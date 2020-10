Con música y nostalgia, Súbete a mi moto cuenta la increíble historia de Menudo

Tomás Balmaceda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 12:31

Luego de Luis Miguel, Sandro y Juan Gabriel, otro fenómeno de la música popular latinoamericana llega a la pantalla chica con Súbete a mi moto, una ambiciosa serie de Amazon Prime Video que intenta reflejar el nacimiento y las mil transformaciones de Menudo, el primer grupo infantil masculino que durante más de una década tuvo a todo el continente a sus pies. Con una cuidada recreación de época y un elenco internacional, la producción revisita con nostalgia un producto surgido de la mente de un incansable y frío productor portorriqueño que logró el éxito sin medir sacrificios. LA NACION habló con sus protagonistas y con Mary Black, la creadora de la serie que se estrena mañana (9 de octubre).

Mucho antes de los The New Kids on the Block y los Backstreet Boys, Puerto Rico tuvo una "boy band", un conjunto que pasó por innumerables formaciones e incluyó entre sus filas a nombres como Ricky Martin y Robi Rosa. Sus canciones sonaron en todo el continente durante la década del 80 y los primeros años 90, forjando las bases que otros conjuntos imitarían sin éxito.

Detrás de este suceso estaba el ambicioso y hábil empresario Edgardo Díaz, quien creó una fórmula inédita: una banda que siempre tuviera niños y que todos sean varones. Así, frente a otros grupos mixtos que se iban formando y que iban evolucionando a medida que sus integrantes crecían, este portorriqueño tomó desde el comienzo la decisión de que las pequeñas estrellas se irían reemplazando "cuando cumplieran 16, les cambiara la voz o le salieran bigotes". Y siempre cumplió su palabra.

Ese es uno de los nudos dramáticos recurrentes de Súbete a mi moto: ver cómo niño tras niño es reemplazado por otro cuando ya no respetaba la fórmula. Díaz administraba estos cambios sin culpa ni conflictos, ya que él estaba convencido de que sólo eran negocios. Así, más de 30 niños pasaron por Menudo a lo largo de la historia.

Quien se dio cuenta de que en esta fórmula había mucho para contar fue Mary Black, una de las creadoras de la serie, quien dialogó con LA NACION junto con sus protagonistas: "A Edgardo se le ocurrió algo que a nadie se le había ocurrido: ir a un target, a una audiencia específica que no se había tocado y que significaba un éxito si lo hacía bien. Y creo que lo hizo muy bien, se dio cuenta que había un nicho ahí y logró sacar cinco chicos de una isla como Puerto Rico en el Caribe que nadie conocía y los convirtió en ídolos mundiales".

"Edgardo fue un visionario, alguien que hizo que toda su vida girara alrededor de Menudo y nada más que de Menudo", explicó Yamil Urena, quien se pone en la piel de su compatriota, todo un reto para el actor, ya que lleva sobre sus hombros la mayor parte de la trama de la serie y tiene el desafío no sólo de interpretar a alguien que aún sigue vivo, sino también lograr conectar con la audiencia a pesar de que los modos del productor podían ser muy odiosos.

Sin embargo, el artista no lo vivió como un reto sino como una oportunidad: "Interpretar un personaje como el de Edgardo es el sueño de cualquier actor, es increíble. Creo que este es el rol que he estado esperando desde que empecé mi carrera. Estoy agradecido de que haya llegado y que sea de mi isla, que yo pueda interpretar internacionalmente a alguien de Puerto Rico... ¡No es algo que sucede todos los días!".

A la hora de meterse en la piel de su personaje, Urena tuvo que aprovechar el tiempo para cumplir con los plazos de un rodaje desafiante: "Sabía que estaban buscando a un actor para una serie, pero no conocía los detalles porque estaba rodando otra tira. Hice el casting el mismo día que terminé ese otro trabajo y me dijeron que me había quedado con el papel en ese mismo momento, así que tuve dos semanas para prepararme", confesó.

El actor decidió entonces ponerse a ver todo el material de archivo que tenía Black fruto de su investigación y así ir tomando modismos y gestos del verdadero Díaz, aunque sin apuntar a hacer una mera caricatura. Su compromiso fue tal que intentó sólo escuchar canciones Menudo durante todo ese período de caracterización y rodaje: "Fueron dos meses y medio de sólo escuchar su música... hasta que un día dije ¡basta! Pero me sirvió".

En Súbete a mi moto, además de la historia biográfica del productor y los 33 niños de la banda, se le sumó desde el inicio una trama ambientada en la actualidad, en donde Renata, una mujer adulta, guarda un secreto inconfesable de tres décadas atrás, cuando era fanática del grupo. El misterio ronda los primeros episodios y se mezcla con los sucesos de la década del 80.

En esta historia, es su hija Julieta la que va descubriendo este pasado. El papel quedó en manos de la actriz venezolana Josette Vidal, quien en la vida real tiene un lazo inesperado con Menudo, ya que su padre trabajó con el grupo. "Mi papá fue parte de una serie de Menudo que se hizo aquí en Caracas y que de hecho aparece en uno de los episodios de Súbete a mi moto, pero yo no había nacido aún y no tenía idea de todo esto hasta que me puse a investigar para mí papel y fue una feliz coincidencia. Creo que lo mismo le va a pasar a muchos en la audiencia: para los más chicos Menudo va a ser un descubrimiento, algo surgido de la curiosidad", explicó.

Quien interpreta a su madre en la ficción es la mexicana Rocío Verdejo, quien reconoce que al igual que su personaje ella también era fanática de grupos juveniles cuando era niña: "Viví la época de tener pósters en tu cuarto, de comprar cada revista en donde se los nombrara y hacer fila en la tienda de discos esperando que abra para poder tener mi LP".

Es justamente cuando recrea la atmósfera de América Latina donde Súbete a mi moto brilla más, de la mano de las canciones que Díaz supo crear con una maestría envidiable. "Yo escucho temas como "Claridad", por ejemplo, y de inmediato me siento pegada al ritmo como un chicle aunque tal vez no la haya escuchado de niña", explicó Vidal.

"Tuvimos la fortuna de reeditar sus mejores canciones y se escuchan de maravilla. De hecho, parte de ese trabajo se hizo en Buenos Aires, lo remasterizó Andrés Mayo y se grabaron canciones en el mismo estudio de Puerto Rico donde trabajaba Menudo", reveló Urena.

Aunque haya nombres rutilantes en su formación y parte de la expectativa de la audiencia sea ver cómo están representadas figuras como las de Ricky Martin, el acierto de Súbete a mi moto es haber puesto el acento en Díaz, la mente maestra detrás del Menudo. "Edgardo era muy visionario y gracias a su frialdad logró algo que nunca más fue imitado... ¿si fue una persona compleja y polémica? ¡Claro que sí! ¿Pero quién no les?", remató Black.

