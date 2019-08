Cristina Rodlo en The Terror: Infamy, poco a poco la actriz mexicana consolida su lugar en Hollywood

El terror se está convirtiendo nuevamente en uno de los grandes géneros de la televisión. En el pasado, Kolchak o Night Gallery demostraron el innegable encanto del horror en la pantalla chica, y más cerca en el tiempo, American Horror Story, Dead Set o La maldición de Hill House también se animaron a explorar la infinita riqueza de las temáticas sobrenaturales. Por ese motivo, The Terror: Infamy es una de las propuestas más atractivas de 2019. La miniserie cuenta una historia ambientada en 1941 cuando el ataque a Pearl Harbor desató un fuerte sentimiento anti japonés en los Estados Unidos.

El foco de la trama está puesto en una comunidad nipona que instalada en la costa oeste desde hace tiempo, debe enfrentarse al prejuicio y la discriminación. El gobierno americano para luchar contra la amenaza de posibles espías envió a campos de detención a miles de inmigrantes japoneses, separando familias y destruyendo parejas. De ese modo, la serie reconstruye ese momento histórico como marco de una amenaza sobrenatural a la que deberá derrotar Chester Nakayama (Derek Mio), un joven americano de ascendencia japonesa. Y para hablar de esta atrapante saga de terror, LA NACION dialogó en exclusiva con Cristina Rodlo, la intérprete que encarna a Luz, la novia mexicana del protagonista.

-¿Cómo llegaste a trabajar en The terror: Infamy?

-Llegué por un casting. Mis agentes de losEstados Unidos me lo mandaron y como yo estaba grabando una película en México, les envié un tape. Luego tuve otra prueba en Los Ángeles, y después una reunión con Alex Woo ( showrunner de la ficción). Finalmente actué con Derek, que es el protagonista y después de esa última lectura por fin me dijeron que había quedado en la serie.

-¿Qué fue lo primero que te dijeron sobre Luz, tu personaje?

-La primera información fue acerca del proyecto. Alex me preguntó si conocía algo de esta historia, si sabía lo que los americanos les habían hecho a los japoneses americanos. Y la verdad es que desconocía lo qué había pasado, no tenía la menor idea. Entonces Alex me contó y eso fue lo primero que que tuve como para ponerme en contexto y entender lo que estaba pasando en ese momento. Chester y Luz no podían estar juntos porque mi personaje es una mexicana-americana y su personaje es un japonés americano, son distintas razas y ese era un valor muy importante, según me señalaron. Yo diría que esos dos puntos fueron los principales para empezar a desarrollar mi personaje.

Una de las primeras víctimas del mal sobrenatural que acecha en la serie

-Tus compañeros de ascendencia japonesa, entre ellos Derek Mio o George Takei -que en televisión es un verdadero ídolo-, ¿estaban familiarizados con ese momento histórico?

-El más familiarizado era George porque él lo vivió. Los primeros años de su vida estuvo en los campos de detención. Derek empezó a conocer la historia cuando quedó en el casting y así se enteró que ellos también vivieron en un campo de detención. Entonces todos nos empezamos a empapar básicamente de George y cuando Derek supo lo de sus abuelos también nos empezó a informar, pero Takei era el que estaba todo el tiempo acercándonos más a lo que fue esa realidad. Además nos contó muchas anécdotas increíbles, la verdad es que George es un tipazo. Es un placer haber trabajado con él.

-Luz es una mujer que por fuerza de las circunstancias empieza a revelarse contra ciertos mandatos familiares, ¿cómo ves esa evolución en ella?

-Lo que más me gustó desde un inicio es lo fuerte que es. En ese momento, a comienzos de los cuarenta, que una mujer mexicana- americana estuviera con un hombre que no fuera de su raza ni de su religión, ya te dice que es alguien decidida. Además también quiere estudiar y se quiere preparar. Cuando pasa lo de Pearl Harbor, ella piensa que se va a venir el mundo abajo debido a la relación y a los planes que tiene con ese hombre japonés y aunque se revela a su familia, esa familia sigue siendo lo más importante, como así también lo que quiere empezar con Chester. Por todo eso es que Luz toma una decisión, sin saber que se está metiendo en la cueva del lobo.

The Terror: Infamy hace foco en la comunidad japonesa americana que estaba instalada en Estados Unidos

-¿En qué te ves parecida a Luz y en qué no?

-En lo decidida, en que a pesar de todo va navegando contracorriente, en eso somos súper parecidas Y en el valor que le da a la familia también. Ya más adelante en la historia, muchas de las decisiones de Luz tienen que ver con la época y con el hombre tomando todas las iniciativas y ella dejándole la batuta. Durante mucho rato todo es a través de Chester y no es hasta el final que mi personaje se recupera y vuelve a decir: "No, yo no soy así. Yo soy una mujer decidida, que puede sola". Ahí me volví a encontrar con Luz.

