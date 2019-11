Seth Rogen y David Chang de paseo por Vancouver en uno de los episodios del ciclo de viajes y comedias Breakfast, Lunch, Diner Crédito: Netflix

Shine On with Reese Whiterspoon. La reconocida actriz lleva ya unos cuantos años transformando la percepción que el público tiene de ella desde que comenzó su carrera cuando era una nena. A través de sus redes sociales impulsó el movimiento #Metoo y puso en marcha la iniciativa Time's Up para terminar con los abusos de poder en la industria a la que pertenece. Además, paladina de la sororidad, Whiterspoon empezó a desarrollar ficciones pensadas por y para las mujeres, como Big Little Lies que protagonizó y produjo junto a Nicole Kidman. Y su más reciente aporte a la lucha por la igualdad de géneros es esta serie documental de nueve episodios en la que se reúne con mujeres exitosas, capaces y ambiciosas en diferentes ámbitos profesionales. De la legendaria Dolly Parton (ver más abajo) a la cantante Pink, pasando por la directora Ava Duvernay hasta llegar al encuentro con la estudiante universitaria en West Point que se convirtió en la primera mujer en liderar a sus compañeros en la academia militar, Whiterspoon derrocha simpatía y una empatía que reconforta. 1 temporada. Disponible en Netflix.

Acordes del corazón. Dolly Parton es una leyenda de la música norteamericana. En sus seis décadas de carrera la cantante, compositora y ocasional actriz construyó un mito alrededor de sí misma que incluye un parque de diversiones, Dollywood, una enorme colección de pelucas y muchos chistes sobre su voluptuosa figura que ella cuenta antes de que los demás se atrevan. Sus canciones forman parte de la cultura popular norteamericana y hasta global gracias a la versión que hizo Whitney Houston de "I Will Allways Love You" en la película El guardaespaldas. Escrita por Parton en 1974, esa es una de las muchas canciones que la artista soñó convertir en película durante años. Una ilusión que Netflix de algún modo le cumplió con esta serie de ocho episodios, cada uno inspirado en uno de sus más famosos temas. A pesar de los guiones bastante esquemáticos y las actuaciones algo forzadas, el programa logra transmitir el encanto simple que siempre acompaña a Parton. Ella misma interpreta a una suerte de hada madrina afecta a los tragos y la vida noctura en "Jolene", uno de los episodios más logrados que está basado en su inolvidable canción. 1 temporada. Disponible en Netflix

Mientras no estabas. Los reality shows de renovación combinan elementos del género lifestyle y ciertos documentales que exploran los vínculos, especialmente los de pareja y familiares. Con tanta oferta disponible de este tipo de programas, sus productores deben encontrar alguna peculiaridad que distinga al suyo de los demás. En el caso de Mientras no estabas, estrenado la semana pasada por la señal Home & Health, además de tratarse de un ciclo grabado en Argentina lo que lo destaca de otros de su tipo es su conductor: Diego Ramos. El actor y director-acompañado por la arquitecta y diseñadora Trinidad Reina-, está siempre atento a las reacciones de los participantes y esa habilidad ayuda a que el relato se haga más inteligible para el espectador. Observador y siempre dispuesto a aportar cierto alivio humorístico en situaciones tensas, Ramos parece estar pasándola tan bien en el programa como las familias que se benefician con la renovación de su casa. Disponible en Home & Health

Breakfast, Lunch & Dinner. Desde hace más de una década y gracias a la irrupción de Anthony Bourdain en la TV, el espectador ya está acostumbrado a la figura del chef famoso que recorre el mundo probando las comidas más típicas para los lugareños y más exóticas para él, mientras intentan con más o menos suerte construir un relato interesante sobre lo que ve. Un subgénero del programa de viajes que muchas veces incluye también la aparición de figuras del espectáculo como compañeros de aventuras. La más reciente versión de este estilo de ciclo es la miniserie que lleva al cocinero David Chang ( Ugly Delicious) a recorrer Vancouver con Seth Rogen; Marruecos con la modelo y empresaria Chrissy Teigen; Los Ángeles con la actriz y guionista Lena Waite, y Camboya con la comediante Kate McKinnion. Sensible sin tomarse las cosas demasiado en serio, Chang y sus invitados descubren rincones poco conocidos de sus destinos pero, sobre todo, de sí mismos. 1 temporada. Disponible en Netflix

Rhythm & Flow. Una regla no escrita de los reality shows de competencia es que los jueces que se ocupan de evaluar el talento-o la falta de él-, de los participantes tienen que tener una personalidad tan memorable como los concursantes que llegan a la final. En el caso de este programa de diez episodios que busca a la próxima superestrella del hip hop conseguir un jurado que estuviera a la altura de la crudeza de las letras y las vidas de los aspirantes a ídolos no era sencillo. No hay aquí, como en American Idol o The Voice, espacio para las sutilezas o los elogios vacíos. "Me gustó tu ritmo. Más tarde cuando me emborrache, ¿me voy a acordar de vos? No.", le dice Cardi B a uno de los participantes. Y esa honestidad brutal es apenas la punta del iceberg de lo que aporta la rapera al programa que comparte con sus colegas T.I. y Chance the Rapper. 1 temporada. Disponible en Netflix

