidores

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 14:29

Making The Cut. Cuando se anunció que Heidi Klum y Tim Gunn se reunirían para hacer un nuevo reality show en busca del próximo gran diseñador de modas global, muchos creyeron que la dupla ya había hecho exactamente eso en Project Runway , uno de los mejores ciclos de competencia de la última década, ciclo que ambos dejaron hace un par de años. Sin embargo, este nuevo programa tiene ciertas características que lo distinguen del anterior y también a otros de su tipo. Para empezar, gracias a la producción de Amazon , Making The Cut tiene la posibilidad de vender el atuendo ganador del episodio en su página minutos después de que se anuncie en pantalla, una interacción que habla de las ambiciones del ciclo, que comenzó su marcha con un desfile de modas realizado en París. De hecho, para hacerle honor a sus ambiciones globales, todo el programa transcurre en la capital francesa, un escenario que la producción aprovecha cada vez que los participantes deben buscar inspiración para su trabajo, y a modo de separadores con los recorridos que hacen Klum y Gunn de los lugares más icónicos de la Ciudad Luz. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video.

The World's Most Extraordinary Homes. Con la excusa de conocer el trabajo de algunos de los arquitectos más talentosos del mundo, la actriz británica Caroline Quentin ( Doctor Martin ) y el premiado arquitecto Piers Taylor recorren el mundo y, como indica el título de esta serie documental de Netflix , las casas más extraordinarias que pueden encontrar en él. Así, el dúo llega a España para pasar unas horas en el hogar de una famosa chef que eligió que su refugio de fin de semana estuviera hecho de acero e integrado con el terreno; se maravillan con los colores de una casa en la India y disfrutan de los paisajes de Noruega desde la ventana de una cabaña construida sobre una pequeña isla de piedras que requirió de helicópteros, barcos cargueros y mucha habilidad para ser terminada. Aun cuando el espectador no sea un experto en arquitectura o no esté especialmente interesado en ella, esta serie permite explorar países y culturas a través de los modos y las formas de los hogares de sus habitantes. 3 temporadas. Disponible en Netflix

Me voy a comer el mundo

Me voy a comer el mundo. Este programa de viajes, que recorre algunos de los lugares más bellos y exóticos del planeta a través de sus comidas, se diferencia de otros de su estilo por el tono relajado y distendido que le aporta Verónica Zumalacárregui, la simpática conductora española que pasea y prueba delicias como lo haría cualquier turista con curiosidad y un moderado sentido de la aventura. Es decir, no hay aquí grandes revelaciones o recetas complicadas sino paseos amables por lugares sorprendentes como el mercado de Maeklong en Bangkok o los rincones menos conocidos de Uruguay y los reconocidos restaurantes del País Vasco, destinos que Zumalacárregui visitará en la nueva temporada del programa que se estrena el próximo lunes. Disponible en El Gourmet.

Tokio, el escenario de la serie Seguidores

Seguidores. Un grupo de amigas sofisticadas, con vidas profesionales muy exitosas y personales bastante desastrosas, viste ropa de marca y asiste a eventos glamorosos en una ciudad que parece latir al ritmo de sus emociones. Sexo y la ciudad, pero esta vez el escenario de la ficción no es Nueva York sino Tokio. La serie japonesa muestra a la capital asiática como una metrópolis fascinante en la que los colores chillones y la estética siempre al borde del empalagamiento de rosados y lilas son el mejor marco para contar las historias de un grupo de mujeres independientes, modernas y muy conscientes de su lugar en el mundo. La protagonista es Limi (Miki Nakatani), una exitosa fotógrafa de moda que después de años de dedicarse a su carrera se siente preparada para ser madre. El problema no es su profesión: ella está decidida a seguir dando el ciento por ciento en el trabajo, sino que no tiene pareja ni conoce a un hombre dispuesto a ser su donante. Del otro lado del espectro del suceso laboral está Natsume (Elaiza Ikeda), una aspirante a actriz para la que Tokio es terreno de sueños y alguna que otra pesadilla. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Anthony Bourdain: Parts Unknown Crédito: CNN

Anthony Bourdain: Parts Unknown. Cuando se trata de programas de viajes que descubren el mundo a través de su gastronomía, el kilómetro cero siempre será Bourdain y sus recordados ciclos. Con su estilo confesional, el chef rebelde de Nueva York convertido en ciudadano del mundo le dio impulso y nueva vida a un género que antes de él parecía limitado a los consejos de cocina. Su espíritu algo punk y aventurero lo obligaba a una sinceridad que la TV nunca había visto antes ni volvió a ver desde su muerte, en 2018. Ese afán de ir más allá de las superficies de los lugares que recorría le permitía convertir un viaje a Congo en una celebración de la literatura de Joseph Conrad o una visita a Andalucía durante Semana Santa en una reflexión sobre las religiones del mundo, sus rituales y sus comidas, por supuesto. 2 temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video