-¿Buscaste historias sobre mujeres latinas en ese período?

-Tratamos de indagar mucho, pero fue muy difícil porque no había nada. Encontramos solo un libro, cuyo título no recuerdo, que hablaba de los mexicanos americanos en Los Ángeles, porque ahí es donde inicia la trama. Solo había un texto de una chica que había hecho la tesis sobre su familia y eso fue lo único que encontramos. Yo necesitaba tener un background, saber cómo vivían en esa época y por qué no era lo mismo lo que podía hacer un americano que un mexicano, ya que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y fue muy difícil, entonces ahí hubo mucho de imaginación y me ayudé con mis compañeros japoneses porque con ellos fue muy parecido: la discriminación ante los latinos, ante los japoneses y ante los migrantes es igual. Entonces por ejemplo escuchaba las historias que me contaba George Takei, y en eso me basé mucho porque son muy parecidas.

Luego del ataque a Pearl Harbor, los japoneses que vivían en Estados Unidos debieron enfrentar los prejuicios de la sociedad

-Luz por momentos habla en español, ¿eso fue indicado o vos pusiste el acento en las raíces de tu personaje?

-La verdad es que Alex trató de mantenerlo todo muy pegado a la realidad y a cómo hablaríamos tanto los japoneses americanos como los mexicanos americanos, con nuestras familias. Más adelante en la historia, y sin spoilear, aparece mi familia y esas escenas son en español. También los japoneses hablan en japonés, y así tratamos de mantenerlo todo lo más real posible, pues la lógica es que yo esté hablando en español con mi abuela.

-¿ The Terror: Infamy es tu primera vez en una producción de terror?

-Bueno, justo un mes antes había terminado de filmar una película de ese género en México. ¡Se me juntaron las dos de terror!

George Takei, el veterano actor de la Star Trek clásica, es uno de los lujos en The Terror: Infamy

-¿Y qué te gusta de ese mundo y cómo te sentiste incursionando en él?

-A mí me encanta, yo amo el terror, soy muy fan. Me siento feliz de haber trabajado y haber tenido la oportunidad de estar en esta súper producción. Uno puede trabajar en este género, pero trabajarlo tan bien hecho, con todo el apoyo de AMC y de Ridley Scott te sientes más protegida, porque hacer terror bien es muy difícil. Entonces cuando hay una producción como ésta te sientes mucho más segura y confiada que las cosas van a salir bien.

El equilibrio entre la vida moderna y las viejas tradiciones es uno de los temas en la ficción

-Tu carrera profesional empezó oficialmente en 2008, ¿qué balance hacés de esta década en la actuación y de tus primero pasos para ahora trabajar en Hollywood?

-Literal son once años de carrera en la que siempre mi sueño fue llegar a Hollywood y gracias a Dios en estos últimos dos años se me ha dado la oportunidad con Miss Bala, con Too Old to Die Young , y ahora con The Terror: Infamy. La idea obviamente es seguir allá en Los Ángeles, seguir buscando nuevos proyectos, seguir creciendo en mi carrera en los Estados Unidos y en todo el mundo. Me encantaría trabajar en Europa, hacer cosas en España, sin dejar de lado mi país. Me gustaría equilibrar y trabajar tanto en los Estados Unidos como en México, Europa y Latinoamérica. Es cierto que ahora con las plataformas es mucho más fácil poder trabajar en cualquier lugar, las fronteras se han achicado y eso es increíble.

-Justamente recién mencionaste Too Old to Die Young , una ficción de ruptura que marcó un tono poco habitual para la televisión, algo que también sucede con The Terror: Infamy , ¿cómo ves este momento de las series?

-La verdad es que yo he sido muy afortunada de trabajar en dos proyectos poco comunes. Son dos ficciones que básicamente son cine, es más común verlas en la pantalla grande. Creo que igual como se han achicado las fronteras entre los países, también se han achicado las fronteras entre el cine y la televisión. Hoy todos los actores y los directores más importantes del mundo quieren hacer televisión. Pero también creo que lo que te da el cine, lo que te da ir a ver una película en la pantalla grande nunca te lo va a dar una serie. La emoción y la sensación de ver algo en la pantalla grande durante dos horas y estar a full metido allí tiene otra cosita que te emociona diferente. Pero la verdad es que las series ahora son increíbles y para prueba un botón: The Terror: Infamy o Too Old to Die Young. Yo estoy muy agradecida de haber sido parte de esos títulos.

¿Cuándo y dónde ver The Terror: Infamy? La serie comienza el 12 de agosto y se puede ver por el canal AMC, a las 22.