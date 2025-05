Cynthia Nixon reconoció que Sex and the city “no ha envejecido bien”

Cuando Sex and the city se estrenó en 1998, fue una revolución porque ofrecía algo que no se había visto hasta ese momento en la pantalla chica: la trama seguía a cuatro amigas treintañeras de Nueva York con carreras, estilo y sexualmente liberadas que no solo hablaban de forma abierta y sin tapujos de sexo, sino que también lo practicaban. La serie se convirtió rápidamente —y aún hoy lo es— en un fenómeno cultural . A pesar de esto, Cynthia Nixon (Manhattan, 59 años) , quien interpreta al personaje de Miranda Hobbes en la ficción, considera que “ciertas cosas no han envejecido bien” a pesar de que el “90% de la serie sigue siendo bastante buena”.

“Fue muy difícil estar en una serie tan blanca. Siempre lo odié. Cuando lo planteábamos, nos decían: ‘Este es el mundo de Candace Bushnell [escritora famosa por sus columnas y libros sobre sexo, incluyendo el best seller Sex and the city, en el que se basa la serie], un mundo muy blanco’. Y yo pensaba: ‘De acuerdo...’”, confesó la actriz en una conversación con la revista Grazia publicada este lunes 26 de mayo. Nixon, que repite su papel de Miranda en la secuela de la producción original, And Just Like That —cuya tercera temporada se estrena el próximo 29 de mayo—, también tuvo unas palabras sobre las tramas LGTBIQ+ de Sex and the city: “Algunas de las historias trans, y de las gays, me daban un poco de vergüenza ajena”.

A pesar de estas palabras, Nixon deja claro que la serie cambió el panorama mediático para las mujeres: “Es una serie feminista, siempre lo ha sido”. Continúa su alegato con estas palabras: “Lo que hay que recordar es que teníamos treinta y tantos y cuarenta. Claro, ahora veo la serie y parecemos bebés, pero estar soltera a esa edad, en aquella época, todavía tenía una especie de estigma. Su mensaje central era inaudito: puedes ser mujer, puedes tener mucho sexo con mucha gente diferente. No te convertía en una prostituta ni significaba que usaras el sexo para conseguir algo”, afirma. “¡Tenías sexo porque disfrutabas teniendo sexo!“, concluye la actriz que repitió su papel en las dos películas que continuaron la historia.

A finales de los noventa y principios de 2000, Sex and the city fue rupturista a pesar de que ciertos elementos de la trama o comportamientos hacia las actrices serían impensables hoy en día. Las omisiones de la serie original han sido recuperadas y abordadas en And Just Like That con un reparto más inclusivo y tramas sobre raza y relaciones LGTBIQ+. Entre otras, destaca una trama del personaje de Miranda, quien dejó a su marido, Steve, por la activista bisexual y no binaria Che Díaz, encarnada por Sara Ramírez. “No me molesta. Nuestra serie siempre ha matado a sus favoritos. Si solo vamos a ir a lo seguro y con cuidado, ¿por qué la ven?“, afirma Nixon sobre esta narrativa. ”Me encanta Che, me encanta Sara. Es difícil saber qué habría pensado la gente de Che si no hubiera roto ostensiblemente con Steve y Miranda. Pero no quiero una serie donde todos se porten bien todo el tiempo. Una serie feminista no muestra mujeres perfectas", añade la actriz, quien, junto a su esposa Christine Marinoni, es una férrea activista de la educación pública, los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y el compromiso político.

Nicole Ari Parker, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Sarita Choudhury y Cynthia Nixon, en la presentación de la tercera temporada de And Just Like That (MAX) JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un cambio de época

Sex and the city dominó la cultura pop de una forma tan absoluta que la cuestión de si se era una Carrie, Charlotte, Samantha o Miranda —tomando como guía las características básicas de las cuatro protagonistas de la serie— se convirtió en el test de personalidad de una era. En ese momento, Miranda, a quien le importaban poco las marcas de lujo, cuyas relaciones eran más realistas y se definía por su trabajo en un estudio de abogados, no era la opción predilecta. “La gente solía verla como muy didáctica, estridente y sin sentido del humor”, dice ahora Nixon a Grazia. Aun así, en los últimos años, el personaje ha ganado popularidad y la propia actriz ha notado el cambio: “Creo que las cosas que ella pregonaba [‘Quiero disfrutar de mi éxito, no pedir perdón por él’ o ‘¿Cómo es posible que cuatro mujeres inteligentes no tengan nada de qué hablar, excepto de sus novios?’, son dos de sus frases más conocidas] se convirtieron en algo común. La cultura, en cierto modo, se ha adaptado a la postura de Miranda”. A pesar de estas declaraciones, la intérprete asegura que aún hay mucho trabajo por hacer, especialmente bajo la segunda presidencia de Donald Trump: “Es terrible. En Estados Unidos y en muchos otros lugares, el mundo está volviendo a cambiar. Se está alejando de muchas de las ideas feministas que tenía Miranda”.

Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en una escena recurrente de la serie: los desfiles de alta costura en los que se dirimían romances, pugnas por estatus y más

Nixon no es la única que, más de 25 años después del estreno de la serie original, ha reflexionado sobre su época en la serie y ha denunciado determinados aspectos. Kristin Davis —Charlotte York en la ficción— dijo en su podcast Are You A Charlotte?, que en una escena del primer episodio de la quinta temporada fue presionada para desnudarse por el showrunner de la serie, Michael Patrick King. “Me obligó a hacerlo. No paraba de decirme: ‘Todo saldrá bien. Será genial’. Y lo fue. Pero estábamos en un restaurante. Había gente por todas partes”, confesó la intérprete en febrero de este año. También admitió que se sentía “muy estresada” por tener que desnudarse ante la cámara y que fue “mortificante”.

En otro episodio de su podcast, Davis también recordó uno de los momentos de la sexta temporada en el que ella y su marido en la serie, Harry Goldenblatt —interpretado por Evan Handler— sufrían una intoxicación alimentaria. “No me gustó. No quería estar acostada en el suelo del baño con Evan en camisetas manchadas”, explicó la actriz, para luego contar que llegó a pedirles a los guionistas Elisa Zuritsky y Julia Rottenberg que eliminarán el capítulo: “Les dije: ‘Por favor, ¿tenemos que hacer esto? ¿Por qué?“. Finalmente, las escenas se incluyeron en el capítulo porque eran “muy graciosas”.