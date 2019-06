John Krasinski es el nuevo Jack Ryan en la versión televisiva del personaje creado por John Clancy

What We Do In The Shadows. Antes de que Hollywood se convenciera de que su humor podía llenar salas de cine y antes de convertir a Thor: Ragnarok, en la mejor película de la saga del dios del trueno, el actor, guionista y director neocelandés Taika Waititi realizaba proyectos como el film Casa Vampiro, título local de la comedia que Waititi escribió, dirigió y protagonizó junto a su socio y amigo Jemaine Clement ( Legion) . El mismo con el que ahora adaptó en formato de serie la divertida historia de un grupo de vampiros compartiendo un hogar y las responsabilidades domésticas. Los diez episodios de la primera temporada (ya hay una segunda confirmada), trasladan la problemática convivencia a Staten Island, en las cercanías de Manhattan, donde los chupasangres intentan, con poco éxito, mantener su peculiar estilo de vida. 1 temporada. Disponible en Fox Premium

Hanna. El desafío de trasladar Hanna, la película de 2011 dirigida por Joe Wright ( Las horas más oscuras), a la pantalla chica era encontrar a la actriz que tuviera la sensibilidad, el carisma y el rango de interpretación que demostró Saoirse Ronan al interpretar a la adolescente entrenada para matar en el cine. Por suerte para los espectadores y David Farr, guionista del film y creador de la serie que consiguió que la historia funcionara como relato episódico, los productores dieron con Esme Creed-Miles, una actriz británica de 19 años que encarna perfectamente las contradicciones del personaje en el que conviven la inocencia con una infalible habilidad para asesinar. Además, los adultos que la hicieron como es son interpretados por Joel Kinnaman y Mireille Enos, el recordado dúo de The Killing. 1 temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Fargo. Las comparaciones son odiosas pero inevitables. Cuando el novelista y guionista Noah Hawley ( Legion) decidió convertir en una serie la premiada película dirigida por los hermanos Coen en 1996 sabía que su tarea era enorme y no sólo por las expectativas que el pedigré del relato de origen traía consigo. Es que el brillante Hawley se propuso tomar el film, ganador del Oscar a mejor guion y mejor actriz para Frances McDormand, como punto de partida para crear una narración original y al mismo tiempo perfectamente ligada al universo que presentaba la película. Para hacerse las cosas aun más complicadas, el guionista decidió que la serie tuviera formato de antología, es decir que cada temporada utilizara el mismo paisaje para contar historias distintas. La apuesta dio en el blanco . 3 temporadas. Disponibles en Netflix

Jack Ryan. El doctor Jack Ryan tuvo tantas encarnaciones y tantos enemigos distintos desde que pasó de las páginas de las novelas de Tom Clancy a la pantalla grande que se podría pensar en él como la respuesta norteamericana a James Bond. Claro que donde los británicos imaginan sofisticación y licencia para matar, en Hollywood proponen, para variar, un héroe que prefiere los libros a las patadas y cuya arma más letal es el conocimiento. Así lo demuestra ahora John Krasinski en la serie que pone al personaje que antes y en el cine interpretaron Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, de nuevo en el lugar de analista de escritorio de la CIA que debe dejar la seguridad de la oficina por el peligroso trabajo de campo. Que en la versión 2018 de la historia implica desbaratar una red terrorista en Medio Oriente. 1 temporada. Amazon Prime Video

Condor. En la década del setenta la amplitud de criterios de Hollywood le permitía a los estudios producir películas de cine político con las ambiciones artísticas, los presupuestos y las estrellas que hoy se reservan solo para los films adaptados de cómics, En ese contexto Robert Redford protagonizó Los 3 días del cóndor, el film de 1975 dirigido por Sidney Pollack basado en la novela de James Grady que contaba la historia de Turner, un investigador de la CIA que, sin quererlo, destapaba un plan secreto de consecuencias fatales. La misma premisa que utiliza ahora la serie Condor, aunque actualizada al siglo 21. Ahora Joe Turner (Max Irons) es un programador que trabaja en una dependencia de la agencia secreta de los Estados Unidos y que casi de casualidad descubre una red de corrupción interna. 1 temporada. Disponible en Fox Premium/Flow