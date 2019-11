Clive Owen será Bill Clinton en la tercera temporada de American Crime Story

Clive Owen se pondrá en la piel de Bill Clinton para la nueva temporada de la serie de Ryan Murphy Crédito: Instagram Hollywood Reporter

17 de noviembre de 2019 • 13:43

El actor nominado al Oscar Clive Owen fue el elegido para interpretar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en la tercera temporada de American Crime Story. La información fue confirmada por el portal Variety, quien anunció la esperada decisión de casting.

En su regreso, American Crime Story pondrá el foco en el escándalo sexual entre Clinton y Monica Lewinsky, quien será personificada por la actriz de Lady Bird, Beanie Feldstein. Por otro lado, Sarah Paulson, favorita del showrunner Ryan Murphy, será la confidente del exmandatario, Linda Tripp; mientras que Annaleigh Ashford será Paula Jones, la mujer que denunció al político de acoso sexual. Hasta el momento, no se ha elegido a la actriz que interprete a Hillary Clinton.

Impeachment: American Crime Story será el título de la serie que comenzará su producción el año próximo, y que se estrenará el 27 de septiembre de 2020. Con texto de Sarah Burgess, la miniserie es una adaptación del best seller A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, del autor Jeffrey Toobin.

En diálogo con The Hollywwod Reporter, el prolífico Murphy explicó cómo decidió que la misma Lewinsky fuera la productora de su proyecto: "Le dije 'nadie debería contar tu historia excepto vos'", le manifestó el productor, director y guionista. Ella, por su lado, confesó que tenía sus reservas respecto a Impeachment, pero que después de un almuerzo con Murphy, comprendió que la narrativa iba a abarcar temáticas vitales para la actual coyuntura.

"Impeachment: American Crime Story explorará las dimensiones pasadas por alto, de las mujeres que se vieron atrapadas en el escándalo y la guerra política que arrojan una larga sombra sobre la Presidencia Clinton", comunicó la cadena FX sobre la columna vertebral de la producción que se convierte en sucesora de The People v. O. J. Simpson (también basada en un libro de Toobin, The Run of His Life), y de The Assassination of Gianni Versace, ambas ganadoras del premio Emmy en la categoría mejor miniserie.